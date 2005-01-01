Джорджа Флойда похоронили в золотом гробу

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10 июня, среда  |  Последнее обновление — 20:29  |  vz.ru
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Экономический кризис в США напоминает Великую депрессию

США официально признали начало рецессии в странеФото: AP/ТАСС
Самый сильный спад крупнейшей в мире экономики в самих США официально признали рецессией. Началась она за океаном еще в феврале. До этого американская экономика росла на протяжении 11 лет. Теперь цикл роста завершен. Этот кризис во многом напоминает Великую депрессию, с которой США столкнулись почти столетие назад. Однако на этот раз есть принципиальные отличия, важные для всей мировой экономики.  Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? И какого наказания он заслуживает? Подробности...
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Киев нашел тех, кто выполнит Минские соглашения в извращенной форме

Сергей Гармаш (слева) и Денис Казанский – именно эти люди, по замыслу Киева, являются полномочными представителями ДНРФото: facebook.com/sergiy.garmash,
instagram.com/den_kazansky
Власти Киева, казалось бы, сделали долгожданный шаг по выполнению Минских соглашений. Как утверждают в администрации президента Зеленского, к переговорам с Украиной впервые привлечены представители республик Донбасса. Кто, по версии Киева, представляет «ОРДЛО» и каковы истинные намерения Зеленского в данном случае? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Беспорядки в США не остановятся

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
У Трампа есть силовой резерв (помимо армии), который в состоянии перехватить инициативу на улице. Но введение этого резерва в бой будет означать начало гражданской войны. Между тем «революционные массы» намерены идти до конца. Подробности...
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Нетерпимость к друзьям, которые садятся пьяными за руль

Антон Любич, экономист
В случае с Ефремовым пока преобладают призывы оторвать голову, но некоторые представители «тусовочки» уже начали искушать сатану просьбами о ложном милосердии. Подробности...
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Так революции не делаются

Павел Волков, публицист
Цепочка «расизм – полицейский беспредел – борьба за равноправие – социальная революция» не бестолкова. Но – для кого к сожалению, а для кого к счастью – не имеет отношения к погромам в США. То, что там происходило – это просто истерика. Подробности...
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    Проблема расизма в России

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      Джорджа Флойда похоронили в золотом гробу

      Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминации
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      Актер Михаил Ефремов сел пьяный за руль и спровоцировал смертельное ДТП

      Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением актера Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с «Ладой». Второй водитель был госпитализирован и позже скончался в больнице. Поскольку Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до 12 лет лишения свободы
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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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          Садились ли вы когда-либо за руль после употребления алкоголя?
          • Да

          • Нет

          Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом?
          • Да, если на это согласятся родственники погибшего

          • Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

          • Нет

          Как вы относитесь к решению о снятии режима самоизоляции в вашем регионе?
          • Решение правильное

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              Джорджа Флойда похоронили в золотом гробу

              Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминации  (фото: David J. Phillip/Pool/USA TODAY Network/Reuters)
              Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминации  (фото: David J. Phillip/Pool/USA TODAY Network/Reuters)
              На самой прощальной церемонии в Хьюстоне (штат Техас) присутствовали члены семьи Флойда, знакомые и приглашенные знаменитости  (фото: Godofredo A. Vasquez/Houston Chronicle/Pool/USA TODAY Network/Reuters)
              Брук Уильямс, племянница Джорджа Флойда, обратилась к участникам церемонии во время панихиды в церкви «Фонтан похвалы»  (фото: David J. Phillip/Pool/USA TODAY Network/Reuters)
              Актер Ченнинг Татум (слева) стоит с актером Джейми Фоксом во время поминальной службы по Флойду в церкви «Фонтан похвалы»  (фото: David J. Phillip/Pool/USA TODAY Network/Reuters)
              Гроб золотого цвета на кладбище привезла карета, запряженная двумя белыми лошадьми. Катафалк прибыл на кладбище в городе Перланд недалеко от Хьюстона  (фото: REUTERS/Carlos Barria)
              Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер принял решение объявить 9 июня Днем Джорджа Флойда  (фото: REUTERS/Adrees Latif)
              На кладбище пустили только несколько сотен, чтобы не допустить столпотворения и беспорядков  (фото: REUTERS/Carlos Barria)
              Женщина не смогла сдержать слез, когда гужевая повозка с гробом Джорджа Флойда проехала мимо нее  (фото: REUTERS/Carlos Barria)

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              Джорджа Флойда похоронили в золотом гробу

              Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминации
              Подробности...

              Актер Михаил Ефремов сел пьяный за руль и спровоцировал смертельное ДТП

              Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением актера Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с «Ладой». Второй водитель был госпитализирован и позже скончался в больнице. Поскольку Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до 12 лет лишения свободы
              Подробности...

              Скончался актер Михаил Кокшенов

              На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
              Подробности...

              Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику

              В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
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              Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

              В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
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              В России отметили день пограничника

              28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
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              В Россию прибыла первая партия аппаратов ИВЛ из США

              Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
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              Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах

              Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусу
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              Москвичи массово вышли на работу

              В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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              В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы

              Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах России
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              Как Европа выходит из самоизоляции

              Европейские страны, в том числе серьезнее других пострадавшие от коронавируса, начинают постепенно ослаблять карантинные меры. Во многих городах заработали рестораны, парикмахерские, школы. Старый Свет начинает новую жизнь, первый признак которой – медицинские маски
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              Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

              В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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              Россия борется с коронавирусом

              По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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              Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

              В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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              Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

              Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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