Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

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21 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 12:13  |  vz.ru
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Европа испугалась новых санкций против России

Европейские чиновники осознали, что эффект от санкций оказался куда менее значительным, чем они рассчитывали Global Look Press
Европейские чиновники осознали, что их санкционный ресурс против России исчерпан. Официально об этом кричать не принято, но в европейских кулуарах звучит именно такой тон. Реальные причины называть там тоже не хотят. Почему Евросоюз готов покончить с антироссийскими санкциями на самом деле? Подробности...
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Вхождение Крыма в состав России стало двойным уроком для Запада

Екатерина II присоединила Крым феноменально вовремя
Ровно 240 лет назад был подписан манифест о присоединении Крыма к Российской империи. Западные державы, особенно Франция, выступали против такого шага, однако императрица Екатерина II была непреклонна. Почему России раз за разом удается переигрывать Запад в крымском вопросе и какие параллели можно провести между 1783 годом и текущими событиями?  Подробности...
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Пять основных мифов о донорстве крови

Татуировки, пирсинг и курение не являются противопоказанием для донорства Владимир Астапкович/РИА Новости
20 апреля в России отмечается День донора. Праздник был учрежден в 2007 году, а сама отечественная история донорства насчитывает почти два столетия. Ежегодно в России в переливании крови и ее компонентов нуждаются около 1,5 млн человек. Однако потенциальный донор зачастую сталкивается с целым рядом мифов и предубеждений о процедуре. Что на самом деле необходимо для успешной донации и какие награды могут получить заслуженные доноры России?  Подробности...
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Макрону пригрозили ролью изгоя на Западе

На французского президента опять посыпались шишки. Союзники по НАТО и ЕС возмущены тем, что Эммануэль Макрон посмел озаботиться мирными переговорами между Россией и Украиной и даже решил привлечь в качестве посредника Китай.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Авиасообщение с Европой сегодня хуже, чем в 1950-е

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В 1958 году с появлением реактивных Ту-104 открылись прямые рейсы из Москвы в Париж, Лондон, Амстердам и Рим. В самом начале 1970-х – во Франкфурт-на-Майне и Мюнхен. Число рейсов все возрастало, их география ширилась, а межгосударственных терок холодной войны как будто и не было. Подробности...

Крым всегда возвращается весной

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Россия, что царская, что советская, шагнула куда дальше по пути включения в себя территорий и народов. В нее можно было интегрироваться, не отказываясь ни от своего племени, ни от своей веры. Подробности...

Россия и злопамятный финский молочник

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Прежние трезвомыслие и прагматизм финской внешней политики испарились. На их место пришло хорошо знакомое по опыту межвоенного периода 1918–1939 годов поведение банального лимитрофа. Подробности...
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Генсек НАТО в Киеве: главное

Бразилия переходит к противникам США

Мирный план Макрона: главное

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Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Владимир Путин посетил штабы группировок войск в зоне СВО

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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Верующие в России встретили праздник Светлой Пасхи

В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какие праздники должны сопровождаться длинными выходными?
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Сближение с какой страной сейчас наиболее предпочтительно для России?
  • С Бразилией

  • С Индией

  • С Китаем
Вы отмечаете Пасху?
  • Да, по религиозным причинам

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    Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

    Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование  (фото: Павел Колядин/ТАСС)
    Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование&#160;(фото: Павел Колядин/ТАСС)
    Как сообщили в Минобороны РФ, причиной взрыва в Белгороде стал нештатный сход авиационного боеприпаса при выполнении полета самолета Су-34 ВКС России над городом&#160;(фото: Павел Колядин/ТАСС)
    Огромная воронка образовалась на перекрестке одной из центральных улиц Белгорода. Создан информационный штаб, там собирают все данные о повреждениях в городе&#160;(фото: Павел Колядин/ТАСС)
    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех пострадавших из-за взрыва. Один из них отказался от госпитализации, второму жителю поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга», а пожилая женщина была госпитализирована с высоким давлением&#160;(фото: Сергей Лежнев/ТАСС)
    Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в результате взрыва повреждены несколько квартир&#160;(фото: Павел Колядин/ТАСС)
    По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, вечером было принято решение перестраховаться и полностью расселить трехподъездный девятиэтажный дом&#160;(фото: Павел Колядин/ТАСС)
    Жителей многоэтажки разместили в гостинице и обеспечили питанием&#160;(фото: Валентина Демидова/ТАСС)
    Взрывной волной повредило несколько припаркованных машин и повалило столбы линий электропередач. На крышу местного магазина, который примыкает к жилой многоэтажке, отбросило легковой автомобиль&#160;(фото: Павел Колядин/ТАСС)
    По словам главы региона Вячеслава Гладкова, власти планируют провести строительную экспертизу несущих конструкций этого дома и подготовить проектно-сметную документацию для того, чтобы максимально быстро начать восстановительные работы&#160;(фото: Павел Колядин/ТАСС)
    За выходные дни власти планируют выполнить работы по восстановлению поврежденного дорожного полотна&#160;(фото: Павел Колядин/ТАСС)

     
     
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