Освобожденные территории Харьковской области
Изюмская больница. Вид на разрушенный хирургический корпус и табличка, предупреждающая о «Лепестках» на газонах (фото: Дмитрий Винник)
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23 августа, вторник | Последнее обновление — 22:27 | vz.ru
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