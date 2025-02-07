Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий визави Роберт Фицо являются, пожалуй, самыми популярными европейскими лидерами в России. И вообще единственными, о которых российская пресса вообще в массе своей пишет исключительно комплиментарные статьи.

Неудивительно. В них сошлись сразу несколько звезд. Оба выступают за стабилизацию отношений с Россией, оба защищают консервативные ценности, оба ругают Владимира Зеленского, оба противостоят брюссельскому Мордору – и противостоят успешно. Евробюрократы так и не смогли ни свергнуть Орбана через выборы, ни убить Фицо с помощью напичканного ультралиберальными идеями сумасшедшего.

Никто не будет спорить с тем, что Орбан и Фицо – люди яркие и достойные. Но делать из них этаких европейских спартаков все-таки не стоит. Никакого открытого бунта против Брюсселя они не устраивают. И уж тем более не защищают нигде российские интересы.

Казалось бы, все предпосылки для бунта есть – Евросоюз сейчас стал напоминать не сообщество стран, объединенных идеей совместного развития, а комсомольскую организацию, где Брюссель требует от всех стран-членов подчиняться. Забыть о национальных интересах в пользу идеологического джихада – как внешнего (против России и других неугодных), так и внутреннего (против консервативных ценностей, христианства и т. п.).

Возможности для бунта тоже есть. У каждой страны – члена ЕС, включая Венгрию и Словакию, есть право вето на всех более-менее важных голосованиях внутри сообщества. А значит, и есть возможность заблокировать всю работу Евросоюза. Да, есть ряд процедур, где страна, которую наказывают, не может использовать право вето в свою защиту. Однако достаточно скооперироваться с партнером по интересам, который будет на голосованиях защищать своим вето тебя, а ты – его.

Однако применение этих возможностей всегда чревато. В данном случае тремя серьезнейшими последствиями.

Во-первых, майданом. Дело в том, что Венгрия и Словакия – дотационные страны. Они получают миллиарды евро из европейского бюджета на различные программы. И в случае попыток бунта Брюссель регулярно вводит против них какие-то финансовые санкции. С расчетом на то, что недовольное падением уровня жизни население взбунтуется и/или выскажет свое недовольство на избирательных участках.

И тут, например, Словакия находится в достаточно уязвимом положении. Общество расколото – в нем достаточно сильны либеральные настроения и достаточно велико число тех, кто не любит действующего премьера. Особенно в столице. В Венгрии ситуация чуть получше – страна является одной из самых консервативных в ЕС, а Орбан жестко держит вожжи – но пространства для майдана все равно присутствует.

Во-вторых, торговлей. Венгрия и Словакия глубоко интегрированы в экономику ЕС. 75-80% всего их торгового оборота приходится на соседей по блоку. Поэтому достаточно лишь ограничить их торговые свободы (причем не обязательно на уровне Брюсселя), чтобы призвать их к блоковой дисциплине. Например, в вопросе коллективного продления антироссийских санкций.

В-третьих, ухудшением отношений с Трампом. На сегодняшний день новый глава Белого дома является, по сути, единомышленником Фицо и Орбана. Последнего так вообще считают чуть ли не представителем Трампа в Европе. Соответственно, Трамп защищает эти страны от чрезмерного европейского давления, а также будет использовать их для ослабления влияния Еврокомиссии (которая со своими либеральными установками является для Трампа врагом).

Однако здесь и сейчас Трамп не заинтересован в том, чтобы Орбан и Фицо блокировали антироссийские санкции и даже финансирование киевского режима. Этот шаг ослабит и без того не слишком сильные переговорные позиции Трампа в его диалоге с Владимиром Путиным. Ведь все прекрасно понимают, что без западных денег киевский режим долго не проживет. И что в случае прекращения европейских санкций – то есть, помимо прочего, разблокировки замороженных российских активов – Москва не будет так уж сильно заинтересована в том, чтобы идти на какие-то серьезные компромиссы с американским президентом.

Именно поэтому Орбан и Фицо не собираются воевать с Брюсселем – они хотят скорее торговаться. Угрожать вето и демонстративным поведением (которое само по себе дискредитирует Евросоюз, поскольку разрушает миф о европейском единстве), выбивая для себя какие-то льготы и уступки. Например, разблокировку европейского финансирования, которое было урезано из-за тех же законов Орбана об ограничении ЛГБТ-пропаганды.

Так что обольщаться не надо – Орбан и Фицо России, может быть, товарищи, но не помощники.

Однако при всем этом не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений (участие Венгрии в поставках газа в Приднестровье серьезно снизило градус проблемы), политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

По сути, Фицо и Орбан – это максимально комплементарные для Москвы европейские лидеры в данный конкретный момент, с данным Евросоюзом и данным уровнем отношений с США. И с ними надо дружить – но без обольщений.