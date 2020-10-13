Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан (фото: Пресс-служба президента Азербайджана/РИА Новости)

