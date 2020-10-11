Документы и фотографии о переговорах по заключению договора ленд-лиза

Прибытие личного представителя Президента США Ф.Рузвельта Г.Гопкинса в Москву, 30 июля 1941. Слева направо: заместитель наркома иностранных дел СССР С.А.Лозовский, Г.Гопкинс, посол США в СССР Л.Штейнгардт (фото: Историко-документальный департамент МИД России)