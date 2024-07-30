СВО стала лучшим ревизором для Минобороны

Генерала армии Дмитрия Булгакова, который до осени позапрошлого года занимал должность замминистра обороны России и отвечал за снабжение армии, арестовали через три месяца после Тимура Иванова, еще одного заместителя главы того же ведомства. За этот отрезок времени тема коррупции в МО прочно закрепилась в общественной повестке.

Эта тема стала постоянным генератором новостей. Очередные посадки как военных с большими звездами на погонах, так и тех, кто с ними сотрудничал, получал от них контракты – это сегодня уже не сенсация. Это то, чего люди ожидают, так сказать, в рабочем порядке. По сути, речь идет о системной кадровой чистке.

То, что происходит в Минобороны и вокруг него после прихода нового министра, Андрея Белоусова, подводит итог дискуссии, которая шла два года после начала специальной военной операции: все ли в порядке в нашем военном ведомстве и прежде всего в снабжении воюющей армии? Военкоры, волонтеры, гуманитарщики с первых дней били тревогу: военные на фронте сталкиваются с дефицитом то одного, то другого. Не хватает бронежилетов, шлемов, аптечек, тепловизоров. Противнику тоже не хватает, но это вовсе не должно успокаивать.

На это гневно отвечали люди, которых назвали «турболоялистами»: все идет по плану, начальство все видит и обо всем знает, у армии все есть, а если чего-то нет, то скоро будет, а общественные активисты лишь путаются под ногами у всемогущей государственной машины, дискредитируют армию, разводят недопустимую панику в военное время, да еще и непонятно, что они делают с собранными деньгами.

Теперь становится очевидно, что первые в целом оказались правы, а вторые, прикрываясь государственническими убеждениями, по сути, мешали исправлять трагические ошибки. В МО далеко не все в порядке. И дело не только в том, что конкретный замминистра, по мнению следствия, увлекался коррупцией. И даже не в том, что так поступали многие. Дело в системе управления, которая сложилась и благополучно функционировала в мирное время, но не выдержала испытания войной.

И коррупцию, и вранье, и некомпетентность мы находим во всех сферах жизни, но армия тут стоит особняком. Ведь до тех пор, пока страна не воюет, трудно понять, правильно ли идут дела в армии. Можно писать красивые отчеты, достоверность которых невозможно проверить. Одни задаются вопросом, зачем вообще нужна большая и сильная армия в мирное время, и норовят ликвидировать «ненужные» военные части, объекты, учебные заведения, оборонные производства. Другие, напротив, под лозунгом «Отечество в опасности!» дорываются до больших бюджетов и потом дурят руководство страны, показывая на выставках макеты чудо-оружия, которому «в мире аналогов нет». Надо сказать, что вранье и воровство друг без друга не ходят: вранье создает почву для воровства, а воровство приходится замазывать враньем.

А потом настает время, когда надо воевать, и тогда все встает на свои места. Военное время высвечивает все ошибки, провалы, выявляет все недостачи. Тогда оказывается, что танков «Армата» и артиллерийских систем «Коалиция-СВ», которые мы видели на парадах, категорически недостаточно, и нужно срочно доставать с хранения, смазывать и отправлять на фронт танки «Т-62». И что нужно лихорадочно закупать на маркетплейсах китайские квадрокоптеры, потому что МО не подготовилось к современной войне, на которой солдату не выжить без беспилотной авиации. Таким образом, СВО стала для Минобороны лучшим ревизором.

При этом цена армейской коррупции, как, впрочем, и обычной тупости, в военное время запредельно высока. Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Недаром в связи с последними коррупционными делами вспоминают размах воровства в российском военном ведомстве в начале прошлого века во время войны с Японией. Та война обернулась национальным позором и стала прологом к разрушению страны. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте хоть и медленно, но меняется в пользу России. Страна выстояла в тяжелейших условиях, но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, сколько жизней удалось бы спасти, если бы военное ведомство изначально работало по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».

Однако будем реалистами. Армия – часть общества. Такая же часть, как экономика или культура. И если «продвинутая» часть российского общества однажды заболела алчностью, да так, что до сих пор не может от этой болезни излечиться, то удивительно ли, что алчность поразила и людей в погонах? Я убежден в том, что и генерал Булгаков, и подобные ему офицеры шли в армию, делали военную карьеру не ради легких денег. Просто так было принято. Так работала система. Возможно, она просто отторгала радикально честных людей, которые совсем ничего лишнего не хотели для себя. Такие люди плохо управляемы – в отличие от тех, кто действует по принципу «у воды, да не напиться». К тому же, казалось бы, ну как может пострадать обороноспособность страны, если поставлять в войска, скажем, свиные консервы под видом говяжьих? Это же мелочь. Но из этих мелочей складывается критическая масса приписок, подчисток и мухлежа, которая приводит к неприятностям на фронте. Ведь сам же Булгаков в одном интервью цитировал стихотворение про то, как «в кузнице не было гвоздя». Очень хорошо все понимал – и все равно не мог ничего поделать ни с собой, ни с подчиненными.

Из сказанного следует, что обновление кадров, избавление от людей, нечистых на руку или просто неэффективных – это необходимая, но недостаточная мера. Другая военная машина, честно и грамотно использующая каждый народный рубль, может возникнуть только в другом обществе, которое возьмет под контроль хватательные инстинкты и поставит над ними ценности общего блага. Надо сказать, что СВО постепенно меняет нас именно в этом направлении. Народная инициатива, нацеленная на помощь фронту, в стране есть, и она приносит все больше пользы. Важно, чтобы обновленное Минобороны научилось взаимодействовать с этой инициативой, подхватывать и усиливать ее. И тогда выражение «Народ и армия едины» станет не просто лозунгом для плакатов, а практической формулой победы.