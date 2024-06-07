  • Новость часаЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Россия вышла на четвертое место по ВВП и почему это не так уж важно

    @ Максим Блинов/РИА Новости

    7 июня 2024, 12:46 Мнение

    Почему Россия вышла на четвертое место по ВВП и почему это не так уж важно

    До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев

    публицист

    Зачем немцев пугают «войной с Россией»
    Сенатор Долгов: Зеленский в Нормандии представлял дивизию СС «Галичина»
    США объявили о смене ядерной стратегии
    Военный эксперт оценил последствия передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5

    Некоторое время назад аналитики обнаружили странное: Всемирный банк пересчитал данные по России, и оказалось, что страна вырвалась на четвертое место в мире по параметру ВВП (валового внутреннего продукта) по ППС (паритету покупательной способности) еще в 2021 году. Отечественные СМИ немедленно разнесли эту радостную весть. Но у многих возник вопрос: что это было?

    Для начала, что такое ВВП – валовый внутренний продукт. Понятие придумал Саймон Кузнец, американский экономист, родившийся в белорусском Пинске. Несколько упрощая, можно сказать, что речь идет о чистой прибыли всех компаний страны до выплаты налогов. Допустим, фирма производит стулья. Берем себестоимость стула, состоящую из цены досок и фанеры, лака, болтов, электричества, амортизации станков, зарплаты персонала. Вычитаем себестоимость – получаем прибыль до налогов. Сумма абсолютно всех таких «прибылей» и именуется ВВП.

    Однако, если мы хотим сравнивать страны между собой, нужна единая система координат, хотя бы приведение всех цифр в одной валюте. Как правило, используется либо доллар США на текущий момент – тогда корректны сравнения только по одному году. Либо из-за того, что доллар, как и все другие современные валюты, постепенно обесценивается, берется какой-то фиксированный год, допустим, 2020-й. По остальным годам делается поправка, исходя из накопленной долларовой инфляции. После таких манипуляций появляется возможность смотреть на картину в динамике – кто и насколько вырос или упал.

    Все это так называемый ВВП по номиналу. По этому показателю США со своими 25,4 трлн долларов все еще безусловный мировой лидер. Следующим идет Китай с почти 18 трлн. Потом сильно отстающие со своими примерно 4 трлн Япония и Германия.

    Однако есть страны большие и маленькие, мерить их одним аршином как-то некорректно. Поэтому показатель делят на количество жителей, получая ВВП на душу населения. Тут у нас лидеры Монако, Люксембург и Бермуды. Если не брать карликовые государства, список такой: Норвегия, Ирландия, Швейцария, Катар, Сингапур, США.

    Нетрудно заметить второе искажение. На одни и те же сто долларов в Монако и, допустим, ЮАР можно купить абсолютно разное количество товаров и услуг. Десять тысяч евро в Люксембурге и столько же в Словении – совсем не одно и то же. Чтобы сгладить разницу цен, высчитывается «реальный ВВП с учетом паритета покупательной способности» – ВВП по ППС. Если на душу, то список лучших из лучших таков: Люксембург, Сингапур, Ирландия, Норвегия, Катар. Если же просто сравнивать страны, список из шести лидеров иной: Китай, США, Индия, Россия, Япония, Германия.

    Существует несколько организаций, которые рассчитывают ВВП стран и регионов. Раньше обычно ссылались на «Всемирную книгу фактов ЦРУ». Сегодня чаще обращаются к расчетам или Международного валютного фонда (МВФ), или Всемирного банка (ВБ). Именно с сайта последнего взяты все приведенные выше позиции и цифры. Что касается МВФ, то эта организация предпочитает показывать не ВВП по паритету, а долю в мировой экономике. Доля России, как они полагают, снизилась за последние три года с 3,07% до 2,95%. В своих рассылках экономисты МВФ признают-таки, что Россия пятая экономика мира с 5,3 трлн по ППС, впереди нее Япония. Однако экономисты из Всемирного банка насчитали в 2022 году России 5,99 трлн. То есть расхождение между коллегами из МВФ и ВБ составляет сущую мелочь: 661 млрд долларов – 11-12,5% ВВП России.

    Как такое возможно? Легко. Есть, как известно, ложь, большая ложь и статистика. Первичные данные для расчетов и ВБ, и МВФ предоставляют или министерства экономики, или статистические ведомства самих стран. По крупным государствам, которые информацию не дают, данные восстанавливают эксперты по косвенным признакам. Например, СССР свой ВВП никогда не считал, таких данных не собирал. Известный в последующем британский историк экономики Ангус Мэддисон прослыл в 1970-х большим специалистом по ВВП СССР, именно он рассчитывал его для ОЭСР.

    Может быть, Россия перестала предоставлять данные, и из-за этого цифры «поплыли»? Государственная дума предлагала выйти и из МВФ, и из Международного банка реконструкции и развития (входит в группу ВБ). Однако правительство инициативу не поддержало, пояснив, что это приведет к потере места в совете директоров и перераспределению в нем голосов в сторону Запада. А нужно продолжать отстаивать там интересы и свои, и партнеров. Так что Россия все еще член названных организаций, и первичные данные им дает. Информация, конечно, может корректироваться со временем. Но два с половиной года после окончания периода уж слишком большой срок.

    Впрочем, имеется такой рычаг при расчетах, как «дефлятор». Чтобы определить паритет покупательной способности для каждой конкретной страны, ищутся корректирующие коэффициенты по группам товаров и услуг. В Люксембурге вы, условно, на доллар купите буханку хлеба, в ЮАР – десять буханок такого же хлеба. Значит, дефлятор в данном случае – десять. Вычисление дефляторов задача и сама по себе нетривиальная, требующая большого числа вводных. И одновременно тут есть широкое поле для манипуляций. Поэтому расхождения могут быть очень существенными. Перепроверять дефляторы тяжело и муторно, да и вряд ли нам покажут, как они были получены.

    И ВБ, и МВФ – родственные структуры, возникшие для обслуживания Бреттон-Вудской глобальной финансовой системы, появившейся по итогам Второй мировой войны. Из-за установленных с самого начала правил игры обе организации находятся, по сути, под контролем Вашингтона. Тут невольно может возникнуть вопрос: «А зачем им пересматривать ВВП России двухлетней давности?» Возможно, конечно, что сердобольные сотрудники банка обнаружили свою оплошность и из самых лучших побуждений ринулись менять цифры. Вариант не исключен, однако гораздо больше это похоже на поведение американских статистиков, которые сначала занижают разного рода показатели, чтобы фондовый рынок не обрушился, а спустя полгода-год тихо их подправляют, сообщая об этом шепотом. Корректировка спустя годы выглядит уж больно подозрительно.

    Другая версия. Это некий намек со стороны Вашингтона, что он оценил устойчивость к санкциям российской экономики. Эдакое похлопывание по плечу: «Что же, что же, молодцы! Умеете держать удар! Хвалим!». В таком примерно ключе регулярно уже с год появляются статьи в западной деловой прессе, где авторы расхваливают экономический блок российского правительства, главу Центробанка. В России все еще некоторые продолжают пересылать друг другу подобные материалы и бурно радоваться. Конечная цель такой лести – расколоть российские элиты.

    И все же самая разумная гипотеза другая. В 2022 году Россия выпала, по сути, из глобальных финансов. С одной стороны, ее выключили извне, отрубив SWIFT, введя миллион «санкций из ада», арестовав активы на Западе. С другой стороны, и сама Россия ввела разного рода ограничения, препятствующие выводу капитала. В США верили, что они контролируют кровеносную артерию и абсолютно любая страна, лишенная доступа к долларовой инфраструктуре, начнет быстро чахнуть. Комментаторы в 2022 году обожали рассуждать о 2% мировой экономики, которые не могут тягаться с 47% «развитого мира». Но катастрофы не случилось. Россия, во-первых, довольно много что производит. Во-вторых, торговлю в национальных валютах в обход доллара никто не отменял. Да, это не так удобно, но работать через так называемые свопы, когда центральные банки обмениваются пакетами валют, вполне возможно.

    Для США итог эксперимента, подтверждающий, что можно как-то обходиться без доллара, является гораздо большей проблемой, чем отсутствие успехов у ВСУ. Все это надо как-то объяснять, иначе много кто захочет на выход. Еще хуже для Штатов то, как выглядит график российского ВВП по ППС. До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным. Уж лучше признать, что еще в довоенном 2021 году у России случился какой-то рывок.

    Так что не стоит так уж радоваться такого рода сообщениям. Даже хорошие, казалось бы, новости могут быть пропитаны лукавством. Да и вообще показатель ВВП не идеален. Расчет ВВП по услугам – это притча во языцех. Там масса способов манипулировать цифрами, и страны с большой долей услуг в экономике постоянно к ним прибегают. Если же у тебя есть болезненная фиксация на ВВП, ты скорее сделаешь машину, которая быстро сломается, чем качественную. Потому что, когда в ближайшие годы она выйдет из строя, ты сможешь собрать и продать еще одну такую же – и показать таким образом рост своего валового продукта. Впрочем, это уже другая история.

    Другие материалы автора

    Главное
    Названы сроки восстановления Каховского водохранилища и ГЭС
    Мексика и Никарагуа отказались от участия в конференции по Украине
    Грузия раскритиковала США за введение визовых санкций
    Республика Сербская собралась выйти из состава Боснии и Герцеговины
    Ковальчук: Запад использовал Чернобыль как кувалду по разрушению СССР
    Стали известны подробности состояния убившего мужчину в Москве киллера
    Москвичи не захотели видеть электросамокаты на улицах города

    Неспортивные люди наносят России многомиллиардный ущерб

    350 млрд рублей – такой ущерб российской экономике наносят люди, не занимающиеся спортом, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Тогда как здоровые и спортивные люди, наоборот, способствуют развитию экономики. Какая причинно-следственная связь прослеживается между спортом и экономикой? И в чем обратная сторона медали? Подробности

    Перейти в раздел

    Кто из врагов Запада нуждается в российском оружии

    В России допустили возможность поставок дальнобойного вооружения в те государства, которые находятся в конфликте со странами Запада. По мнению экспертов, подобная мера могла бы стать действенным ответом на западные поставки ВСУ оружия аналогичного класса. О каких странах может идти речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия увеличивает стоимость содержания Украины для Запада

    Украинские власти вынуждены вводить все более длительные периоды отключения электроэнергии в стране. По их утверждениям, это связано с критическим положением на Днепрогэсе. Несмотря на то, что российские эксперты склонны скептически относиться к заявлениям Киева, они сходятся в одном – российские военные мужественно усиливают давление на энергоинфраструктуру противника. Какие цели преследует Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем немцев пугают «войной с Россией»

    Боевые действия между ФРГ и Россией напрямую возможны всего лишь через несколько лет, уверяют в немецком минобороны. Более того, страна принимает целый план подготовки к этим событиям. Но зачем немцев пугают столь безумным сценарием – и может ли Германия в принципе к нему подготовиться? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............