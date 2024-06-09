В Британии заметили «Русскую общину»

Долгие годы призрак и даже жупел правонационалистического экстремизма был одним из ключевых лейтмотивов либеральной повестки на фронте культурной борьбы против оформления здорового и конструктивного русского национального движения.

Нас пугали злобными скинхедами, которые толпами снуют по улицам российских городов, страстно желая избить очередного приезжего дворника или торговца фруктами. Однако на практике эти явления схлопнулись в своей активной фазе более 20 лет назад, еще в начале 2000-х годов, а наиболее отъявленные радикалы из этой среды так и вовсе оказались прямыми врагами России, перейдя на сторону укро-нацистов и влившись в ряд одиозных подразделений типа «Азова».

При этом на наших глазах идет оформление здоровых сил на русском национальном фланге, одним из флагманов которых является «Русская община». Собственно деятельность организации заметили даже в Великобритании, о чем свидетельствует репортаж, выпущенный Русской службой BBC.

Репортаж примечателен тем, что сквозь него красной нитью проходит одна «скорбная» (для британцев) мысль – участники «Русской общины» активно работают с властями и поддерживают как повестку СВО, так и противодействия внутренним угрозам – в частности в контексте леволиберальной деструктивной оппозиции и борьбы с разрушительными тенденциями в ценностной сфере (в первую очередь движением ЛГБТ). BBC сетует, что раньше «националисты» были потенциальными революционерами, а теперь совместно с силовиками борются против нелегальной миграции.

Западу и британцам в частности в какой-то мере выгодны и полезны псевдонационалисты, продвигающие «революционную» повестку и стремящиеся разделить Россию на десятки мини-нацгосударств. Ведь у таких квази-государств не будет мощной армии, устойчивой и самодостаточной экономики, поэтому их можно будет спокойно и не хлопотно грабить и порабощать. Такой пример мы и видим в случае с Украиной, которая стала безропотным придатком к военной машине Запада, сделав ставку на неприкрытый национализм и поражение в правах русскоязычных.

Но «Русская община» как раз является примером здорового русского национального движения. Движения, которое не выплескивает энергию в пустопорожний пар каких-то бессмысленных потасовок, а реально поддерживает русскую национальную повестку. Надо отметить, что и государство после начала СВО начало осознавать многие проблемные точки, и то, что с опорой на настоящее низовое гражданское общество, такое как «Русская община», можно гораздо эффективнее решать многие вопросы в сфере безопасности и противодействия чужеродному влиянию.

СВО стала своеобразной реперной точкой и линией размежевания, которая позволила понять, кто есть кто на политической сцене внутрироссийской жизни. У нас даже на «просоветском», левом (не леволиберальном) фланге большинство людей в глубине души вполне себе консерваторы и сами того не осознавая включены в правую повестку. Что, неужели какой-нибудь коммунист старой закалки не поддержит меры против нелегальной миграции? Или против пропаганды ЛГБТ? Или не выступит против планов по расчленению России? В политологии известна так называемая диаграмма Инглхарта – тест на определение политических предпочтений через анализ ценностной картины человека. Так вот по этой диаграмме все просоветские коммунисты в России вполне себе исповедуют правоконсервативные взгляды, что тем более коррелирует с их традиционной приверженностью патерналистской модели государства.

Сегодня движения и структуры, действующие на русском национальном фланге, представляют ценностный и идеологический мейнстрим российского общества и являются полезными помощниками государства в реализации первостепенных задач как национального выживания, так и будущего прогрессивного роста и строительства после нашей победы в СВО.