Эмоциональные качели против русской холодности

Русская холодность: пожалуй, я бы так назвал главную эмоцию, которая витает над информационным пространством последние дни. Дерзкий рейд украинских войск в Курскую область был призван эту холодность пошатнуть, бросить ей вызов, перевернуть безрадостный и безжалостный для Украины нарратив последних месяцев, когда российские войска медленно, с трудом, но уже с каким-то автоматизмом занимали село за селом и улицу за улицей.

Война – дело всегда безжалостное, беспринципное и довольно бесхитростное. У кого больше танков, денег, человек под ружьем. Кто собирал деньги на ваши снаряды и что на них написано – совершенно не важно. Важно обеспечить насыщаемость поля боя из расчета килограмм взрывчатки на квадратный метр территории.

По этим показателям соотношение не менялось с самого февраля 2022 года, и потому российская государственная и военная машина шла вперед как тоннелепроходческий комплекс: медленно, спокойно, неотвратимо и безэмоционально. Надо провести мобилизацию? Проводится. Надо отойти на более выгодные рубежи? Пожалуйста. Беспилотник долетел до Кремля? Ничего страшного. Вражеские рейды в Белгородскую и Курскую области? Подкрепление в пути, сохраняйте спокойствие, губернаторы занимаются, обращения не планируется. Фразой, всецело выражающей этот настрой, стала каноничная: «Цели и задачи специальной военной операции будут выполнены».

Украинская же сторона изначально выбрала тактику на эмоциональную мобилизацию, возмущение спокойствия, выброс и выталкивание из зоны комфорта. Президент с первых дней под камерами то на фронте, то в осажденном Киеве. Фотографии с флагами с миллионом подписей, залихватски веселые военные песни, дерзкие вылазки и рейды, виральные марки «Укрпошты», митинги и овации во всех западных столицах и десятках городов по всему миру, пожертвования от домохозяек и заказ надписей на снарядах через соцсети, трейлер «контрнаступления».

Ее символ – даже не запрещенный в России лозунг про героев (тот все-таки формализован), а иррациональное и слегка беспечное «Все будет Украина». Эмоциональная мобилизация хорошо работает на краткосрочную перспективу и при условии постоянной подпитки красивыми образами – идущих под энергичные песни колонн, солдат под дорожными знаками с названиями населенных пунктов, фотографиями и видеороликами.

В последние месяцы тягучих и тяжелых боев Украина вынужденно приняла российский нарратив войны на истощение. И вместо предыдущего шапкозакидательства оттуда пошли ролики со скрученными «ухилянтами» и съемки с дронов оставленных разрушенных городов. В рамках этой парадигмы Украина проиграет: ресурсов и солдат у России больше и всегда было больше.

Рейд в Курскую область – попытка перевернуть шахматную доску и вновь обеспечить себе праздничный победный настрой и внутри страны, и за ее пределами. Чтобы и люди пошли в военкоматы, и западная помощь ожила, и разрешение на применение дальнобойных ракет по всей территории России было получено.

К тому же можно спровоцировать Россию на резкий ответ вплоть до ядерного, лишний раз напомнив Западу о русской угрозе и опасности. Если в рамках предыдущей парадигмы все равно гарантированная гибель, то почему бы не попробовать и не рискнуть и техникой, и обученными подразделениями. Полагаю, в Киеве мыслили именно так.

То, что российские власти не принимают этот нарратив – не случайно. То, что президент страны не мчится в Курск и не обращается к гражданам в военном мундире с автоматом в руках – не случайно. То, что в СМИ рейд украинских военных называется «вылазкой», «попыткой» и «провокацией», а большинство людей продолжают жить ощущением августовского тепла – не случайно.

Эта стратегия обеспечила России комфортное существование в «тоннелепроходческом» режиме. И именно к нему она надеется вернуться после купирования «диверсии». Цели и задачи специальной военной операции будут выполнены – ясно же сказано.

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