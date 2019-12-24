В День святого Валентина человечеству напомнили о численности

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14 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 21:38  |  vz.ru
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Удешевить ипотеку в России способна дорогая нефть

Только удешевление ипотеки доступным жилье не сделает Фото: Нина Зотина/РИА «Новости»
Ипотечная ставка опустилась до рекордных 9%, но это все равно «бремя даже для семьи со средними доходами», признал премьер-министр России Михаил Мишустин. Для некоторых россиян ипотека уже намного дешевле благодаря поддержке государства. Но стоит ли ждать еще более дешевую ипотеку – большой вопрос. Ведь при росте стоимости жилья покупка даже по более низкой ставке может оказаться невыгодной. Подробности...
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Конституция России станет ответом на вызовы времени

Владимиру Путину интересны самые разные предложения по поправкам к КонституцииФото: Михаил Метцель/ТАСС
Жизнь поменялась, и она требует изменений, в том числе и в Основном законе. Об этом заявил Владимир Путин, подводя итог своей встречи с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию. Идущее сейчас обсуждение поправок должно не только ответить на вызовы времени и заложить основополагающие принципы на длительную перспективу, но и уже привело к положительным результатам.  Подробности...
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Гигантский иск Минобороны вызвал переполох в Южной Осетии

Фабрики БТК обшивают всю российскую армиюФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Судебный конфликт между Министерством обороны России и одним из его поставщиков был крайне нервно воспринят в крошечной стране по соседству – Южной Осетии. Речь идет о проблемах с производством обмундирования для российских военнослужащих и работников других силовых ведомств. Почему это оказалось настолько важным для Цхинвала? Подробности...
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Русских и белорусов пытаются рассорить на двух языках

В перспективе от Белоруссии можно ожидать и «западного выбора», и политической русофобии, но не подавления русскоязычияФото: Sergei Grits/АР/ТАСС
Отказ одного из минских магазинов обслуживать клиента на белорусском языке вызвал горячее обсуждение в Сети. Некоторые даже разглядели в этой ситуации «призрак Евромайдана» и «угрозу белорусского национализма». Меж тем бытовые языковые конфликты в Белоруссии и на Украине имеют принципиальное отличие. Проблема союзной нам республики совсем в другом. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Мы достаточно настрадались от романтиков-революционеров

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Высокие идеалы обладают огромным обаянием, подпольная работа очаровывает романтическим ореолом, а фанатизм – заразителен. Но государство в России извлекло урок из прошлого и теперь предпочитает на взлете ликвидировать угрозы, исходящие от экстремизма любого толка. Подробности...

Когда Бог решает наказать страну, он лишает ее лидера

Алексей Алешковский, сценарист
Разговоры о сильной руке и ее необходимости для России идут довольно давно. Условные патриоты, естественно, голосуют обеими руками за нее, условные либералы – против. Хотя, когда Борис Николаевич Ельцин палил из танков по парламенту, сильная рука их более чем устраивала. Подробности...
Обсуждение: 112 комментариев

Нужно ли управлять национальной памятью

Сергей Мардан, публицист
Наша государственная идеология должна продвигать концепцию народа-победителя и формировать образ России как страны – защитницы справедливости. Это не внешняя политика. Это нужно здесь, внутри. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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    Русских и белорусов хотят поссорить

    Какими будут пассажирские самолеты будущего

    Вода для Крыма в обмен на Донбасс

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      В День святого Валентина человечеству напомнили о численности

      В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природы
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      Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года

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        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

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          Чем для вас является День святого Валентина?
          • Хорошим поводом выразить чувства

          • Ненужной повинностью

          • Я не признаю этот праздник

          В сексуальном скандале вокруг учительницы и девятиклассника астраханской школы кому вы больше сочувствуете?
          • Учительнице

          • Девятикласснику

          • Сочувствую обоим

          • Не сочувствую никому

          По какой цене Россия должна продавать нефть Белоруссии?
          • Дешевле, чем Европе

          • Дороже, чем Европе

          • Так же, как Европе

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            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

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              НОВОСТЬ ЧАСА:В Белоруссии спрогнозировали снижение ВВП из-за проблем с нефтью
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              Удешевить ипотеку в России способна дорогая нефть

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              на ваш взгляд


              Чем для вас является День святого Валентина?

              В День святого Валентина человечеству напомнили о численности

              На упаковках изображены вымирающие виды и рифмованные слоганы, привлекающие к проблеме их исчезновения. Например, несмотря на меры, предпринятые для прекращения охоты на каланов, в настоящий момент их популяция перестала увеличиваться  (фото: The Center for Biological Diversity Art/Shawn DiCriscio)
              На упаковках изображены вымирающие виды и рифмованные слоганы, привлекающие к проблеме их исчезновения. Например, несмотря на меры, предпринятые для прекращения охоты на каланов, в настоящий момент их популяция перестала увеличиваться  (фото: The Center for Biological Diversity Art/Shawn DiCriscio)
              Основными причинами резкого падения численности американских журавлей называют уменьшение площади земель, пригодных для проживания этих птиц, а также загрязнение окружающей среды  (фото: The Center for Biological Diversity Art/Shawn DiCriscio)
              Белый медведь занесен в Международную Красную книгу и в Красную Книгу России. Медленное размножение и большая смертность молодняка делают этого зверя легко уязвимым  (фото: The Center for Biological Diversity Art/Shawn DiCriscio)
              Вырубка лесов в местах зимовки бабочки монарха привела к резкому сокращению его численности. Монарх является охраняемым видом  (фото: The Center for Biological Diversity Art/Shawn DiCriscio)
              Загрязнение и иссушение рек и ручьев, в которых обитает аллеганский скрытожаберник, поставило под угрозу существование вида  (фото: The Center for Biological Diversity Art/Shawn DiCriscio)
              Техасская рогатая ящерица исчезла почти из половины ареала своего обитания. Основной причиной является уничтожение человеком популяции муравьев, которыми питается ящерица  (фото: The Center for Biological Diversity Art/Shawn DiCriscio)

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              В День святого Валентина человечеству напомнили о численности

              В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природы
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              Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года

              В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором стал южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо. Картина, ранее победившая на Каннском фестивале, получила статуэтки за лучший фильм, лучший сценарий, лучшего режиссера и лучший международный фильм
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              Шойгу наградил последнего маршала СССР

              Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи
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              Обсуждение: 4 комментария

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              При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
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              НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

              НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и Марс
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              Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг

              На церемонии открытия немецкого университета в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ангеле Меркель изящное инкрустированное зеркало. Подобные зеркала в дорогой оправе использовались во дворцах султанов и символизируют силу и богатство. Подарок вызвал у канцлера бурные эмоции
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              Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда

              Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент «Свеча памяти», посвященный защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Памятник, который представляет собой 9-метровую стелу, стал одним из крупнейших мемориалов в еврейском государстве
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              Новые лица в правительстве Мишустина

              Новый глава правительства Михаил Мишустин менее чем за неделю сумел сформировать новый состав кабинета министров. У него будет девять замов, в том числе один первый – им стал Андрей Белоусов. Силовой блок кабинета сохранился, главным дипломатом остается Сергей Лавров. Зато полностью обновился социальный блок
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              Новый терминал в стиле конструктивизма открылся в Шереметьево

              В крупнейшем московском аэропорту Шереметьево открылся пятый по счету терминал – C1. Он пристроен к терминалу В и способен обслуживать до 20 млн пассажиров в год. В итоге пропускная способность аэропорта вырастет до 80 млн человек
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              Извержение вулкана Тааль на Филиппинах

              12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
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              Австралию охватили неукротимые лесные пожары

              Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
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              Как планета встретила новый, 2020 год

              Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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              Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

              На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
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              Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой

              В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
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              Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

              Президент Владимир Путин прибыл из Крыма на материк по новой железнодорожной ветке, проложенной над Керченским проливом. Таким образом, глава государства фактически запустил движение поездов между полуостровом и остальной Россией. Это событие знаменует окончательное транспортное воссоединение Крыма и остальной страны
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