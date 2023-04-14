Сатанисты на Украине мрут от страха

Существует такая широко распространенная формула: один раз – случайность, два – совпадение, три – система. Я не из тех, кто даже в чириканье воробьев видит промысел Божий и в раскатах грома узнает грохот колесницы Ильи-пророка. Но череда смертей на Украине людей, причастных к нападкам на каноническую Украинскую православную церковь, хочешь не хочешь, но наводит на вполне определенные размышления.

Происходит в тех краях что-то совершенно гоголевское. «Отсчет мертвецов» открыл некий седовласый идиот, скакавший козлом вокруг певчей Киево-Печерской лавры Екатерины Ершовой, молившейся на коленях посреди беснующейся толпы раскольников, нацистов и прочего зелеюгенда. Через короткое время этот безрогий бес очутился в карете скорой без признаков жизни. Некоторые источники сообщают, что он являлся ветераном АТО, в чем есть некоторые сомнения в силу возраста персонажа. Откачали старого дурака или так и помер бесславно – данные отсутствуют.

Работать с информацией с сопредельной территории, в принципе, очень сложно. Четких каналов перепроверки фактически нет. Официальные данные оттуда имеют мусорную ценность. Остальное же большей частью слухи, сдобренные пропагандой и дезинформацией.

Например, второй случай мгновенной «кары небесной» вообще очень сильно искажен, и понять, какой вариант правдивее, не представляется возможным. Точно известно следующее. 8 апреля 2023 года, в Лазареву субботу, нацисты и раскольники ПЦУ штурмовали храм канонической УПЦ (Украинской православной церкви) в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Липовец Обуховского (бывшего Кагарлыкского) района Киевской области. Во время силового захвата храма внезапно умер один из активистов раскольников. Настоятель храма протоиерей Василий рассказал, что нападавшие повалили его на землю и «тащили за цепь, на которой висел православный крест». Они требовали от него, чтобы он больше не проводил богослужений и уехал жить в другое место. «Сотрудники полиции, которые были на месте, не препятствовали разбою», – отметил священник. В процессе нападения один из захватчиков стал выкрикивать угрозы, что «всех повесит», а затем сорвал со священника Андрея Оленина крест и бросил на землю. В следующее мгновение раскольник сам повалился на асфальт, забился в корчах и в скором времени дал дуба, как ни пытались товарищи по вертепу привести его в чувство.

Расхождения в источниках идут по поводу личности словившего «мгновенную карму». Захват организовали бывший глава Кагарлыкского района, в настоящее время заместитель мэра города Кагарлык Иван Семцов вместе со старостой села Липовец Василием Тысленко. По одним данным, на встречу с Создателем на скорый суд отправился Иван Семцов. По другим – активист по фамилии Натыкач, а сам Семцов продолжает свою деятельность и ничуть не раскаялся.

В любом случае портреты обоих панов весьма примечательны, кто бы из них ни был героем новости. Иван Семцов в советское время строил партийную карьеру и был даже инструктором орготдела райкома компартии Украины, а в 2010-м был избран депутатом райсовета от «Партии регионов» Януковича, которую в Незалежной запретили, как пророссийскую. То есть это Иуда с внушительным стажем. Про Владимира Натыкача известно меньше, но он в свое время тоже был коммунистом, а потом «прозрел» и пошел в нацисты. Разумеется, речь тут не о том, что коммунисты нашли новый способ борьбы с церковью, а о том, что многоличные твари найдут себе любое прибежище, чтобы присосаться к кормушке. Такие же «коммунисты» с караваями встречали «культурную нацию» в 1941-м, а повернись колесо в другую сторону, преданно размахивая хвостами ринутся записываться в сотрудники российских ВГА. Поэтому отслеживать таких надо тщательно и потом встречать их хозяйским сапогом под пятую точку.

Третьим в автомобильной аварии погиб бывший народный депутат, экс-глава партии Христианско-демократический союз 64-летний Владимир Стретович, который накануне принимал активное участие и возглавлял захват одного из храмов Украинской православной церкви. Тут провидение Господне явило себя не так явно, от ДТП никто не застрахован. Но этап совпадений закрыл покойный из Липовца, так что настала пора задуматься о системности таких случаев.

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Атака укронацистов на УПЦ беспрецедентна. Из шести тысяч украинских храмов бесноватые «отжали» уже четыре десятка. Но останавливаться они не собираются. Митрополита Павла уже посадили под домашний арест и запретили встречаться с паствой. Священников вооруженные люди выволакивают из храмов прямо во время службы на глазах у прихожан, как это было в Черновицкой области. На фоне гонений против православия украинские власти начали призывать на фронт священнослужителей, семинаристов и монахов УПЦ. В Киево-Печерской лавре по состоянию на вечер 10 апреля уже несколько десятков повесток. Стороной не обошли даже митрополита Климента. На кадрах, которые появились в Сети, полиция пытается вручить повестку седовласому председателю информационно-просветительского отдела УПЦ. Священников избивают и угрожают смертью. И все это в священную для православных Страстную неделю! Все отчетливей запахло Варфоломеевской ночью.

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А ведь выгодоприобретатель всего этого – самозванная ПЦУ – тоже называет себя православной! Но самое «умное», что смогли придумать раскольники, это заявить, что отныне службы будут проводиться на украинской мове, а проклятый москальский язык должен быть изгнан из храмов. И это при том, что службы в православных храмах проводятся не на русском, а на церковно-славянском языке, который русским можно назвать более чем условно и который к украинскому, пожалуй, даже ближе. Да и в пророссийскости УПЦ обвинять сложно. Ее пастыри, во всяком случае, находящиеся в руководстве, очень давно демонстративно дистанцировались от России и вполне себе благословляют ВСУшников на войну до победы.

Ничем иным, как самым настоящим сатанизмом, захватившим искореженные страхом души украинцев, это не объяснишь. Да, это именно страх, который проник в самые потаенные уголки сознания, заставляет людей впадать в безумие и истерику и совершать поступки, находящиеся за гранью даже не разума и совести, а просто здравого смысла. Чем еще объяснить дикие «перформансы» вроде разделки сала на Коране? Человек, чувствующий за собой правду и силу, в таких акциях просто не нуждается. А эта отчаянная демонстрация дураком своего якобы бесстрашия, дурная, визгливая, похожая на истерику той-терьера, который брызжет слюной на удивленного алабая. И одновременно страх перед тем, что он делает. Можно, конечно, назвать это Божьей карой, но думается, что именно от страха перед тем, что они творят, разрываются сердца у старых козлов.

Самый темный час – перед рассветом. Пророчество, которое приписывают донецкому старцу Зосиме гласит: «Киево-Печерская лавра падет. Вся благодать Киево-Печерской лавры перейдет в Оптину пустынь. Я до этого не доживу, а ты увидишь». А еще он сказал, что после падения лавры, ровно через полгода, начнется воссоединение Руси. Эти слова широко известны на Украине.

Но пока складывается ощущение, что кроме «Гераней» и «Калибров» Украину требуется обработать «боеприпасом» иного рода – окропить ее снарядами, начиненными святой водой.