Под чей барабан должны ходить философы

По сетям разлетелось крайне резкое выступление вдовы философа Александра Зиновьева Ольги Зиновьевой, в котором она крайне резко обрушилась на Институт философии РАН и предложила подвергнуть ИФРАН «денацификации», проверив каждого сотрудника с помощью детектора лжи на «лояльность интересам России».

С чем-то можно и согласиться – «гендерные студии» и тому подобные изыскания представляются в лучшем случае бессмысленными, в худшем – разрушительными. Интеллектуальные моды на современном Западе совершенно не таковы, чтобы их стоило перенимать – и уж тем более поддерживать за государственный счет. Однако многие из тех, кто отказывается поддержать Ольгу Мироновну, ни в малейшей степени не соросята, не либералы и не заукраинцы. Причины для беспокойства в этой ситуации могут быть и у людей вполне благонамеренных и консервативных, и эти причины стоит обозначить.

Прежде всего, когда власть объявлять врагами и подвергать преследованию переходит от государства, которое действует по четко прописанному закону, к активистам, которые действуют по личной страсти, это порождает массу проблем, как мы это уже видели на Украине, в США и много где еще. Обвинения очень быстро становятся инструментом преследования личных и корпоративных интересов, сведения счетов, личного продвижения и просто бескорыстной озлобленности.

Охота на ведьм – социальный процесс, который обладает известными чертами, и одна из них – очень сложно понять, кто будет следующей ведьмой и кто имеет власть решать, кто тут ведьма, а кто нет.

Не так давно в США была мощная кампания Metoo. Невозможно спорить с тем, что приставания на рабочем месте – безобразие, которое должно решительно пресекаться. Как и с тем, что некоторые из пострадавших в ходе кампании действительно были мерзавцами, которым наконец заслуженно прилетело за их поведение. Но нельзя не отметить, что многие (если не большинство) люди, чьи карьеры были разрушены, были виновны максимум в неловких комплиментах – или даже невиновны вообще, а просто попали под раздачу, когда обвинения такого рода стали удобным инструментом. В тех же США мы видели кампанию по «борьбе с расизмом». Опять-таки расизм – несомненное зло. Но когда человеку могут сломать карьеру из-за неудачной шутки, становится ясно, что мы наблюдаем именно инструмент власти и преследования.

Весьма возможно, возвращаясь к ИФРАН, изменения в работе института были бы уместны. Но не менее важен вопрос о том, кто, с какими мотивами и какими средствами будет их производить и что, собственно, мы хотели бы видеть в итоге. Академические круги состоят не из небожителей, а из подобных нам грешных человеков. Между людьми возникают недоразумения и конфликты, как принципиального, так и личного характера. Существует и такое неизбежное явление, как конкуренция за ограниченные ресурсы. Такова уж человеческая природа, и этого избежать нельзя. Чего лучше бы избегать – это привнесения в подобные конфликты взвинченной риторики, хорошо знакомой нам по чрезвычайно печальным страницам истории, в том числе отечественной.

Выдвигать и расследовать обвинения (когда для этого есть основания) должно государство по четко установленным правилам, и очень важно, чтобы это делали люди лично незаинтересованные, которые не имеют с обвиняемыми личных конфликтов и не приобретают никакой выгоды от их падения.

Другой вопрос, который неизбежно возникает: какова программа «правильной» стороны? Если предполагается спаянный военной дисциплиной «философский фронт», о котором говорит Ольга Зиновьева, то кто командует этим фронтом? Если философы должны ходить строем, то под чей барабан?

Если философия призвана защищать традиционные ценности (что само по себе важная и нужная задача), то кто определяет, в чем конкретно они должны состоять?

В текущем споре часто возникает имя известного отечественного мыслителя Александра Дугина, которого Ольга Зиновьева благодарит в своем выступлении, а некоторые публикации призывают его на место нового директора ИФРАН. Дугин, конечно, последовательный антилиберал и противник современного Запада. Он даже в определенном смысле «традиционалист», но тут нам стоит уточнить, что его взгляды носят сформировались под влиянием весьма своеобразных западных мыслителей, таких как Алистер Кроули (на лекцию о котором он не так давно приглашал), Рене Генон, Юлиус Эвола или Герман Вирт. Александр Гельевич, например, пишет: «... арий, в сущности, определяется не столько биологией, сколько той метафизической миссией, отражением которой во плоти является сама его биология. Арийская раса Субъекта – это раса нордических воинов-священников».

Я ни в коем случае не считаю, что Александра Гельевича надо подвергать проверкам на детекторе лжи и вообще каким-либо преследованиям. Человек имеет право на свои (даже очень странные) взгляды. Но если полагать, что ИФРАН нуждается в «денацификации», было бы несколько странно поручать эту задачу «расе нордических воинов-священников». Тем более что остается не вполне понятным, какого божества они священники.

Западная гендерная идеология, против которой так решительно восстает Ольга Зиновьева, – действительно тяжкое, разрушительное, а то и бесовское безумие. И в государственном институте ему совершенно определенно не место. Но для противостояния безумию нужен не оккультизм с ариософией. Нужен, напротив, здравый смысл.