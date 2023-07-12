Telegram стал рынком дутых «инсайдов»

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12 июля, среда  |  Последнее обновление — 11:58  |  vz.ru
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Как будет создан новый российский флот

Производство кораблей и судов на российских верфях резко увеличивается Руслан Шамуков/ТАСС
Россия начала грандиозную программу обновления ключевого в текущих условиях вида транспорта – морского торгового флота. Какие суда требуются нашей стране прежде всего, почему сегодня это имеет настолько большое значение и какие маршруты новые корабли будут обслуживать? Подробности...
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Эрдоган доказал России и Западу уникальность своей роли

На рынке Эрдогана можно купить абсолютно все, включая то, что запрещено законом imago images/Global Look Press
После передачи властям Украины «азовцев» турецкий лидер Реджеп Эрдоган сделал еще один неожиданный ход. Потребовав для Турции членства в ЕС в обмен на допуск Швеции в НАТО, он сразу согласился на другую цену, и теперь приедет на саммит в Вильнюсе в качестве главного действующего лица. Что думать об этом в России?  Подробности...
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Подвиг советских танкистов стал одной из тайн сражения под Прохоровкой

Экипажи «тридцатьчетверок» стали главными героями битвы под Прохоровкой Иван Шагин/РИА Новости
Ровно 80 лет назад, 12 июля 1943 года, произошло крупнейшее танковое сражение в мировой истории – битва при Прохоровке. Одним из легендарных эпизодов той грандиозной битвы стал танковый таран, совершенный экипажем советского Т-34. Почему же сведения об этом подвиге оказались настолько противоречивы, а сам экипаж – почти забыт? Подробности...
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Торг Эрдогана затмил истерику Зеленского на саммите НАТО

Эрдоган стал ключевой фигурой на саммите НАТО REUTERS
Первый день саммита НАТО в Вильнюсе завершился скандалом. Владимир Зеленский хотел стать главной звездой встречи в верхах, однако гостю с Украины не повезло – эта роль досталась лидеру Турции. Почему визит президента Эрдогана стал ключевым для саммита НАТО и что это означает для России?  Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Telegram стал рынком дутых «инсайдов»

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Роскомнадзор занимается поиском экстремистских материалов. Но нужно же что-то делать и с обычным враньем. Скажем, если Telegram-канал три раза попался на публикации сведений, которые не подтвердились, можно было бы вносить его в реестр «распространителей недостоверных слухов» (РНС). Подробности...

Во что превращается Украина без России

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Волынь и Донбасс, Львов и Крым, Бабий Яр и самолет «Сибири». Все это – и многое другое – Украина, оказавшаяся вне России. Подробности...

Зачем Константинополь занялся рейдерством на Украине

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы видим трагическое несоответствие между великой историей Константинопольской кафедры и личностью человека, который занимает ее сейчас. Если он примет в подарок Киево-Печерскую лавру, это еще раз с предельной резкостью подчеркнет данное несоответствие. Подробности...
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Поворот Эрдогана и облом Зеленского

Турция: выдача «азовцев» и поворот в ЕС

Обсуждение: 8 комментариев

Уроки для России из погромов во Франции

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Достижения научной и конструкторской мысли показали на выставке «Иннопром-2023»

В Екатеринбурге проходит масштабная международная промышленная выставка «Иннопром-2023». В этом году в ней принимают участие рекордное количество участников – 700 компаний. Белоруссия впервые выступает в качестве страны-партнера с Национальной экспозицией
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Новый сегмент крупнейшего терминала открыт в Домодедово

240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Удастся ли Эрдогану добиться вступления Турции в ЕС в обмен на разрешение Анкары вступить Швеции в НАТО?
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В нем причина провала контрнаступления ВСУ?
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    Telegram стал рынком дутых «инсайдов»

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    12 июля 2023, 11:10

    Стремительное возникновение политического смерча 23–24 июня этого года и столь же стремительное его угасание привели не столько к ускорению хода событий в стране, сколько к нарастанию информационных ожиданий, как будто бы темп развития июньского эпизода каким-то образом программировал развертывание событий в будущем.

    Если прежде прогноз прилета «черных лебедей» был в массовом сознании откалиброван по годовому циклу (отсюда ежегодное волнующее ожидание августа, хотя в этом месяце давно уже не происходило ничего судьбоносного), то теперь интернет-источники, и прежде всего Telegram-каналы, настраивают свою аудиторию на ожидание сенсационных новостей чуть ли не в еженедельном режиме (то ли по понедельникам, то ли с пятницы на субботу). Казалось бы, постоянная аудитория политических Telegram-каналов невелика и насчитывает, вероятно, от пяти до десяти миллионов человек. Однако это, во-первых, те люди, которых действительно волнует жизнь страны – так называемое активное меньшинство.

    Во-вторых, почерпнутая в Сети информация подвержена определенной диффузии как через личные сообщения между пользователями, так и с помощью традиционных методов распространения слухов. Сидит, скажем, в салоне красоты «просвещенная» мастерица маникюра и вдувает клиенткам в уши какой-нибудь бред. В итоге влияние этих источников информации, никем не проверяемых и зачастую анонимных, становится сопоставимо с влиянием федеральных телеканалов.

    На рынке информации в Telegram вам наперебой предлагают «инсайды». У этих «инсайдов» могут быть самые разные источники. Это могут быть хитромудрые домыслы самого автора. Это могут быть творчески переосмысленные сообщения информационных агентств. Это могут быть злонамеренные провокации, в том числе иностранных спецслужб. Наконец, автор канала вполне может разогревать свою публику ради увеличения числа подписчиков.

    Вот, например, сидит перед экраном компьютера известный политолог (может быть, даже поставив рядом с собой банку пива) и в режиме реального времени ведет в своем канале прямой репортаж о якобы неминуемом подрыве Запорожской АЭС. Всю ночь напролет держит своих читателей в напряжении зловещими и многообещающими репликами. Наконец, наступает утро, сетевой гуру констатирует, что на сегодня все обошлось, и с чувством выполненного долга идет баиньки. При этом, будучи как бы российским патриотом, не стесняется использовать чисто украинский нарратив вокруг ЗАЭС для роста своей популярности. Цинично? Но так устроен мир интернета.

    Фото: Rafael Henrique/Global Look Press

    Еще пример. Военкор с тревогой в голосе сообщает, что наши войска оставили Клещеевку. Для подписчика, до сих пор вряд ли представлявшего себе, где находится Клещеевка, она тут же становится центром мира: как же мы теперь без Клещеевки? Чуть позже приходят вести из других источников: все с Клещеевкой в порядке, наши держатся. Торопливому военкору выносят общественное порицание, а через несколько дней в других Telegram-каналах появляются сообщения: мол, ФСБ проводит проверку некоторых военкоров на сотрудничество с ЦИПСО и британской разведкой – и все понимают, о ком идет речь. Разумеется, сама ФСБ об этом молчит, а упоминание британской разведки вообще, кажется, вставлено каким-то поклонником Дмитрия Галковского. Вот и гадай, кто эту информацию вбросил? ЦИПСО? Британская разведка? Замкнутый круг.

    Все это варево подается вместе с перекрестными ссылками, эмоциональными откликами и многозначительными рассуждениями в развитие темы, что создает своеобразный мир информационного зазеркалья, где одна нелепица, достаточно растиражированная и оттого принимаемая за аксиому, служит основанием, на котором громоздятся нелепицы второго и третьего порядка.

    Показательна кампания, разворачивающаяся вокруг начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. В последнее время то один, то другой Telegram-канал, ссылаясь на очередной «инсайд», сообщал, что Герасимов отстранен от командования спецоперацией и, следовательно, вот-вот будет отправлен в отставку. И пусть даже министерство обороны показало кадры недавнего совещания, на котором Герасимов выступал и выслушивал доклады подчиненных, вранье уже зажило своей жизнью, и не все его разносчики готовы сдаться под напором опровержений. Мол, увидите, в конце концов мы окажемся правы. Конечно, рано или поздно со своего поста уходит каждый руководитель, но вот в данный конкретный момент вас поймали на явном вранье? Поймали. И никаких извинений не слышно.

    Заметим, что главный отпор в Сети распространителям слухов насчет Герасимова дал иноагент Алексей Венедиктов*, из чего можно сделать не такой уж парадоксальный вывод, что даже иноагенты у нас оказываются осведомленнее надувающих щеки Telegram-анонимов.

    Кстати, анонимность до сих пор остается проблемой именно этой социальной сети. Если вы ежедневно выдаете одну тайну мадридского двора за другой, то будьте добры назвать себя. У каждого «инсайда» должны быть фамилия, имя и отчество. Иначе возникает пространство для безнаказанных информационных провокаций, влияющих на умы миллионов людей.

    У нас ведь не бывает анонимных газет, в каждой газете указаны главный редактор и иные сотрудники. У нас не выходят анонимные телепередачи или документальные фильмы. Поэтому каждый Telegram-канал должен иметь четко указанные «выходные данные».

    Можно подумать и о других мерах. Например, у нас есть иноагенты, список которых составляет министерство юстиции. Есть Роскомнадзор, который занимается поиском экстремистских материалов. Но нужно же что-то делать и с обычным враньем. Скажем, если канал три раза попался на публикации сведений, которые не подтвердились, можно было бы вносить его в реестр «распространителей недостоверных слухов» (РНС). И об этом статусе канал был бы обязан информировать читателей с помощью специального значка рядом со своим названием либо с помощью надписи. Осталось только поручить эту работу какому-нибудь органу, да хоть тому же Роскомнадзору.

    Состояние людей, следящих за политикой в интернете, часто называют эмоциональными качелями: от воодушевления к отчаянию, от беспечности к страху. К счастью, у нас сейчас есть пример относительной стабильности. Это фронт, который держится мужеством и стойкостью наших солдат. Вот на них-то и надо ориентироваться. Пока они стоят, пока мы с ними вместе, все будет хорошо.   

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