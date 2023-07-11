Спокойствие граждан – это и есть мобилизация общества

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11 июля, вторник  |  Последнее обновление — 10:00  |  vz.ru
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Россию провоцируют запретить транзит газа через Украину

Газпром предупредил Европу о риске остановки украинского транзита Максим Блинов/РИА Новости
Несмотря на почти полтора года СВО и почти десять лет санкционной конфронтации, транзит российского газа в ЕС через Украину продолжает идти. Заинтересованы в этом, на самом деле, все три участника. Однако ситуация может измениться в любой момент. Газпром открыто предупреждает, что «Нафтогаз» напрашивается на введение санкций против него. Почему транзит до сих пор идет и кто заинтересован в его прекращении? Подробности...
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Расширение НАТО за счет Украины поставлено на паузу

Украину пока не ждут в НАТО Sascha Steinach/Imago/Global Look Press
Во вторник стартует саммит НАТО в Вильнюсе. Как ожидается, в рамках встречи президент Украины Владимир Зеленский намерен вновь поднять вопрос вступления страны в НАТО. Кроме того, генсек альянса Йенс Столтенберг может официально объявить о развертывании 300 тыс. военных в Европе и дополнительных мерах по усилению блока. Что это означает для России?  Подробности...
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Орбиту Земли освоит российская частная космонавтика

Ракета теперь зачастую несет не один, не два, а десятки спутников Роскосмос/РИА Новости
К работе на околоземной орбите приступила к работе целая группа российских космических аппаратов. Некоторые из них поистине уникальны, в том числе те, которые созданы студенческими и даже школьными коллективами. На наших глазах в России выращивается индустрия частных космических конструкторских бюро, которые в ближайшие годы могут создать на орбите целые спутниковые группировки. Подробности...
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Неудачное контрнаступление привело ВСУ к дефициту наемников

ВСУ потеряли почти 5 тыс. наемников Global Look Press/Keystone Press Agency
Ошибки и провалы первого этапа контрнаступления принесли ВСУ еще одну проблему. В частности, наемники из стран Восточной Европы все реже желают воевать на стороне Украины, из-за чего власти Киева начали активную вербовочную кампанию в других регионах планеты. О каких конкретно странах идет речь – и удастся ли ВСУ восполнить дефицит наемников? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Спокойствие граждан – это и есть мобилизация общества

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Спокойно и негромко работающая власть, делающая конкретное дело и добивающаяся реальных результатов, вызывает куда больше доверия, нежели впадающие по малейшему поводу в исступление интернет-манипуляторы – и неважно, действуют они по зову души или по заказу. Подробности...

Что помешало Англии разбомбить советские нефтяные месторождения в 1940-м

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Самое печальное, что и сегодня союзничество с англо-американцами не только остается священной коровой нашей историографии, но всякий иной взгляд на него (и это в условиях фактической войны с англосаксонским миром) признается «ревизионизмом». Подробности...
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Новое расширение НАТО становится угрозой для США

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Любое реальное движение Вашингтона в сторону приглашения Киева в НАТО будет означать готовность вступить в прямое военное столкновение с Россией. Подробности...
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Турция: выдача «азовцев» и поворот в ЕС

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Уроки для России из погромов во Франции

Кассетные боеприпасы для «нациков» Украины

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Новый сегмент крупнейшего терминала открыт в Домодедово

240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Удастся ли Эрдогану добиться вступления Турции в ЕС в обмен на разрешение Анкары вступить Швеции в НАТО?
  • Да

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В нем причина провала контрнаступления ВСУ?
  • В грамотной оборонительной тактике Армии России

  • В неподготовленности ВСУ к наступлению

  • В недостаточной военной помощи Запада Киеву

  • Другое (напишите в комментариях)
Вы участвовали в сборе средств для поддержки участников СВО?
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    Ирина Алкснис

    Спокойствие граждан – это и есть мобилизация общества

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    11 июля 2023, 08:48

    Прошедшая суббота в Рунете – точнее, в его общественно-политическом секторе – удалась. Пламенные и душераздирающие, яростные и будоражащие, требующие и обличающие посты один за другим взрывали социальные сети. Эрдоган отдал Киеву «азовцев», обмененных в прошлом году – и, разумеется, такой повод невозможно было упустить, чтобы высказать все, что блогеры думают и чувствуют по поводу происходящего с соответствующим поиском виноватых.

    Правда, корм оказался не в коня. Снова. Страна вопля души своего диванного воинства не заметила. Что логично: июльская суббота слишком ценна в России, чтобы растрачивать ее на внимание к чужим истерикам.

    Впрочем, дело, конечно, не в дне недели. Только за несколько последних дней в стране случились еще как минимум две «катастрофы», которые повлекли массовые стенания пресловутых лидеров общественного мнения с положенными по такому случаю изобличениями и обвинениями: падение курса рубля и сдача российскими войсками Клещеевки (последнее и вовсе оказалось фейком, вброшенным одним из военкоров). И снова в ответ последовал вежливый – или невежливый – игнор общества.

    Но даже это полбеды. На прошедшей неделе один за другим приходили социологические опросы, снимавшие картину общественного восприятия пригожинского мятежа. Там оказалось, что все еще хуже: граждане этих событий практически не заметили, восприняв их как «остросюжетный сериал, не влияющий на их жизнь», и поддержав действия власти. На подобном фоне «мелочи» вроде очередных прилетевших в Центральную Россию БПЛА, на которые страна снова не обратила внимания, можно даже не упоминать.

    Российское общество демонстрирует какой-то феноменальный уровень спокойствия и душевного равновесия, которые не могут поколебать ни тревожные события, ни манипуляции таковыми как отечественных деятелей клавиатуры и донатов, так и структур информационной борьбы противника. А поскольку те же социологи фиксируют высокий уровень оптимизма и уверенности в завтрашнем дне у наших сограждан, любые версии об апатии, усталости и тем более запуганности российского общества властью выглядят совсем смешно.

    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Такой уровень психологической устойчивости россиян, конечно, обеспечивает головную боль для всех, кто хотел бы использовать переменчивость в умонастроениях людей в свою пользу. И неважно, идет ли речь об амбициозных доморощенных деятелях или иностранных интересантах. Причем самое для них обидное, что главная-то причина нынешней общественной стабильности вполне понятна и достаточно проста: современная государственная система и правящие элиты России доказали народу свою дееспособность и, что самое «страшное», работу в национальных интересах.

    Это вовсе не значит, что все принимаемые властью решения нравятся людям или что этой самой властью не совершается ошибок. Но в этом-то и заключается суть зрелого человека и политически зрелого общества – осознавать, что не все в жизни происходит так, как хотелось бы, что не ошибается только тот, кто ничего не делает, и что при возникновении проблем необходимо заниматься их решением, а не разрушением системы. Более того, изменения последних двадцати с лишним лет – как общие в стране, так и в частной жизни большинства ее граждан – позволили людям на собственном опыте убедиться, что они могут положиться на свое государство. Причем едва ли не впервые в отечественной истории оно старается насколько возможно бережно относиться к собственному народу, решая при этом поистине судьбоносные задачи.

    На этом фоне громкоголосые обвинения критиков, что можно было бы сделать больше, лучше и быстрее, что властью допускаются вопиющие и непростительные ошибки, чем дальше, тем сильнее вызывают даже не отторжение, а равнодушие общества. Поскольку нередко исходят от людей, которые публично демонстрируют собственные недалекость, непрофессионализм и просто личную непорядочность. А уж склонность к раздуванию скандалов на ровном месте только ухудшает дело в глазах общественности.


    Ну серьезно: можно обсуждать и спорить, как повлияет на отечественную экономику упавший курс рубля, какие минусы и плюсы в этом имеются, но продолжающие звучать неистовые обвинения в адрес руководства Центробанка в подрывной работе против России выглядят уже даже не смешно в глазах среднестатистического гражданина. Потому что среднестатистический гражданин на собственной шкуре многократно убедился, что эти самые либералы-финансисты из ЦБ грамотно делают свое дело, обеспечивая стабильность финансовой системы страны и не допуская ее крушения в самых жестких атаках Запада.

    Да и вообще ставка на информационные технологии как абсолютное оружие контроля над общественным мнением, судя по всему, отыгрывает свое. Люди быстро укрепляют собственный информационный иммунитет и сопротивляемость медийным диверсиям. Спокойно и негромко работающая власть, делающая конкретное дело и добивающаяся реальных результатов, вызывает куда больше доверия, нежели впадающие по малейшему поводу в исступление интернет-манипуляторы – и неважно, действуют они по зову души или по заказу. А уж в нынешние времена, когда объединенный Запад снова пошел войной на Россию, подобные провокации выглядят и пахнут особенно плохо.

    Кстати, нынешняя устойчивость умонастроений российских граждан и их спокойная сосредоточенность на своем деле как раз и есть та самая мобилизация общества, о которой мечтают и к которой уже долгое время призывают все, кому не лень. Именно так настоящая общественная мобилизация и выглядит. А вот истерические метания с поднятием максимального шума являются чем угодно, но никак не работой во благо страны, ведущей борьбу за свое выживание.

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