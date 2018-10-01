Освобожденные территории Харьковской области

Взгляд
23 августа, вторник  |  Последнее обновление — 22:27  |  vz.ru
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Германия просит у Канады невозможного вместо жизненно важного

Германия зря надеется на Канаду в качестве замены России Picture Alliance/SVEN SIMON/ТАСС
Сразу после провала газовых переговоров с Катаром Германия пытается убедить, что нашла другую отличную альтернативу российскому газу. Это СПГ из Канады, которая действительно богата природными ресурсами. Мечты немцев могут реализоваться, однако не за два месяца, что остались до начала отопительного сезона. На немецком носу куда более фатальная проблема, которую предстоит решить с канадским руководством.  Подробности...
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Что мешает ВМФ России исправить «ошибку Горбачева»

Решения, принятые 30 лет назад политическим руководством страны, по-прежнему ограничивают наши военные возможности Павел Львов/РИА Новости
В России предложили вернуть тактическое ядерное оружие морскому флоту. Однако такой шаг означал бы отказ Москвы от «джентельменского соглашения» между Горбачевым и Бушем-старшим. Насколько эта идея реализуема и востребована в сегодняшних реалиях? Даст ли ТЯО преимущество ВМФ России в Мировом океане? И как на такие действия отреагирует Вашингтон? Подробности...
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Киев превращает жителей Донбасса в бездомных

Из подконтрольной Киеву части Донбасса власти хотят выдавить сотни тысяч жителей Петр Ковалев/ТАСС
Украина нашла новый способ выдворить всех жителей из прифронтовой полосы ДНР. Еще недавно она угрожала принудительно эвакуировать все население, но затем угрозы утихли. Зато власти отрубили свет и воду даже в тех городах, которые, по сути, еще и не затронуты обстрелами. Почему Киев с таким упорством выдавливает своих же граждан с территорий, которые должны перейти под контроль Донецка? Подробности...
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Украина ставит рекорд ненависти к русским

Петр Врублевский призвал убивать русских ULYSMEDIA/YouTube
Антироссийские высказывания посла Украины в Казахстане вызвали бурную реакцию среди казахстанской общественности и казахстанского руководства. Посол вызван в МИД страны, слова дипломата осудил Совет Ассамблеи народа Казахстана, а ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана потребовала объявить его персоной нон грата. О чем идет речь? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Почему люди верят астрологам

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Акции астрологов и гадалок особенно растут в смутные и пугающие времена. Представление (сколь угодно иллюзорное) что они знают, что ожидает их за поворотом, помогает людям как-то облегчить мучительное беспокойство. Подробности...
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Дугина была человеком Нового времени

Антон Беликов
Антон Беликов, художник, кандидат философских наук
В центре России убили русскую женщину за то, что она русская. За то, что она была умной, тонкой, талантливой, за то, что могла родить и воспитать красивых и умных русских детей. Подробности...
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В Европе нужно активировать антиамериканский иммунитет

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Чтобы действительно вывести Европу из-под доминирования США, над этим надо работать так же технологично, как это делали американцы с момента окончания Второй мировой войны. Подробности...
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Когда замерзнет Европа

Зачем украинцы обстреливают АЭС

За что в США ценили Гитлера

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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В Крыму открылся фестиваль «Таврида.АРТ»

В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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В России представлен макет новой орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?
  • Скорее, сплотила

  • Скорее, разобщила

  • Затрудняюсь ответить
Изменилось ли ваше отношение к ГКЧП с августа 1991 года?
  • Да, улучшилось

  • Да, ухудшилось

  • Нет, не изменилось
Вы делаете домашние заготовки на зиму?
  • Да, потому что это вкусно

  • Да, ради экономии

  • Нет, проще все купить в магазине

  • Нет, я не умею
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    &#160;(фото: Дмитрий Винник)
    Во дворе штаба изюмского фольксштурма. Сюда прилетел «Искандер»&#160;(фото: Дмитрий Винник)
    Мемориал погибшим от украинского обстрела мирным жителям в поселке Казачья Лопань. До Харькова 20 км&#160;(фото: Дмитрий Винник)
    Убойный элемент от 152-мм шрапнельного «игольчатого» снаряда, подобранный в Казачьей Лопани. Таких дротиков в каждом снаряде 7 тыс. штук. Такими ВСУ уничтожают мирных жителей&#160;(фото: Дмитрий Винник)


     
     
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