  • Новость часаПреподаватели Военно-космической академии арестованы по делу о махинациях
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Одноразовая энергетика» показала свои слабые стороны

    @ URA.RU/TASS

    1 марта 2024, 09:04 Мнение

    «Одноразовая энергетика» показала свои слабые стороны

    В мире одноразовых товаров одноразовой становится и энергетика. И страны, сделавшие на нее ставку, будут иметь меньше конкурентных преимуществ в будущем, нежели государства, проводящие сбалансированную энергетическую политику.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

    Один из самых ненавидимых людей в США уходит назло врагам
    В Германии объяснили нежелание Шольца передавать ракеты Taurus Украине
    Глава Пентагона: Если Украина падет, то НАТО вступит в борьбу с Россией
    Демограф назвал российские регионы, где будут дополнительно стимулировать рождаемость

    Проект глобального энергетического перехода, продвигаемый как внутри блока западных стран, так и на экспорт, дискредитирует себя ускоренными темпами. Приходит осознание того, что мир просто не может позволить себе углеродную нейтральность в ее радикальном выражении – без атомных и угольных электростанций – ни в 2030-м, ни в 2050 году.

    Невозможен такой переход, во-первых, в силу его дороговизны: по оценкам Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго России, на реализацию всех необходимых для этого мер требуется 5-6% мирового ВВП ежегодно. А во-вторых, потому, что среднесрочные кризисы, вызванные продвижением этого проекта, могут на корню похоронить все долгосрочные выгоды от его реализации.

    Буквально ежедневно поступают новости, свидетельствующие о пробуксовке климатической повестки на всех уровнях. Совместный доклад Принстонского университета, Массачусетского технологического института, Rhodium Group и некоммерческой организации Energy Innovations сообщает о том, что в 2023 году инвестиции США в ветровые и солнечные электростанции достигли рекордного уровня. При этом даже эти вложения не позволяют добиться заявленного сокращения выбросов парниковых газов на 40% к 2030 году.

    А вот компания DNV заявила, что Великобритания не сможет достичь своих целей по декарбонизации к 2030 году и сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2050 году. Этим посылам вторит British Petroleum, крупные акционеры которой настаивают на сокращении инвестиций в чистую энергетику и перенаправлении средств на повышение добычи нефти. Данные месседжи пока аккуратно упакованы в термины «прагматичного» и «гибкого» подхода к энергопереходу, но в целом не оставляют сомнений в сути происходящего.

    В 2024-2025 годах мир, вероятно, выйдет на пик строительства ветровых и солнечных электростанций, после чего темпы прироста пойдут на спад. Существующая энергетическая инфраструктура просто не способна «переварить» такой объем неманевренных (зависящих от погоды) мощностей без критического ущерба для всей системы. Кроме того, оказалось, что вводимые мощности солнечных и ветроэлектростанций нуждаются в обновлении.

    Такая «одноразовая энергетика» ярче всего проявила себя в Испании. Так, директор по ВИЭ-проектам Acciona Energia Марта Лопес Хименес заявила, что установленный в испанской Таивилье парк ветряных турбин мощностью около 80 МВт технологически устарел без возможности модернизации.

    Таивильский ветряной парк стал примером проблемы устаревания ветроэнергетической инфраструктуры. В целом уже сейчас пятая часть ветровых электростанций в Европе отработала больше 15 лет при нормальном сроке эксплуатации 20 лет. Ускоренное наращивание ВИЭ-мощностей в чем-то остается бегом по кругу: чем больше такой генерации становится в строй, тем больше ее будет нуждаться в замене уже в обозримом будущем. И это еще во весь рост не встала проблема утилизации солнечных панелей и оборудования ветряных установок, что само по себе – значимая нагрузка на экологию.

    Результатом постепенного охлаждения мировой экономики к альтернативной энергетике станет осознание необходимости бороться за лучшие условия доступа к тем энергоресурсам, которые составят основу энергобаланса в новой реальности. Согласно недавно опубликованному исследованию РЭА, к 2050 году ожидается рост потребления газа в мире на 26% (к показателю 2022 года). Именно газ, по мнению агентства, станет ключевым по объему потребления ископаемым источником энергии в мировом балансе.

    И тут в пользу будущего российской энергетики играют сразу несколько факторов. Во-первых, Россия остается крупнейшим производителем природного газа после США в мире. Резкое снижение экспорта газа по трубопроводам пока не было компенсировано ростом поставок СПГ. Основная загвоздка – строительство СПГ-инфраструктуры для транспортировки сопоставимого объема газа почти в пять раз дороже, чем строительство трубопроводов. Вместе с тем в долгосрочной перспективе эта инфраструктура себя оправдает: в отличие от трубопроводов, ведущих газ из точки А в точку Б, поставки СПГ могут осуществляться в любую точку мира, где есть терминал по его приемке. А это в условиях активной разбалансировки мира – совсем немаловажный фактор.

    Согласно Энергетической стратегии России, к 2035 году производство крупнотоннажного СПГ должно увеличиться в три-четыре раза, с нынешних 33,3 млн тонн в год до 80-140 млн тонн. Основной прирост дадут новые СПГ-заводы на Ямале, а также ряд новых перспективных проектов. Санкции в значительной мере осложнили их реализацию – широкий перечень оборудования и комплектующих для строительства СПГ-инфраструктуры в Россию больше не завозится. А значит, борьба за будущее российской СПГ-индустрии во многом лежит в плоскости реализации собственных технологических разработок в этой области и импортозамещении.


    Второе преимущество – это логистика. Большая часть СПГ до сих пор шла через Панамский и Суэцкий каналы. Панамский канал в значительной мере обмелел и обладает ограниченной пропускной способностью. Суэцкий в настоящее время является рискованным маршрутом ввиду того, что Красное море превратилось в арену геополитических разборок.

    Транспортировка газа через мыс Доброй Надежды – долго и дорого. Дополнительные расходы и риски ложатся в цену топлива и, как следствие, в цену товаров, что еще больше разгоняет инфляцию в зависимых от импорта топлива странах. Развитие Россией дальневосточных и арктических маршрутов транспортировки СПГ – ее явное преимущество, которое, однако, еще предстоит отстоять.

    Так или иначе, в мире одноразовых товаров, одноразовой становится и энергетика. И страны, сделавшие на нее ставку, вероятно, будут иметь меньше конкурентных преимуществ в будущем, нежели государства, проводящие сбалансированную энергетическую политику. К числу последних относится и Россия.

    Другие материалы автора


    Главное
    Подпольщики Одессы рассказали, как «приземляют» националистов
    Пулеметчик ВСУ уснул во время битвы за Авдеевку
    Литва запретила высадку пассажиров из следующих в Калининград поездов
    Пушков резко ответил на слова Остина о войне с Россией
    Япония расширила санкции против России
    Арестован ряд преподавателей Военно-космической академии
    Умер озвучивавший Мишутку в «Спокойной ночи, малыши!» Игорь Капатов

    Россия предложила БРИКС новый способ торговли без Запада

    Страны БРИКС во главе с Россией изучают вариант создания собственной системы внешнеторговых расчетов на основе блокчейна. Этот путь может стать не только выгодным с экономической точки зрения, но и безопасным с политической. Потому что сделает страны БРИКС независимыми от воли западных политиков. Подробности

    Перейти в раздел

    Путин показал возможности суверенитета

    В своем послании Федеральному собранию Владимир Путин сделал главный акцент на укреплении суверенитета России. Речь идет не только о военном, но и экономическом, техническом, гуманитарном и в целом – государственном суверенитете. Как отмечают эксперты, объявленные президентом приоритеты раскрывают план развития и усиления страны не только на шесть следующих лет, а на десятилетия вперед. Подробности

    Перейти в раздел

    Инцидент в Люберцах вскрыл две проблемы в российском обществе

    Владелица сети кофеен в Люберцах не пустила участников СВО в свое заведение. По факту происшествия уже начато расследование. Это не первый случай дискриминации ветеранов боевых действий. Как государству защитить солдат от подобных нападок? И что делать, если некоторые из военных сами ведут себя неподобающим образом? Подробности

    Перейти в раздел

    Один из самых ненавидимых людей в США уходит назло врагам

    Геронтократия в США ослабевает. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл по кличке «старый ворон» объявил, что до конца года оставит свой пост, который занимает дольше, чем кто-либо еще в истории. Макконнелл – это все то, за что в мире ненавидят Америку. Но сама Америка ненавидит Макконнелла гораздо сильнее. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон опозорился на весь мир

      Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страны ЕС и НАТО могут отправить своих военных на Украину, обернулось для него настоящим позором. Оказалось, что у Макрона в этом вопросе вообще нет союзников, кроме того, нет армии, способной даже защищаться, а не то что угрожать России.

    • Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

    • План «Б» властей Украины

      В том случае, если США сократят объемы помощи, власти Украины проведут дополнительную мобилизацию и заткнут мобилизованными дыры в обороне. В этом признался руководитель пропрезидентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия, известный откровенностью своих признаний. Судя по всему, это и есть «план Б» для фронта, о котором говорили в Киеве.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............