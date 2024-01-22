Так работает тумблер украинской идентичности

Указ Зеленского о борьбе за сохранение национальной идентичности этнических украинцев на территории РФ – это повод серьезно поговорить про украинскую идентичность. Отметив перед этим, что серьезна тема, а не люди в Киеве, которые ее подняли. Этим «людям» бы для начала прекратить бить прямой наводкой по мирным жителям Белгорода и Донецка, которые они считают населенными этническими украинцами, а потом уже начинать беспокоиться о сохранении их национальной идентичности.

Однако сама тема не виновата в том, что ее обсуждение инициировали кровавые клоуны. Идентичность – это, наверное, главный вопрос в нынешнем конфликте. Весь этот исторический регион – Украина, Прибалтика, Белоруссия, Молдавия – это территории подвижной, плавающей идентичности. Иначе и быть не могло, если учесть, что они столетиями не имели субъектности и переходили из рук в руки. В результате идентичности даже произвольно могут меняться у одного человека по несколько раз за жизнь. Я об этом писал много лет в статьях и книгах на примере прибалтийских «перевертышей». Это не говоря о том, что идентичности могут распространяться сверху властью с помощью людей, умеющих в социальные технологии. Сегодня русские и украинцы – один народ, а завтра – два разных. Или наоборот. Сегодня есть такой народ – молдаване. А завтра нет: молдаван нет, есть только румыны.

Я это к тому, что украинская идентичность в силу особенностей этих земель меняется по историческим меркам по щелчку. Тумблер переключается сразу же, чему доказательством является отсутствие сколь-либо заметного партизанского движения в Харьковской и Запорожской областях. Можно сколько угодно повторять, что референдумы о присоединении к РФ были фикцией, но ведь СБУ и прочие не могут даже симулировать работу в этих регионах украинского подполья.

Причем речь не обязательно идет об отказе считать себя украинцами. Речь идет об отказе от украинской идентичности в версии «москаляку на гиляку». Как только Киев перестает контролировать территорию и его тотальная пропагандистская машина перестает на ней работать, происходит смена регистра.

От этого и террор, который разворачивал киевский режим после повторного захвата территорий в позапрошлом году (Харьковской области, например). Это расправа за отказ населения даже от пассивного сопротивления, не говоря уже о массовом подполье и герилье. Если Россия контролирует территорию, то население неизбежно начинает в нее интегрироваться. Чем дольше контроль над территорией, тем увереннее интеграция населения.

Это означает:

– если Украина будет терять новые территории, то она будет терять их навсегда. Кстати, речь не только об отторжении в состав России. Жители украинской Бессарабии завтра легко могут стать румынами;

– смена идентичности самой Украины возможна. Речь о пресловутых денацификации и нейтральном статусе.

Что касается собственно дешевой разводки офиса Зеленского, пытающегося разжечь в России межнациональную рознь, спровоцировав травлю украинцев, то это уже вопрос не об украинской идентичности, а о русской культуре, которая вбирает все в себя и делает своим. Как уже много раз много кем отмечалось, за 10 лет прямого конфликта двух стран в России не переименовали, не запретили, не отменили и не снесли ничего, что связано с Украиной и украинцами. Только от полной безнадежности можно уверовать, что в России возможно спровоцировать погромы украинских ресторанов, Киевского вокзала и людей, у которых фамилия заканчивается на «о».

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