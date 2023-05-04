Эрдоган для России меньшее зло, чем остальные

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4 мая, четверг  |  Последнее обновление — 09:05  |  vz.ru
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Как Россия пересядет на электромобили

Автобусы на электрической тяге стали одной из главных примет улиц Москвы
Уже через десять с небольшим лет каждый четвертый автомобиль в России будет электрическим. По крайней мере, так ожидают в Минэкономразвития РФ. До последнего времени электрический транспорт не пользовался в нашей стране большой популярностью, однако с принятием серии госпрограмм на наших глазах создается, по сути, целая новая отрасль. Причем целиком отечественная – и приносящая выгоду каждому россиянину. Подробности...
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Как Россия срывает контрнаступление ВСУ

В ночь на понедельник ВС РФ нанесли удары по военным объектам в городе Павлограде Днепропетровской области Telegram
В ночь на понедельник в Павлограде прозвучала серия взрывов на промышленных объектах, складах с боеприпасами и горючим. Населенный пункт является одним из складских и логистических хабов готовящегося контрнаступления ВСУ. Как российские упреждающие действия скажутся на планах противника и смогут ли ВС России сорвать наступление ВСУ? Подробности...
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Как России ответить на атаку Киева по Кремлю

Киевский режим атаковал Кремль в преддверии Дня Победы кадр из видео
В ночь на среду Украина атаковала Кремль двумя беспилотниками. Произошедшее квалифицировано как теракт и покушение на президента России. В чем заключаются технические особенности проведенной атаки, какова ее реальная цель и какими вариантами ответа на этот теракт располагает Россия?  Подробности...
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Украинцы ногами голосуют против «контрнаступления»

Это те, кому не удалось сбежать от украинской мобилизации Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
Украинское население в большинстве своем не верит в успех предстоящего «контрнаступления». По крайней мере, именно такой вывод можно сделать по череде последних новостей о том, как жители Украины изобретают все более экзотические способы избежать попадания в число участников этого мероприятия. Что нужно сделать украинцу, чтобы прямо сейчас не попасть на фронт? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Эрдоган для России меньшее зло, чем остальные

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Нынешний турецкий президент является для Москвы крайне сложным партнером. Но партнером! А его конкурент на выборах в случае своей победы станет не партнером, а проблемой. Подробности...

Не будет источников угрозы, не будет и БПЛА над Москвой

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Было ясно, что при первой возможности враг попытается ударить с помощью БПЛА по центру Москвы. Или сделать другую пакость. Для этого НАТО работает, старается, для этого Рамштайны. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

Кто заменит в России Зайцева и Юдашкина

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Мало кто в СССР щупал трудовыми руками вещи от Славы Зайцева, но все знали, что они есть. Примерно там же, где и гитара Высоцкого. Все знали, что где-то есть красные платья и белые пальто, и это грело душу. Чуть меньше, чем групповой полет «Востоков», но грело. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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Удары беспилотников по Кремлю: главное

Если не Байден, то Кеннеди

Франция затрещала по швам

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На 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин

2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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В Туве открыли крупнейший в России буддийский монастырь

В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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В Российском центре науки и культуры на Кипре произошел пожар

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
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  • Значимые успехи на фронте

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Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
  • Да

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    Геворг Мирзаян

    Эрдоган для России меньшее зло, чем остальные

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    4 мая 2023, 08:56

    До парламентских и первого тура президентских выборов в Турции осталось менее двух недель. 14 мая турецкие избиратели будут решать не только судьбу президента Реджепа Эрдогана и правящей Партии справедливости и развития, но и определять место страны в российско-западном конфликте. Поэтому неудивительно, что итоги выборов имеют очень большое значение не только для самого турецкого народа, но и для Москвы с Вашингтоном.

    Все последние годы Реджеп Тайип Эрдоган был для Москвы крайне сложным партнером. Неоосманистские, имперские амбиции Эрдогана приводили к тому, что Сирия, Кавказ, Средняя Азия, даже российские территории (Крым, Кавказ, Поволжье) рассматривались Анкарой как турецкая сфера влияния – что, понятно, противоречило интересам национальной безопасности России. Где-то (например, в Сирии) Москве и Анкаре удалось находить компромиссные решения, однако этот компромисс постоянно оказывался под вопросом из-за авантюристичной линии турецкого президента, его восприятии этих территорий как турецкого подбрюшья и постоянных попыток пересматривать существующие договоренности в свою пользу. Иногда (как в ноябре 2015 года, когда турки сбили российский самолет, а протурецкие боевики расстреляли российского летчика Олега Пешкова) это приводило к трагедиям и резкому обострению двусторонних отношений. Иногда (как в январе 2022 года, во время казахских бунтов, устроенных в том числе и протурецкой оппозицией) вынуждало Россию использовать войска для стабилизации ситуации.

    Однако при всех этих минусах действующий турецкий президент является куда более предпочтительной для России фигурой, нежели его оппонент – представитель оппозиционной коалиции Кемаль Кылычдароглу. Своего рода меньшим злом.

    Да, Эрдоган является имперцем по своей сути – но это приводит к его конфликтам не только с Россией, но и с Западом. Вашингтону и Брюсселю категорически не нравятся попытки турецкого лидера вытеснить их с Кавказа и Ближнего Востока. Им также не нравится политика Эрдогана по исламизации и суверенизации Турции – и при этом они (в отличие от России, подчеркнуто уважительно относящейся к вопросам внутренней политики стран-партнеров) постоянно критикуют турецкого президента, вмешиваясь в турецкие дела и иногда даже шантажируя Анкару. Например, угрожая прекратить военно-техническое сотрудничество, если Эрдоган не откажется от отношений с Москвой или не прекратит конфликт с прозападной частью турецкой оппозиции. Президент отвечает им той же монетой – например, угрожая не пустить Швецию в НАТО, если Запад не прекратит поддержку осевших в Европе курдских правозащитных организаций.

    Так что конфликт между Западом и Эрдоганом дает Москве не только инструменты давления на турецкого лидера, но и даже возможности для каких-то совместных действий в российских интересах. Например, в деле организации серого импорта западных товаров и технологий через Турцию. Или в недопуске американского флота в Черное море.

    Фото: SEDAT SUNA/EPA/ТАСС

    Не партнер

    В случае же победы Кемаля Кылычдароглу таких возможностей у России не будет. Единый оппозиционный кандидат полностью прозападный. Он намерен вернуть Турцию в ту позицию, которую страна занимала до пришествия Эрдогана к власти – то есть к статусу ретранслятора западных интересов и послушного американского союзника в регионе. Соответственно, при нем Турция прекратит активные экономические отношения с Москвой и полностью включится в западные схемы на украинском направлении. Увеличит поставки киевскому режиму турецких вооружений, откроет проливы для американских кораблей, закроет серый импорт товаров в Россию – ну и, конечно же, постарается открыть для РФ вторые и третьи фронта. Например, в Средней Азии и на Кавказе (где армяно-азербайджанский конфликт балансирует на грани возобновления).

    Именно поэтому Москва надеется на победу Эрдогана – и эта надежда не лишена оснований. Как социологических (опросы общественного мнения дают примерное равенство голосов у кандидатов), так и административных. Реджеп Тайип Эрдоган контролирует турецкую прессу, суды, отчасти правоохранительную систему. И если врачам удастся поправить его здоровье, то турецкий лидер вполне может использовать административный ресурс для того, чтобы победить на выборах. Либо на избирательных участках, либо в ходе подсчета голосов.

    На Западе все это понимают – и осознают, что победа Кемаля Кылычдароглу может быть одним из немногих шансов изменить неважно складывающуюся для США и ЕС ситуацию на украинском фронте. Вопрос лишь в том, как именно обеспечить эту победу.


    Запад, конечно, может более активно вмешаться на стороне турецкой оппозиции. Помочь деньгами, информационным влиянием, прямым шантажом турецких властей – но это будет очень рискованная игра. Во-первых, потому, что Эрдоган обязательно использует это открытое вмешательство для мобилизации своих сторонников и неопределившихся граждан, выступающих против любых форм внешнего управления их страной. Все-таки турецкое общество настроено крайне антиамерикански. Во-вторых, если Эрдоган все-таки выиграет, это вмешательство может еще больше ухудшить его отношение к западным государствам. Поэтому, как верно пишут в Европейском совете по международным отношениям, «действия и заявления, которые американские и европейские политики делают в преддверии выборов и сразу после них, вполне могут определить их отношения с Турцией на следующее десятилетие».И здесь ключевым словосочетанием является «сразу после них». Однозначно предостерегая западных лидеров от вмешательства в предвыборный процесс, эксперты предлагают им вмешаться после. Например, оперативно признать итоги первого тура в случае, если по предварительным оценкам Кемаль Кылычдароглу наберет больше 50% голосов – дабы власти было куда сложнее изменить предварительный итог в ходе окончательного подсчета голосов (итоги должны быть объявлены только 19 мая).

    Есть и другие способы вмешательства, о которых эксперты прямо не напишут. Например, влияние на позицию турецких элит в промежутке между первым и вторым туром – особенно в случае, если самочувствие Эрдогана ухудшится. Ну или медийно и политически поддержать заявления оппозиционеров о фальсификации выборов.

    Ирония в том, что такое вмешательство тоже может сыграть в пользу России – если Эрдоган переживет выборы (а он все-таки классический политик-выживальщик), то он не забудет и не простит Запад. А значит, будет более склонен к каким-то совместным с Москвой действиям.

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