Запад забыл, когда ему говорили жесткое «нет»

Выступая в ООН, немецкий канцлер Шольц заявил об империалистических планах Москвы. Дескать, она хочет подчинить себе независимое государство Украину.

Вот уж честно, чья бы мычала, а твоя бы молчала. Кому-кому, но только не главе Германии произносить подобные благоглупости. Впрочем, сам Шольц – лишь одна из многих иллюстраций катастрофического снижения уровня западного политического истеблишмента, зараженного двумя-тремя разрушительными для Европы вирусными идеями, прилетевшими из-за океана. Но это, как говорится, их личные проблемы…

В заявлении Шольца каждый жест и каждое слово выглядят смешно, нагло и цинично, с полным игнорированием исторических реалий. Впрочем, если Россия оказывается у еврочиновников виновата в бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, то герр из Берлина просто дитя. Правда, дитя, приучившееся врать с видом искреннего правдолюбца. Привычка опасная, однако бесперспективная.

Шольцу следовало бы напомнить несколько вещей. Что в ХХ веке именно Германия имела самые алчные виды на часть российской территории, которая именовалась Украиной.

Пользуясь слабостью советской власти, в 1918 году немцы установили там протекторат и посадили в Киеве марионеточное правительство гетмана Скоропадского. Правда, Скоропадскому не приходило в голову запрещать русских и русский язык, но куда уж ему до нынешней марионетки – Зеленского. Уж какие времена, такие и нравы.

В дни Великой Отечественной войны соотечественники Шольца провозгласили создание Рейхскомиссариата Украина, а Крым и Новороссию планировали объявить Готенландом (страной готов) и непосредственно присоединить к рейху. Герр канцлер, конечно, станет отнекиваться и убеждать, что к гитлеровской Германии его нынешнее государство не имеет никакого отношения. Но это, так сказать, лирика, особенно на фоне зловещей антирусской риторики (Геббельс бы позавидовал) и поставки Киеву вооружений.

Не менее существенно, что самой территорией, которую представляет нынче Шольц, современная ФРГ уже 30 лет как должна быть обязана России, то есть Советскому Союзу, давшему согласие на объединение страны, разрушение Берлинской стены и вывод советских войск из Восточной Германии.

И что мы получили от Германии в ответ? Участие в расширении НАТО на восток. Поддержку антирусских настроений по периметру постсоветского пространства. Злобную пропаганду и участие в санкциях начиная с 2014 года. Все это вкупе, вопреки своим прямым экономическим интересам, в точности по указке из Вашингтона.

Хороша благодарность. Впрочем, не о благодарности в политике речь. В политике речь обычно ведут об интересах. Однако о своих суверенных интересах Германия герра Шольца и полубезумной фрау Бербок давным-давно позабыла. Вместо них немецкий канцлер талдычит о коварном российском империализме и украинской независимости. Тут уж, полноте, сама реальность свидетельствует против него.

В действиях России нет ничего «коварного» и «тайного». Ситуация с Украиной нагнеталась тем же Западом всю зиму 2021-2022 годов. Именно НАТО, в том числе и ФРГ, проигнорировали все наши предложения по коллективной безопасности и мирному разрешению конфликта. Итог был предсказуем.

Триединая задача СВО предельно ясно сформулирована в первые дни конфликта: освобождение Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Как бы ни развивались события, ее никто не отменял. Вопрос, возможно ли достижение заявленных целей при сохранении нынешней украинской государственности, остается открытым. И этого тоже никто не скрывает. Так что у России совершенно прозрачная позиция в украинском конфликте.

Куда более мутными, напротив, выглядят утверждения западных политиков о независимом украинском государстве. Де-юре Украина, конечно, пока еще независима. Но уж кому-кому, а властям ФРГ должно быть хорошо известно, при помощи каких механизмов и как управляются нынешние киевские структуры. В принципе, это вряд ли может стать большим секретом и для широкой аудитории.

Больше того. Все 30 лет, пока существовала самостийная власть на берегах Днепра, Запад и прежде всего США предпринимали отчаянные усилия, чтоб оторвать Украину от России. Особенно в этом деле усердствовали политики из Демократической партии и их союзники – европейские леволибералы, вдохновленные знаменитым изречением Бжезинского, утверждавшего, что Россия, потеряв Украину, перестанет быть империей.

Для того чтобы оторвать Украину от России, в ход шли все средства – и неоднородность украинских территорий, и поощрение пещерного национализма, граничащего с нацизмом, особенно на западе страны, и уникальная коррумпированность украинской политической и бизнес-элиты.

Что ж, вбить клин между нашими народами им почти удалось. В 2014 году показалось, что дело сделано, что мы теряем Черноморский флот, теряем Крым, навсегда теряем русский Восток и Юг Украины.

Однако история рассудила иначе. Дело в том, что Запад дошел до предела, за которым встал вопрос о самом существовании России, как она себя понимает, по существу. И дело тут вовсе не в империи. Дело в суверенитете.

…Немного недавней истории. Относительная политическая стабильность последних десятилетий ХХ века была основана на признании сфер влияния ведущих ядерных держав и понимании границ этих зон. После распада СССР, когда США провозгласили победу в холодной войне, такое понимание на Западе стало исчезать. Полное его отсутствие, которое продемонстрировал в тысячный раз герр Шольц, стало причиной невиданного упадка западной дипломатии, упадка, без которого украинский конфликт вряд ли был бы возможен.

В своей алчности западный мир – по единой схеме бархатных и цветных революций – проглатывал всё новые и новые территории Восточной Европы. Добрался до постсоветского пространства, заглотил Прибалтику.

И только в 2014 году из Москвы прозвучало жесткое «нет». На Западе это «нет» не поняли и не приняли, думали, что удастся заболтать или «выкупить» тему, как удавалось почти три десятилетия.

Но на сей раз ничего у них не вышло. Так началась Русская Реконкиста. В 2022 году она перешла на другой уровень, на следующий этап. И немецкому канцлеру Шольцу страшно, потому что в глубине души он знает, что Русскую Реконкисту остановить невозможно.