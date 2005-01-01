Зоопарки мира открываются после снятия карантина

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9 июля, четверг  |  Последнее обновление — 22:31  |  vz.ru
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Россия перенесет газовый кризис гораздо легче, чем США

Американцы расписались в убыточности экспорта своего СПГФото: Agencja Gazata/Cezary Aszkielowicz/REUTERS
Американские аналитики бьют тревогу – все масштабные планы по поставкам американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу оказались под угрозой. А значит, и возможность вытеснить с этого рынка Россию. Как выяснилось, в условиях крупнейшего ценового кризиса на мировом рынке газа российские компании оказались гораздо устойчивее американских. Подробности...
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Сербы устроили коронавирусный майдан

В сербском майдане немало забавных национальных особенностейФото: Koca Sulejmanovic/EPA/ТАСС
Кадры массовых беспорядков и мародерств, к которым мы успели привыкнуть на примере США, теперь поступают из Сербии. Вторую ночь подряд протестующие дерутся с полицией и штурмуют здание парламента, причем небезуспешно. Официальная причина − попытка вернуть в стране карантин, но в реальности все гораздо сложнее − за будущее Балкан идет серьезный торг. Подробности...
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Хабаровскому губернатору припомнили «лихие нулевые»

Следствие считает Фургала организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателейФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
В ночь со среды на четверг правоохранители задержали главу Хабаровского края Сергея Фургала. В отличие от других громких «губернаторских» дел, чиновник подозревается не в экономических махинациях, а в совершении особо тяжких преступлений. По мнению экспертов, задержание Фургала должно было состояться гораздо раньше. В чем именно подозревается хабаровский губернатор? Подробности...
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Зеленский блефует в споре о том, сколько стоит жизнь украинца

Крушение украинского лайнера в окрестностях аэропорта имени имама Хомейни унесло жизни 176 человекФото: Rouzbeh Fouladi/Zuma/Global Look Press
«Украине стоило бы вспомнить, как она себя вела, когда в 2001 году над Черным морем украинской ракетой был сбит российский самолет». Такими словами эксперты комментируют претензии Киева к Тегерану по поводу переговоров о компенсации за жизни украинцев, погибших в катастрофе сбитого Ираном пассажирского лайнера. В чем на самом деле суть разногласий? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Живых людей математической моделью не охватишь

Руслан Хвостов, председатель партии «Зеленая альтернатива»
Графики Сергея Шпилькина уже неделю будоражат воображение общественности, и причина вполне понятна. Если на самом деле кто-то вбросил на референдуме 20 млн бюллетеней, то какой смысл нам заниматься политикой? Какой смысл в создании новых партий, если все и так будет «нарисовано»? Подробности...
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Все идет под нож ради свободы

Андрей Бабицкий, журналист
Представить себе мир, в котором восторжествовала полная свобода, довольно просто. Поскольку в нем будут сняты любые ограничения, он становится ареной сил зла, сатаны. Человек, сбросивший с себя все нравственные путы, превращается в дикое животное. Подробности...
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Пять ошибок Виктора Януковича

Алексей Нечаев, член координационного совета Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины
9 июля 70-летний юбилей отмечает один из самых противоречивых политиков постсоветского пространства – экс-президент Украины Виктор Янукович. В его карьере было немало заслуг и достижений, однако все они перечеркнуты чередой ошибок, допущенных в период с 2004 по 2014 год. Подробности...
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      Зоопарки мира открываются после снятия карантина

      О том, что жизнь на планете продолжается, несмотря на пандемию и глобальные проблемы, лучше всего напоминают фотографии недавно появившихся на свет детенышей. К примеру, этого милого медвежонка-панды из Берлинского зоопарка
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      Ужесточение карантина вызвало в Сербии беспорядки

      Массовые беспорядки произошли в Сербии – протестующие против карантинных мер жители Белграда попытались взять штурмом парламент страны. Они недовольны, в частности, планами ввести комендантский час
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      На российских пляжах заканчиваются свободные места

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          Существуют ли причины, ради которых вы были бы готовы на сотрудничество с иностранной разведкой против своей страны?
          • Да (указать в комментариях)

          • Нет

          Считаете ли вы допустимым хождение в купальнике в городах в общественных местах во время жары?
          • Да

          • Нет

          Является ли статус музея Айя София в Стамбуле только внутренним делом Турции?
          • Да, полностью

          • Властям Турции следует учитывать общественное мнение за рубежом, поскольку это памятник мирового значения

          • Статус музея Айя София должно решать мировое сообщество

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              Зоопарки мира открываются после снятия карантина

              О том, что жизнь на планете продолжается, несмотря на пандемию и глобальные проблемы, лучше всего напоминают фотографии недавно появившихся на свет детенышей. К примеру, этого милого медвежонка-панды из Берлинского зоопарка. Панды-близнецы Пауль и Пит родились в сентябре прошлого года, а в этом мае открыли первый в своей жизни купальный сезон  (фото: Hayoung Jeon/EPA/ТАСС)
              О том, что жизнь на планете продолжается, несмотря на пандемию и глобальные проблемы, лучше всего напоминают фотографии недавно появившихся на свет детенышей. К примеру, этого милого медвежонка-панды из Берлинского зоопарка. Панды-близнецы Пауль и Пит родились в сентябре прошлого года, а в этом мае открыли первый в своей жизни купальный сезон  (фото: Hayoung Jeon/EPA/ТАСС)
              Маленькой (по носорожьим меркам) Ушинди из зоопарка Цюриха всего два месяца от роду, но она уже уверенно следует за своей мамой Саванной  (фото: REUTERS/Arnd Wiegmann)
              В зоопарке Мемфиса – долгожданное прибавление. Щенки большеухой лисицы радуют не только посетителей, но и ученых из американской программы «План по выживанию видов». На родине, в Африке, эти забавные зверушки ведут ночной образ жизни, но щенята из мемфисского зоопарка не стесняются фотографа. Правда, родители малышей, Радж и Хелен, предпочли остаться за кадром  (фото: Karen Focht/ZUMA Wire/ТАСС)
              Большому пятнистому котенку, увы, пока не судьба поиграть с приятелями – это единственный в Германии детеныш китайского леопарда. Но сотрудники зоопарка в саксонском городе Хойерсверда надеются, что мама–пантера Бао-Бао еще принесет потомство  (фото: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/ТАСС)
              В зоопарке канадского Ванкувера недавно появились три медведя. Двоих из них удалось «поймать» в объектив. Глядя на этих медвежат, трудно поверить, что гризли – один из самых свирепых хищников Северной Америки  (фото: Zuma/ТАСС)
              Одной из главных «звезд» кельнского зоопарка была морская львица Астрид, которая умеет предсказывать результаты спортивных состязаний. Теперь у нее появился конкурент – новорожденный детеныш, которого недавно представили вниманию публики. Пока неизвестно, умеет ли ластоногий «львенок» давать прогнозы, но внимание он точно привлек  (фото: Federico Gambarini/DPA/Picture Alliance/ТАСС)
              Коала по праву может претендовать на звание одного из самых «мимимишных» созданий на планете. Этот титул может оспорить разве что детеныш того же сумчатого мишки. Такой, например, как Джоуи Джаспер из сиднейского зоопарка  (фото: AAP Image/Joel Carrett/Reuters)
              В Германии это лето выдалось аномально жарким. Хорошо, что обитатели северных широт, такие как этот тюлененок из берлинского зоопарка, всегда могут принять прохладную ванну  (фото: Hayoung Jeon/EPA/ТАСС)

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              Знаменитая статуя Русалочки, стоящая в порту Копенгагена, в очередной раз подверглась вандализму. На этот раз на ней написали «Расистская рыба» – очевидно, это стало отголоском мировых протестов, начавшихся со смерти в США Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого задержания полицейскими
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              24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшей
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              Проекты из Петербурга, Нижнего Новгорода и Волгограда стали лауреатами всероссийского конкурса на лучший проект памятника врачам-героям, борющимся с коронавирусом. В состязании участвовали как профессионалы, так и скульпторы-любители
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              Вечером 21 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в России и 20 зарубежных странах прошла ежегодная акция «Свеча памяти». В этом году Волонтеры Победы создали в городах-героях «огненные картины» из свечей с общим лозунгом «Помним»
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