Где проходят естественные границы России

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Как новая валюта России поможет в противостоянии с Западом

В России стартует эксперимент по новой валюте Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Россия запускает пилотное использование цифрового рубля. На первый взгляд, особой разницы с привычным безналичным рублем нет. Однако в реальности цифровой рубль вобрал в себя как все достоинства безналичных расчетов, так и целый список дополнительных удобных и выгодных преимуществ. Причем не только для простых граждан, но и для всего государства в геополитическом плане. Как цифровой рубль поможет России в противостоянии с Западом?  Подробности...
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Киев собрался нелепо переписать историю Севастополя

Власти Украины вознамерились разорвать исторические ассоциации Севастополя с городом русской воинской славы Алексей Павлишак/ТАСС
В Киеве рассказали о планах переименовать Севастополь в Ахтияр. Так утратившая субъектность Украина пытается обрести самоидентификацию и разжечь национальный конфликт на крымском полуострове, поясняют эксперты. На кого рассчитана эта идея украинских властей и как к ней отнеслись в Крыму? Подробности...
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Как Запад воспользовался фейками о Буче

Улицы Бучи стали декорациями для одной из самых явных украинских провокаций I-Images/Global Look Press
Год назад городок Буча к северо-западу от Киева приобрел мировую и трагическую известность. Жуткие кадры с телами на улицах облетели все СМИ. На Западе говорили, что погибшие – мирные граждане, ставшие жертвами якобы российских военных. Однако в этой истории было множество противоречий. О каких нестыковках идет речь и зачем Западу понадобилась волна фейков о Буче?  Подробности...
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«Антироссийская коалиция» Запада показывает признаки разрушения

Байден возлагал на «саммит демократий» большие надежды Yuri Gripas/Pool via CNP/Global Look Press
Соединенные Штаты провели грандиозное международное мероприятие, одной из основных целей которого стало «осуждение России». Однако итоговую декларацию «саммита демократий» в итоге подписали главным образом только прямые вассалы США. Особенно показательной стала реакция крупнейшей страны Латинской Америки.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Где проходят естественные границы России

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Когда-то сложившиеся по итогам крушения Советского Союза границы казались если не незыблемыми, то очень трудно изменяемыми. Но сегодня на наших глазах меняются и эпохи, и границы. Подробности...

Почему нужно бить Запад по губам

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Все дети рождаются принцами и принцессами, но окружение делает из них лягушек. Наверное, то же самое происходит и с народами. У каждого народа собственное высокое предназначение. Но исторически Запад утверждал свое единоличное право на корону, всех остальных заставляя принимать роль лягушек. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Победить русофобию в себе

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Ненависть к русским началась с нашего многолетнего одобрения русофобии внутри России, с неуважения к самим себе. Ведь если ты не уважаешь свой народ, свою страну, кто будет уважать тебя? Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Кому нужен арест Трампа

Россию запугивают предательством союзников

Новая Концепция внешней политики России

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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Тимур Шерзад

    Где проходят естественные границы России

    Тимур Шерзад
    журналист
    2 апреля 2023, 12:00

    До наступления лицемерной эпохи международных организаций, провозгласившей приматом нерушимость сложившихся границ, великие державы стремились выйти на естественные границы.

    Под ними подразумевался какой-нибудь труднопреодолимый природный рубеж – горы или река. Удерживать территорию, прикрытую этим рубежом, было проще. Удобные позиции экономили войска, позволяя или экономить средства на содержание армии, или собирать «лишние» силы, чтобы бить противника где-то еще. Что облегчало ведение войн.

    Вокруг естественных рубежей разворачивались великие битвы и противостояния. В 1942 году немцы стремились выдавить русских за Волгу, взяв Сталинград, который обеспечивал фланг грандиозного похода за кавказской нефтью. Именно вцепившись в этот оборонительный рубеж, отведя на тот берег реки тяжелую артиллерию, Красная армия удерживала город в течение времени, достаточного для подготовки мощного контрнаступления, которое определило ход войны.  

    Несмотря на развитие высокоточного оружия большой дальности, для успеха все еще важно, где стоит нога вашего солдата. Поэтому естественные преграды, усложняющие штурм, не потеряли своего значения. Сегодня внимание приковано к реке Днепр – это крупнейший естественный рубеж, оказывающий влияние на ход спецоперации.  

    Сегодня эта великая река – ключ, который может открыть множество замков. Он может и прикрыть от атак врага, и разделить его на части, если добиться единовременного и надежного уничтожения мостов. При этом Днепр – палка о двух концах. Так, он мешает овладеть рядом важнейших городов на «нашем» левом берегу – противник получает плотную городскую застройку на противоположной стороне реки, до которой нельзя быстро добраться. Получается, что потенциально штурмуемый город не может быть быстро и надежно окружен – враг будет опираться на правый берег и подкидывать по ночам снабжение на левый.

    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

    Впрочем, Россия преодолевала естественные препятствия и посерьезнее Днепра. Еще с петровских времен империя всерьез взялась за горы Кавказа. Не потому, что ей было без них скучно, а потому, что жившие там племена массово промышляли набегами и угоном равнинных жителей в рабство. Цивилизовать горцев оказалось непросто – этому способствовали и условия местности, и децентрализация племен. Но в итоге к середине XIX века порядок был наведен.

    Этот прецедент означал сразу две вещи. Во-первых, если России что-то по-настоящему нужно, то оно будет доведено до конца даже через сотню лет. Даже несмотря на помощь англичан и самоотверженное сопротивление. И во-вторых, никакой, даже самый сильный естественный рубеж, не даст вам гарантий, если за вас взялся упорный и последовательный противник. 

    Третий рейх в свое время завоевал Западную Европу, но от высадки союзников в Северной Франции – кстати, крупнейшей в истории – его это не спасло. Не спас Днепр и советские войска в 1941 году, равно как и германские в 1943-м. А Японию от обозленных американцев не спасли гигантские расстояния Тихого океана и целая цепь раскинувшихся по нему военных баз.

    Экзистенциальные проблемы империи могут решать целыми веками. Идея украинства, эдакой «альтернативной русскости», может убить Россию, если позволить ему цвести и пахнуть. Просто потому, что оно, покуда живо, будет давать Западу надежду если не развалить, то «сдерживать» нас. И украинству как стране, а в случае ликвидации страны и как идее, будут помогать до последнего.

    Поэтому Россия, по крайней мере, в отношении «анти-России» или «альтернативной России», которой стала Украина, не должна обманываться мыслью о «естественных границах». Они могут использоваться как средство накопить сил, передохнуть и вновь обрушиться на смертельного врага. Но не дай нам Бог на каком-нибудь этапе решить, что мы достигли каких-то естественных границ и на этом расслабиться. Этот день станет истинным началом нашего падения.

    Поэтому правильный ответ на то, где же заканчиваются естественные границы России, очень прост – там, где не может существовать идея политического украинства.  

     

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