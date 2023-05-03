Кто заменит в России Зайцева и Юдашкина

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3 мая, среда  |  Последнее обновление — 17:50  |  vz.ru
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Как Россия пересядет на электромобили

Автобусы на электрической тяге стали одной из главных примет улиц Москвы
Уже через десять с небольшим лет каждый четвертый автомобиль в России будет электрическим. По крайней мере, так ожидают в Минэкономразвития РФ. До последнего времени электрический транспорт не пользовался в нашей стране большой популярностью, однако с принятием серии госпрограмм на наших глазах создается, по сути, целая новая отрасль. Причем целиком отечественная – и приносящая выгоду каждому россиянину. Подробности...
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Как Россия срывает контрнаступление ВСУ

В ночь на понедельник ВС РФ нанесли удары по военным объектам в городе Павлограде Днепропетровской области Telegram
В ночь на понедельник в Павлограде прозвучала серия взрывов на промышленных объектах, складах с боеприпасами и горючим. Населенный пункт является одним из складских и логистических хабов готовящегося контрнаступления ВСУ. Как российские упреждающие действия скажутся на планах противника и смогут ли ВС России сорвать наступление ВСУ? Подробности...
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Борьба с украинскими диверсиями требует решения трех задач

Диверсии на ж/д в Брянской области связаны с подготовкой ВСУ к контрнаступлению кадр из видео
С начала недели в Брянской области совершены сразу два подрыва железнодорожного полотна. К счастью, оба теракта не привели к жертвам, пути уже восстанавливают. Однако характер взрывов указывает на то, что за происшествиями стоят хорошо подготовленные диверсанты. Как им удалось остаться незамеченными, а главное – какие противодиверсионные меры следует принять России? Подробности...
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«Молдаване в День Победы наденут георгиевскую ленту»

До ареста Марина Таубер успела стать звездой молдавских уличных протестов EPA/DUMITRU DORU/ТАСС
«Это великий праздник, это победа Света над Тьмой. Мы выйдем, несмотря на угрозы, запреты, запугивание. В конце концов, именно это делает нас людьми – чтить память предков, героев», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат молдавского парламента Богдан Цырдя. Депутат обещает надеть на День Победы георгиевскую ленту, хотя власти и запретили ее ношение. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Не будет источников угрозы, не будет и БПЛА над Москвой

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Было ясно, что при первой возможности враг попытается ударить с помощью БПЛА по центру Москвы. Или сделать другую пакость. Для этого НАТО работает, старается, для этого Рамштайны. Подробности...

Кто заменит в России Зайцева и Юдашкина

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Мало кто в СССР щупал трудовыми руками вещи от Славы Зайцева, но все знали, что они есть. Примерно там же, где и гитара Высоцкого. Все знали, что где-то есть красные платья и белые пальто, и это грело душу. Чуть меньше, чем групповой полет «Востоков», но грело. Подробности...

Подделки под людей нельзя воспринимать, как людей

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Принимать роботов за людей – опасная ошибка. Но размывание грани между ИИ и людьми опасно и в другую сторону – когда навыки общения с роботами переносятся на людей. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Если не Байден, то Кеннеди

Франция затрещала по швам

Африка бросила вызов Гааге

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На 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин

2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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В Туве открыли крупнейший в России буддийский монастырь

В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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В Российском центре науки и культуры на Кипре произошел пожар

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
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    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    3 мая 2023, 17:13

    Дом моды Славы Зайцева на проспекте Мира стал в советское время такой же достопримечательностью Москвы, как Кремль и МГУ, Таганка с Высоцким и Театр сатиры с Ширвиндтом. А на девять тысяч километров от них на восток – леса, горы, моря и советский народ. Считалось, что советский народ ходил в черном и сером, о чем и сообщали нам редкие эмигранты из брайтонских листовок. Но у нас был Слава Зайцев. Фотографии его безумно прекрасных манекенщиц доходили даже до сознания сильно пьющих сезонных рабочих на Парамушире и Олюторке.

    Его даже показывали по телевизору. Товарищи женщины обсуждали его коллекции, приходя к выводу, что они слишком экстравагантны, и в такой шляпке, как у манекенщицы Збарской, торговать пивом из цистерны не с руки. Для огромного советского народа он был любопытным аттракционом – что-то вроде непричесанной молодой певицы в балахоне и ее «Арлекина». Мало кто в жизни щупал трудовыми руками вещи от Славы Зайцева, но все знали, что они есть. Примерно там же, где и гитара Высоцкого. Все знали, что где-то есть красные платья и белые пальто, и это грело душу. Чуть меньше, чем групповой полет «Востоков», но грело.

    Вам трудно понять, что Слава появился в годы, когда страна выползала из послевоенной разрухи – особенно в области легкой промышленности. В другой разрушенной стране, которая никогда не умела нормально одеваться – Германии, пыталась что-то сделать женщина по фамилии Бурда. И сделала упор на самострок на дому. Слава ничего такого не стал затевать и остался прекрасной птицей в отдельно построенном вольере. Slava был ярким экспортно-пропагандистским инструментом. Чуть что, опять кто-то бухтит про плохо одетый советский народ, а ему бац в ответ: «Зато у нас есть модельер уровня Кардена, или Диора, или Шанель, да еще и с собственным домом моды на Кузнецком мосту/проспекте Мира».

    А еще говорят, что у него были очень качественные материалы. Где он их брал – непонятно, но таки брал. Ему было не под силу в одиночку разогнать ледокол тряпичной промышленности СССР, но он хотя бы шел по льдам маленьким буксиром. И, как говорят, в отличие от многих вундеркиндов московского разлива, не пытался уничтожить конкурентов. И вообще был добрым и приличным человеком. И, кстати, хорошим художником – для этого достаточно ознакомиться с его живописными работами.

    Когда я лет тридцать пять назад начал ездить на работу по проспекту Мира, было заметно, что знаменитый Дом моды начинает приходить в упадок – чисто архитектурно. Что там происходило внутри – мне неизвестно. Но смена общественных формаций с социализма прямиком в дикий капитализм не оставила в покое никого.

    Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    И Москва уже выглядела с других концов страны совсем по-другому. Гораздо хаотичней. Уже вместо Высоцкого была передача «Взгляд», по улицам ездили «Ночные волки» с молодым дизайнером Егором Зайцевым, писатель Лимонов учил писателя Холина делать вареные джинсы и продавать их на Рижском рынке. А в недрах Дома моды Славы Зайцева проходил преддипломную практику юный Валентин Юдашкин.

    Валентин Абрамович быстро стал актуальной медийной заменой Вячеслава Михайловича – тогда все делалось очень стремительно. Юдашкин идеально вписался в новую медийную тусовку и вообще в новую жизнь. Хорошо и много работал на заграницу. Воплотил старинную советскую мечту иметь отечественные джинсы. Его шикарный магазин находился на Кутузовском проспекте, когда я последний раз проезжал по Кутузовскому, он был еще там. Все в его жизни говорило, что он – дитя русского капитализма, что никуда не уедет, останется со своей страной навсегда. Парадная форма для русской армии от Юдашкина – лишнее тому подтверждение. В отличие от Славы Зайцева, ему не приходилось работать живой витриной какого-нибудь политического режима. Зато наши бывшие партнеры попытались добиться от него осуждения СВО на неделе высокой моды в Париже. Ушли ни с чем.

    Мало кто знал, что с 2016 года он серьезно болел. Его все воспринимали, как веселого, улыбчивого человека. Его Дом моды считается сегодняшним флагманом российского pret-a-porter. Как когда-то Дом Славы Зайцева. И в этом смысле он его ученик и наследник. Современный, технологичный, яркий, вписывающийся в мировой контекст. Вместе с лучшим, что делается в стране.

    Вячеслав Михайлович и Валентин Абрамович ушли от нас с промежутком в два дня, внезапными майскими днями. Не только медиа, но и простые люди оказались этим ошеломлены. Потому что мы даже не можем целиком объять один вопрос – кто придет им на замену? Кто заполнит огромную дыру в немножко имперском, качественном и консервативном бизнесе такой одежды? Просто пока в шоке, некогда даже было думать. Но рано или поздно придется.

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