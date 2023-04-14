Сатанисты на Украине мрут от страха

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14 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 14:08  |  vz.ru
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Устойчивость экономики России поразила Запад

МВФ ждет еще большего роста от российской экономики Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС
МВФ уже второй раз улучшает прогноз по российской экономике на 2023 год. Если в прошлом году фонд ждал падения нашей экономики, то уже в январе переписал прогноз на рост. А в апреле фонд решил не скупиться и прибавил темпы роста ВВП России. Наша экономика после очередных жестких санкций снова удивляет западных экономистов. Как? Подробности...
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Норвегия осложнит работу России в Арктике

Осло хочет сохранить прагматические отношения с Москвой, но прежними они точно не будут Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
МИД Норвегии объявил о высылке 15 российских дипломатов, назвав их «сотрудниками разведки». В Москве пообещали дать «соответствующий ответ». Считается, что на фоне других стран Северной Европы отношение Норвегии к России было условно прагматичным. Что могло повлиять на позицию Осло и к каким последствиям подобные высылки могут привести?  Подробности...
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ВДВ и ЧВК перешли к новой тактике в Артемовске

Слаженная работа ЧВК «Вагнер» и Минобороны дает заметный результат Константин Михальчевский/РИА Новости
Российские штурмовые отряды овладели несколькими городскими кварталами в Артемовске. Это произошло после того, как российские десантники взяли на себя фланги, благодаря чему «вагнеровцы» сконцентрировали свои усилия на боях в городе. Новая тактика ЧВК и Минобороны, отмечают эксперты, ускоряет взятие Артемовска. В чем заключаются особенности этой тактики и о каких сроках полного освобождения города может идти речь?  Подробности...
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МВФ ударил по тылам ВСУ

Кристалина Георгиева озабочена расходами МВФ на Украину Zuma/ТАСС
На Украине разгорается финансовый скандал, связанный с выплатами военнослужащим. С 1 февраля Киев отменил надбавку для находящихся в тылу военных. Однако Рада проголосовала за возвращение выплаты. Сейчас офис Зеленского, ссылаясь на контролирующий расходы Киева МВФ, пытается это решение заблокировать. Сам МВФ обещает разобраться с влиянием надбавки на бюджет Украины. Вернутся ли украинским тыловикам их деньги? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Сатанисты на Украине мрут от страха

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Складывается ощущение, что кроме «Гераней» и «Калибров» Украину требуется обработать «боеприпасом» иного рода – окропить ее снарядами, начиненными святой водой. Подробности...

Телефонные мошенники ЦИПСО пытаются эволюционировать

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
От массового жульничества – тут заход к клиенту кончается либо вопросом «Чей Крым?», либо сразу выражениями, неудобными для печати – ЦИПСОшные «пранкеры» переходят к жульничеству индивидуализированному. Учитывающему род занятий и социальное положение клиента. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Испуганным интеллектуалам некого винить

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Посредническая функция российской «прогрессивной» интеллигенции держалась на одном важном запрете: никакого «особого пути» у России быть не может. Над любыми подобными идеями было принято смеяться. Только копирование Запада, возведенное в ранг культа. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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Из-за чего перенесли «контрнаступление ВСУ»

Атомная авантюра Германии

Чем Макрон разозлил США

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Северная Ирландия встречает Байдена беспорядками

Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Денис Пушилин посетил Артемовск

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Дмитрий Грунюшкин

    Сатанисты на Украине мрут от страха

    Дмитрий Грунюшкин
    писатель
    14 апреля 2023, 13:00

    Существует такая широко распространенная формула: один раз – случайность, два – совпадение, три – система. Я не из тех, кто даже в чириканье воробьев видит промысел Божий и в раскатах грома узнает грохот колесницы Ильи-пророка. Но череда смертей на Украине людей, причастных к нападкам на каноническую Украинскую православную церковь, хочешь не хочешь, но наводит на вполне определенные размышления.

    Происходит в тех краях что-то совершенно гоголевское. «Отсчет мертвецов» открыл некий седовласый идиот, скакавший козлом вокруг певчей Киево-Печерской лавры Екатерины Ершовой, молившейся на коленях посреди беснующейся толпы раскольников, нацистов и прочего зелеюгенда. Через короткое время этот безрогий бес очутился в карете скорой без признаков жизни. Некоторые источники сообщают, что он являлся ветераном АТО, в чем есть некоторые сомнения в силу возраста персонажа. Откачали старого дурака или так и помер бесславно – данные отсутствуют.

    Работать с информацией с сопредельной территории, в принципе, очень сложно. Четких каналов перепроверки фактически нет. Официальные данные оттуда имеют мусорную ценность. Остальное же большей частью слухи, сдобренные пропагандой и дезинформацией.

    Например, второй случай мгновенной «кары небесной» вообще очень сильно искажен, и понять, какой вариант правдивее, не представляется возможным. Точно известно следующее. 8 апреля 2023 года, в Лазареву субботу, нацисты и раскольники ПЦУ штурмовали храм канонической УПЦ (Украинской православной церкви) в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Липовец Обуховского (бывшего Кагарлыкского) района Киевской области. Во время силового захвата храма внезапно умер один из активистов раскольников. Настоятель храма протоиерей Василий рассказал, что нападавшие повалили его на землю и «тащили за цепь, на которой висел православный крест». Они требовали от него, чтобы он больше не проводил богослужений и уехал жить в другое место. «Сотрудники полиции, которые были на месте, не препятствовали разбою», – отметил священник. В процессе нападения один из захватчиков стал выкрикивать угрозы, что «всех повесит», а затем сорвал со священника Андрея Оленина крест и бросил на землю. В следующее мгновение раскольник сам повалился на асфальт, забился в корчах и в скором времени дал дуба, как ни пытались товарищи по вертепу привести его в чувство.

    Расхождения в источниках идут по поводу личности словившего «мгновенную карму». Захват организовали бывший глава Кагарлыкского района, в настоящее время заместитель мэра города Кагарлык Иван Семцов вместе со старостой села Липовец Василием Тысленко. По одним данным, на встречу с Создателем на скорый суд отправился Иван Семцов. По другим – активист по фамилии Натыкач, а сам Семцов продолжает свою деятельность и ничуть не раскаялся.

    Фото: кадр из видео

    В любом случае портреты обоих панов весьма примечательны, кто бы из них ни был героем новости. Иван Семцов в советское время строил партийную карьеру и был даже инструктором орготдела райкома компартии Украины, а в 2010-м был избран депутатом райсовета от «Партии регионов» Януковича, которую в Незалежной запретили, как пророссийскую. То есть это Иуда с внушительным стажем. Про Владимира Натыкача известно меньше, но он в свое время тоже был коммунистом, а потом «прозрел» и пошел в нацисты. Разумеется, речь тут не о том, что коммунисты нашли новый способ борьбы с церковью, а о том, что многоличные твари найдут себе любое прибежище, чтобы присосаться к кормушке. Такие же «коммунисты» с караваями встречали «культурную нацию» в 1941-м, а повернись колесо в другую сторону, преданно размахивая хвостами ринутся записываться в сотрудники российских ВГА. Поэтому отслеживать таких надо тщательно и потом встречать их хозяйским сапогом под пятую точку.

    Третьим в автомобильной аварии погиб бывший народный депутат, экс-глава партии Христианско-демократический союз 64-летний Владимир Стретович, который накануне принимал активное участие и возглавлял захват одного из храмов Украинской православной церкви. Тут провидение Господне явило себя не так явно, от ДТП никто не застрахован. Но этап совпадений закрыл покойный из Липовца, так что настала пора задуматься о системности таких случаев.

     

     

    Атака укронацистов на УПЦ беспрецедентна. Из шести тысяч украинских храмов бесноватые «отжали» уже четыре десятка. Но останавливаться они не собираются. Митрополита Павла уже посадили под домашний арест и запретили встречаться с паствой. Священников вооруженные люди выволакивают из храмов прямо во время службы на глазах у прихожан, как это было в Черновицкой области. На фоне гонений против православия украинские власти начали призывать на фронт священнослужителей, семинаристов и монахов УПЦ. В Киево-Печерской лавре по состоянию на вечер 10 апреля уже несколько десятков повесток. Стороной не обошли даже митрополита Климента. На кадрах, которые появились в Сети, полиция пытается вручить повестку седовласому председателю информационно-просветительского отдела УПЦ. Священников избивают и угрожают смертью. И все это в священную для православных Страстную неделю! Все отчетливей запахло Варфоломеевской ночью.

     

    А ведь выгодоприобретатель всего этого – самозванная ПЦУ – тоже называет себя православной! Но самое «умное», что смогли придумать раскольники, это заявить, что отныне службы будут проводиться на украинской мове, а проклятый москальский язык должен быть изгнан из храмов. И это при том, что службы в православных храмах проводятся не на русском, а на церковно-славянском языке, который русским можно назвать более чем условно и который к украинскому, пожалуй, даже ближе. Да и в пророссийскости УПЦ обвинять сложно. Ее пастыри, во всяком случае, находящиеся в руководстве, очень давно демонстративно дистанцировались от России и вполне себе благословляют ВСУшников на войну до победы.

    Ничем иным, как самым настоящим сатанизмом, захватившим искореженные страхом души украинцев, это не объяснишь. Да, это именно страх, который проник в самые потаенные уголки сознания, заставляет людей впадать в безумие и истерику и совершать поступки, находящиеся за гранью даже не разума и совести, а просто здравого смысла. Чем еще объяснить дикие «перформансы» вроде разделки сала на Коране? Человек, чувствующий за собой правду и силу, в таких акциях просто не нуждается. А эта отчаянная демонстрация дураком своего якобы бесстрашия, дурная, визгливая, похожая на истерику той-терьера, который брызжет слюной на удивленного алабая. И одновременно страх перед тем, что он делает. Можно, конечно, назвать это Божьей карой, но думается, что именно от страха перед тем, что они творят, разрываются сердца у старых козлов.

    Самый темный час – перед рассветом. Пророчество, которое приписывают донецкому старцу Зосиме гласит: «Киево-Печерская лавра падет. Вся благодать Киево-Печерской лавры перейдет в Оптину пустынь. Я до этого не доживу, а ты увидишь». А еще он сказал, что после падения лавры, ровно через полгода, начнется воссоединение Руси. Эти слова широко известны на Украине.

    Но пока складывается ощущение, что кроме «Гераней» и «Калибров» Украину требуется обработать «боеприпасом» иного рода – окропить ее снарядами, начиненными святой водой.

     

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