Спокойствие граждан – это и есть мобилизация общества

Прошедшая суббота в Рунете – точнее, в его общественно-политическом секторе – удалась. Пламенные и душераздирающие, яростные и будоражащие, требующие и обличающие посты один за другим взрывали социальные сети. Эрдоган отдал Киеву «азовцев», обмененных в прошлом году – и, разумеется, такой повод невозможно было упустить, чтобы высказать все, что блогеры думают и чувствуют по поводу происходящего с соответствующим поиском виноватых.

Правда, корм оказался не в коня. Снова. Страна вопля души своего диванного воинства не заметила. Что логично: июльская суббота слишком ценна в России, чтобы растрачивать ее на внимание к чужим истерикам.

Впрочем, дело, конечно, не в дне недели. Только за несколько последних дней в стране случились еще как минимум две «катастрофы», которые повлекли массовые стенания пресловутых лидеров общественного мнения с положенными по такому случаю изобличениями и обвинениями: падение курса рубля и сдача российскими войсками Клещеевки (последнее и вовсе оказалось фейком, вброшенным одним из военкоров). И снова в ответ последовал вежливый – или невежливый – игнор общества.

Но даже это полбеды. На прошедшей неделе один за другим приходили социологические опросы, снимавшие картину общественного восприятия пригожинского мятежа. Там оказалось, что все еще хуже: граждане этих событий практически не заметили, восприняв их как «остросюжетный сериал, не влияющий на их жизнь», и поддержав действия власти. На подобном фоне «мелочи» вроде очередных прилетевших в Центральную Россию БПЛА, на которые страна снова не обратила внимания, можно даже не упоминать.

Российское общество демонстрирует какой-то феноменальный уровень спокойствия и душевного равновесия, которые не могут поколебать ни тревожные события, ни манипуляции таковыми как отечественных деятелей клавиатуры и донатов, так и структур информационной борьбы противника. А поскольку те же социологи фиксируют высокий уровень оптимизма и уверенности в завтрашнем дне у наших сограждан, любые версии об апатии, усталости и тем более запуганности российского общества властью выглядят совсем смешно.

Такой уровень психологической устойчивости россиян, конечно, обеспечивает головную боль для всех, кто хотел бы использовать переменчивость в умонастроениях людей в свою пользу. И неважно, идет ли речь об амбициозных доморощенных деятелях или иностранных интересантах. Причем самое для них обидное, что главная-то причина нынешней общественной стабильности вполне понятна и достаточно проста: современная государственная система и правящие элиты России доказали народу свою дееспособность и, что самое «страшное», работу в национальных интересах.

Это вовсе не значит, что все принимаемые властью решения нравятся людям или что этой самой властью не совершается ошибок. Но в этом-то и заключается суть зрелого человека и политически зрелого общества – осознавать, что не все в жизни происходит так, как хотелось бы, что не ошибается только тот, кто ничего не делает, и что при возникновении проблем необходимо заниматься их решением, а не разрушением системы. Более того, изменения последних двадцати с лишним лет – как общие в стране, так и в частной жизни большинства ее граждан – позволили людям на собственном опыте убедиться, что они могут положиться на свое государство. Причем едва ли не впервые в отечественной истории оно старается насколько возможно бережно относиться к собственному народу, решая при этом поистине судьбоносные задачи.

На этом фоне громкоголосые обвинения критиков, что можно было бы сделать больше, лучше и быстрее, что властью допускаются вопиющие и непростительные ошибки, чем дальше, тем сильнее вызывают даже не отторжение, а равнодушие общества. Поскольку нередко исходят от людей, которые публично демонстрируют собственные недалекость, непрофессионализм и просто личную непорядочность. А уж склонность к раздуванию скандалов на ровном месте только ухудшает дело в глазах общественности.

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Ну серьезно: можно обсуждать и спорить, как повлияет на отечественную экономику упавший курс рубля, какие минусы и плюсы в этом имеются, но продолжающие звучать неистовые обвинения в адрес руководства Центробанка в подрывной работе против России выглядят уже даже не смешно в глазах среднестатистического гражданина. Потому что среднестатистический гражданин на собственной шкуре многократно убедился, что эти самые либералы-финансисты из ЦБ грамотно делают свое дело, обеспечивая стабильность финансовой системы страны и не допуская ее крушения в самых жестких атаках Запада.

Да и вообще ставка на информационные технологии как абсолютное оружие контроля над общественным мнением, судя по всему, отыгрывает свое. Люди быстро укрепляют собственный информационный иммунитет и сопротивляемость медийным диверсиям. Спокойно и негромко работающая власть, делающая конкретное дело и добивающаяся реальных результатов, вызывает куда больше доверия, нежели впадающие по малейшему поводу в исступление интернет-манипуляторы – и неважно, действуют они по зову души или по заказу. А уж в нынешние времена, когда объединенный Запад снова пошел войной на Россию, подобные провокации выглядят и пахнут особенно плохо.

Кстати, нынешняя устойчивость умонастроений российских граждан и их спокойная сосредоточенность на своем деле как раз и есть та самая мобилизация общества, о которой мечтают и к которой уже долгое время призывают все, кому не лень. Именно так настоящая общественная мобилизация и выглядит. А вот истерические метания с поднятием максимального шума являются чем угодно, но никак не работой во благо страны, ведущей борьбу за свое выживание.