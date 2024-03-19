  • Новость часаВСУ бросили позиции у сел Орловка и Тоненькое под Авдеевкой
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Ребятушки, милые, как к нам Россия относится?»
    Правда и победа
    19 марта 2024, 09:04 Мнение

    «Ребятушки, милые, как к нам Россия относится?»

    «Нетвойнисты» пытаются прежде всего себя самих убедить, что у них есть моральное превосходство. Ведь они за мир во всем мире. И им очень жалко людей, которые страдают от войны. Им жалко всех вокруг. Но правда в том, что им жалко только себя. И моральное превосходство они потеряли в тот самый момент, когда не заметили бабу Любу.

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева

    писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс

    Российский газ впервые может оказаться под санкциями
    В постпредстве РФ при ООН назвали демагогией инициативу США по контролю над вооружениями
    Россия потребовала от Германии официально признать блокаду Ленинграда актом геноцида
    Байден назвал США «единственной в мире разделенной страной»

    – Мы с дедом, в смысле мужем моим, бежали в бомбоубежище. Тут снаряды падали. И деда разорвало у меня на глазах. Вот уже два года. Как ни выйду, так и кричу тут. Мальчик еще был. Говорю – беги, у нас подвал – там ничего нет. Разорвало...
    – Маленький мальчик?
    – Да нет, лет 30 ему было, зайка. Дитё еще. Пусть накажут этих «бандер». Зачем они мой Донбасс разбили? Сколько людей погибло… Приехали тогда военные, сказали, что мой дед был 910-й, а тот мальчик 911-й. Я ветеран труда, мне 84 года. Я жить не хочу, деточка.

    Дело было летом 2016 года. Мы приехали с гуманитарной помощью в Первомайск, ЛНР. Раздавали продуктовые наборы нуждающимся. Как правило, это были одинокие старики. Кто младше – либо уехал, либо все же имел работу и не был в сильной нужде. Но народ в целом старался выезжать, потому как жить в таких условиях было почти невозможно. И если в Луганске на тот момент было «тихо», то по окраинам Первомайска постоянно были прилеты – на протяжении всех лет, вплоть до начала СВО. В поселки Калиново, Сокологоровка, Михайловка и другие даже такси отказывалось ехать. Прилететь могло.

    Мы приехали в Первомайск – и нас отвезли к бабе Любе, Любови Николаевне. Это у нее на глазах в августе 2014-го разорвало мужа на части. Прямо перед домом, где она нас встретила. Прямо на месте, где мы стояли. Она палкой и ткнула в нас – «здесь и было». Шесть снарядов прилетело на их улицу. А спустя время ей позвонил сын из Львова и сказал, чтобы она больше не звонила ему.

    После «сына» меня подкосило. На тот момент мы уже третий год ездили по серым зонам Донбасса и достаточно наслушались историй от стариков и «мирняка». Выработалась привычка – и казалось, что пробить сложно. А я зачем-то спросила у нее про детей.

    – Знать не хочет меня.
    – Сын?
    – Сын, рОдный сын. Сказал – мамка, я не хочу тебя с отцом знать.
    – А он знает, что отца убило?
    – А как же, конечно, знает. Я сыночке так и сказала: «Твои друзья убили твоего отца».
    – А где он? На Украине?
    – Во Львовской области живет.

    Но памятнее всего после той встречи был именно ее вопрос, когда мы уходили: «Ребятушки, милые, как к нам Россия относится?»

    С момента нашей встречи с бабой Любой прошло восемь лет – и, думаю, ее уже нет в живых, вряд ли она дожила до момента, как ее земля стала частью Российской Федерации. Так уж получилось, что наши пути с ней больше не пересеклись. Но я хорошо помню, как внутри все сжалось от ее вопроса. Почти все старики, к кому мы приезжали с помощью, спрашивали, когда придет Россия. И, знаете, они ведь все эти годы ждали. Ждали, когда мы придем и уберем «бандер». Десятки, сотни историй, где дети отказывались общаться со своими родителями, братья с сестрами. Сколько разорванных связей с 2014 года – не счесть.

    И мы, живя все эти годы в сытом мире, не до конца понимаем цену пережитого этими людьми. Всегда чувствую собственную слабость перед ними, когда посещают минуты отчаяния.

    Часто читаю и слышу, что, мол, как же тяжело идет война и «надо ли было начинать». Про то, что не мы начали – опущу. Про это лучше свидетельствует баба Люба – кто убил ее мужа и когда это случилось. Но все же кажется важным, что подобный вопрос о «надо ли» просто не может возникнуть, если хотя бы две минуты постоишь рядом с такими людьми, как эта бедная женщина. У которой мужа разорвало на части, а собственный сын отказался общаться. Но она тихо спрашивает: как Россия к ним относится?

    «Нетвойнисты» якобы радеют за людей. Постоянные разговоры про переживания за человеческие судьбы. Но правда в том, что они совершенно ничего про этих людей не знают. Не знают, чего они хотят и что им нужно. Скажу больше – им это и не интересно. Никто из журналистов, кто сейчас против СВО, за восемь лет конфликта в Донбассе не посчитал нужным туда съездить и посмотреть, что происходит.

    И не приезжали они вовсе не потому, что было опасно. А просто потому, что им все равно, что там происходит. Общие фразы: «бедные люди», «заложники ситуации» – это их бессознательное пыталось уговорить, что они не лицемеры, а хорошие и добрые. Психика человека так устроена: чтобы сохранить себя в целостности, человек должен быть прав. Должен быть хорошим и добрым. Отсюда и самообман.

    Они пытаются прежде всего себя самих убедить, что у них есть моральное превосходство. Ведь они же за мир во всем мире. И им очень жалко людей, которые страдают от войны. Им жалко всех вокруг. Но правда в том, что им жалко только себя. И моральное превосходство они потеряли в тот самый момент, когда не заметили бабу Любу.

    Другие материалы автора


    Главное
    Кремль заявил о готовности России к переговорам о ядерном разоружении
    Эксперт: Румыния приобрела колоссальную стратегическую ценность для НАТО
    Рябков опроверг сообщения о перенесенном инфаркте
    Роспотребнадзор не видит рисков инфицирования синдромом токсического шока
    Названы марки авто, на которые россияне потратили больше всего денег
    Умер командовавший стыковкой «Аполлона» с «Союзом-19» астронавт Стаффорд
    В WADA призвали к усиленному допинг-контролю фигуристок из группы Тутберидзе

    Российский газ впервые может оказаться под санкциями

    В Европе все громче звучат призывы отказаться от российского СПГ, который практически полностью скупается европейскими потребителями. В апреле состоится голосование по этому вопросу. Почему Россия вообще стала продавать свой СПГ в Европу, а европейцы – забирать все объемы? И кто пострадает сильнее, если запрет все-таки будет введен? Подробности

    Перейти в раздел

    Сплоченность россиян доказывает победу России и Путина

    В России завершились президентские выборы. По предварительным данным, в голосовании побеждает Владимир Путин с результатом около 87% и при рекордной явке свыше 74%. Рекордный результат отражает консолидацию российского общества, а выборы стали ответом тем, кто стремится уничтожить Россию, комментируют итоги голосования политологи. Подробности

    Перейти в раздел

    Дерзкий ледовый поход принудил шведов к миру на русских условиях

    Ровно двести пятнадцать лет назад, 18 марта 1809 года, случился кульминационный момент одного из самых удивительных походов российской армии. Русское войско, как писал очевидец, «в самые суровейшие морозы проходило местами, чрез которые никто прежде их проходить не дерзал», и «положило основание... важнейшему для России приобретению». О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Наглость Госдепа приводит к изгнанию США из Африки

    Существование важнейшей для США военной базы в Африке поставлено под угрозу. Руководство Нигера приняло сенсационное решение о выводе из страны американских войск. И дело не только в том, что Нигер сегодня налаживает сотрудничество с Россией и Ираном. К такому развитию событий привело поведение официальной делегации Госдепа США. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Итоги выборов в России не устроили Запад

      Переизбрание Владимира Путина президентом России прошло в условиях рекордной явки, результат тоже оказался рекордным. Однако на Западе все равно открыли дискуссию о «легитимности» российских выборов и о признании их итогов. Что на это можно ответить?

    • Президент Латвии призвал разрушить Россию

      Президент Франции Эммануэль Макрон наконец-то нашел союзников для отправки войск на Украину. Это Латвия, властям которой полностью отказал инстинкт самосохранения, что и доказал ее президент Эдгар Ринкевич.

    • Макрон позарился на Одессу

      Французские журналисты выяснили, куда именно президент Эммануэль Макрон хотел бы отправить военных для помощи ВСУ – в Одессу. Этот город имеет ключевое значение в конфликте. И французские войска уже там бывали с позорным для них результатом.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............