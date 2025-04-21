  • Новость часаВСУ предприняли 12 попыток прорыва в Белгородскую область за сутки
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Россия хочет мира
    21 апреля 2025, 08:46 Мнение

    Почему Россия хочет мира

    Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.

    Игорь Караулов Игорь Караулов

    поэт, публицист

    Российские аграрии показали чудеса роста производительности
    Песков: Путин не говорил о продлении пасхального перемирия
    Лавров предостерег ЕС от попыток говорить с Россией на языке превосходства
    Бывший командующий НАТО Кларк назвал целью России взятие Одессы

    «Хотят ли русские войны?» Этот вопрос, прозвучавший когда-то в стихах Евгения Евтушенко, снова становится актуальным.

    Так, европейские политики наперебой утверждают, что Россия не хочет мира, не заинтересована в мире, что русские настроены воевать вечно. Поэтому с Россией ни в коем случае нельзя заключать мира: стоит прекратить украинский конфликт, как русские непременно нападут на Прибалтику, Польшу или Финляндию.

    Эта убеждённость в имманентной агрессивности русских кажется абсолютно иррациональной. Фактически она основана на расистском представлении о России как наследнице диких восточных орд, которые вечно норовят разорить цветущий европейский садик. Как мы знаем, Россия никогда на Европу не нападала, не хотела расширить своё «жизненное пространство» за счёт земель Германии или Франции.

    Это как раз европейские завоеватели разных веков заработали у нас репутацию варварских орд, которые приходилось ценой больших жертв вышвыривать с нашей земли. Боюсь, нынешним хилым наследникам тех завоевателей этого не понять, сложно же посмотреть на свою историю со стороны.

    Есть, однако, вполне рациональные доводы в пользу русского миролюбия. Россию ждёт слишком много мирных дел. Она остаётся самой большой и самой богатой ресурсами страной мира. Освоение этих ресурсов требует громадных финансовых средств, но сегодня многие проекты развития отодвигаются в будущее, поскольку в первую очередь государство вынуждено тратить деньги на военные действия, на свою защиту. Причём это наши кровные деньги, никто нам их не подарил и не дал взаймы.

    Ещё важнее – люди, которых нам не хватает. Сотни тысяч людей вынуждены воевать вместо того, чтобы трудиться в мирной жизни. Каждый человек – драгоценность, и людские потери невосполнимы. Стоимость человеческого труда выросла, но свободных рабочих рук всё равно нет.

    Конечно, трудовая миграция всегда к нашим услугам, поскольку в богатую Россию готовы ехать многие миллионы людей из самых разных стран мира, но мы видим, что лекарство тут может оказаться опаснее болезни, поскольку социальная обстановка вокруг миграции особенно обострилась именно за годы СВО. А стимулирование естественного роста населения – это опять деньги, которых нет.

    Есть ещё одна важная причина, по которой страна нуждается в мире. Это те уроки, которые мы извлекли уже в ходе СВО. Речь идёт не только о перестройке армии с учётом современных технологий. В результате западных санкций выяснилось, что нам нужно возрождать или создавать заново целые отрасли, поскольку надеяться на поставки из-за рубежа больше нельзя. Микроэлектроника, авиастроение, фармацевтика – всюду надо возвращать себе технологическую независимость. Да и мирный космос, пожалуй, немного подзапустили, придётся догонять Илона Маска.

    В мирное время найдётся время и тем техническим энтузиастам, которых верность своей стране призвала на помощь фронту. Прежде всего я имею в виду тех, кто занимается беспилотниками. Думаю, что это новаторское движение способно вывести Россию в лидеры в области применения мирных дронов – в воздухе, в море и на суше. Знаю, что у некоторых российских регионов есть большие планы на этот счёт.

    Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом.

    Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС. Наш «поворот на Восток» за последние годы, конечно, в чём-то усилился, просто за счёт того, что какие-то товары мы теперь можем купить только в Индии или Китае, а какие-то – продать только в эти страны. Однако ускоренное развитие восточной части страны тоже требует денег, а значит, и для этого нужен мир.

    Вот сколько дел ждут Россию после того, как замолкнут пушки. В отличие от нашей страны, у Украины вырисовывается совсем другая перспектива будущего мира. Эта страна воюет не на свои.

    Если Россию можно сравнить с ополченцем, который оторвался от мирного труда ради защиты своей земли, то Украина – это наёмник, который живёт войной и за счёт войны. Западные деньги даются киевскому режиму только на войну и только на время войны. Только в обмен на кровь простых украинцев, которых гонят на убой. Эти деньги распределяются и разворовываются среди украинской элиты, и все их получателя, все участники схем, приводимых в движение этими деньгами, надеются, что продолжение войны обеспечит им «вечный кайф».

    Неудивительно, что мы не слышим из Киева никаких серьёзных предложений о мире и никакой серьёзной реакции на российские предложения. Война для этих людей – не разорение экономики, а прибыльное предприятие. И вы хотите, чтобы они это предприятие закрыли? Да, линия фронта постоянно меняется не в пользу ВСУ, но на год-то ещё хватит? А может, и на пару лет? Это же сколько миллиардов можно успеть в карман положить!

    Впрочем, судя по риторике европейских политиков, они в доле. Тот кровный интерес к продолжению войны, который они демонстрируют, коренится не в одной только русофобии. В конце концов, русофобия этих «белых господ» вечна, она в принципе могла бы и подождать, а вот материальный интерес приурочен к конкретной исторической ситуации, которую они хотели бы продлить вопреки соображениям как логики, так и гуманизма.

    Насчёт сегодняшней России снова можно сказать словами Столыпина: дайте нам двадцать лет спокойствия, и вы не узнаете нашу страну. Всё готово к уверенному старту в будущее, только бы стряхнуть с хребта натовского слепня.

    А вот Украину после того, как её снимут с западной финансовой капельницы, ждут тяжёлые времена. Обезлюдевшая страна с тотально коррумпированной элитой – вряд ли будет интересна внешним инвесторам. Недаром появились безумные проекты заселения украинских земель беженцами из сектора Газа.

    А я, между тем, вспомнил другой проект. Незадолго до начала СВО Сергей Шойгу выступил с идеей создания трёх-пяти новых городов в Сибири. Так вот, те сотни тысяч украинцев, которые бесславно полегли под Бахмутом, в запорожских степях или в Курской области, могли бы сейчас вместе с русскими строить и заселять такие города. К сожалению, жизнь заставила забыть об этой идее. Но, возможно, мы к ней ещё вернёмся. 

    Другие материалы автора

    Главное
    Захарова: Украина не придерживалась пасхального перемирия
    Германия обеспокоилась потерей шансов на место в СБ ООН из-за Бербок
    Глава Пентагона рассекретил удары по Йемену в семейном чате
    АвтоВАЗ отказался от полного перехода на выпуск новой Lada Iskra
    Суд признал Google виновным в разглашении данных погибших военных
    Спрос на российскую косметику в Казахстане вырос вдвое
    Стало известно о резком понижении температуры в Москве

    Российские аграрии показали чудеса роста производительности

    Одна из проблемных точек российской экономики – это более низкая производительность труда по сравнению с западными экономиками. Однако есть одна важная отрасль в России, где нам удалось добиться рекордных успехов по этому показателю. Речь идет о сельском хозяйстве. Как российским аграриям за десять лет удалось повысить производительность труда на целых 55%? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия подарила жителям прифронтовых городов пасхальное чудо

    «Пока на Украине и в Европе звучат милитаристские лозунги, мы обращаемся к человеколюбивым православным мотивам». Такими словами эксперты подводят итоги организованного Россией в зоне СВО пасхального перемирия – и объясняют, почему оно стало победой российской дипломатии и поражением киевского режима. Подробности

    Перейти в раздел

    Праздник Пасхи показывает новую роль российского православия

    «Воцерковление новых поколений – тенденция, которую сегодня многие отмечают». Такими словами эксперты описывают особенности, присущие празднованию одного из важнейших православных праздников – Пасхи – в 2025 году. Есть и другие тенденции в развитии российского православия, в том числе связанные с идущей спецоперацией. Подробности

    Перейти в раздел

    Преступники держат в страхе французских тюремщиков

    Франция в шоке от серии загадочных нападений на тюрьмы. Сам президент Макрон обещает найти и наказать виновных, некоторые уже начали утверждать, что государство столкнулось с новой формой терроризма. Что происходит на самом деле и при чем тут загадочная аббревиатура DDPF, которой нападающие подписывают свои преступления? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Американцы передумали ненавидеть Россию

      В 2025 году американцы заметно изменили свое мнение о России в лучшую сторону, свидетельствуют опросы общественного мнения. Более того, каждый третий американец теперь верит российским СМИ. Что это с ними?

    • Майя Санду совсем обнаглела

      В Гагаузии – молдавской автономии с пророссийским населением – проходят массовые митинги протеста против президента Молдавии Майи Санду. Причин много, но главная – это наглость. В смысле – потрясающая наглость Майи Санду, которая решила лишить гагаузов их автономии.

    • От России ждут ответа на главный вопрос

      США вернули европейцев за стол переговоров о судьбе Украины. Точнее, европейцы так считают, но самих американцев больше интересует мнение России. Ответа на свое предложение они ждут до Пасхи.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............