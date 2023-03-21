Как Штаты преследовали Международный уголовный суд

Много писали про то, что США не «ратифицировали Римский статут», а потому Международный уголовный суд (МУС) для них не работает. Но все на самом деле гораздо смешнее.

Они не просто «не ратифицировали», они приняли специальный закон по поводу Римского статута под названием «Закон о защите американских военнослужащих» (American Service-Members' Protection Act), который утверждает, что ни один американский гражданин или союзник не может быть арестован или задержан по распоряжению МУС. В преамбуле сообщается граду и миру: «Договор (Римский статут) направлен на установление договоренности, в соответствии с которой вооруженные силы Соединенных Штатов, действующие за границей, могли бы предположительно предстать перед международным судом, даже если Соединенные Штаты не согласились соблюдать договор. Это не только противоречит наиболее фундаментальным принципам договорного права, но и может помешать Соединенным Штатам использовать свои вооруженные силы для выполнения союзнических обязательств и участия в многонациональных операциях, включая гуманитарные интервенции для спасения жизней гражданских лиц».

Закон, среди своих положений, содержит следующие.

Ни одно учреждение или организация правительства Соединенных Штатов, любого штата или местного правительства не может выдавать какое-либо лицо из Соединенных Штатов Международному уголовному суду или поддерживать передачу любого гражданина или постоянного резидента Соединенных Штатов Америки в Международный уголовный суд.

Ни одно агентство или организация правительства Соединенных Штатов или любого штата или местного правительства, включая любой суд, не может оказывать поддержку Международному уголовному суду.

Ни один агент Международного уголовного суда не может проводить в Соединенных Штатах или на любой территории, находящейся под юрисдикцией Соединенных Штатов, любую следственную деятельность, связанную с предварительным расследованием, расследованием, судебным преследованием или другим разбирательством в Международном уголовном суде.

США также подписали ряд двусторонних соглашений с другими странами, условием которых был отказ от сотрудничества этих стран с МУС по вопросам, связанным с американскими гражданами. Причем это не Ирак какой-нибудь, а вполне себе Индия, Израиль, Таиланд и так далее. (Это к вопросу о том, как люди, против которых выданы ордера МУС, могут бывать в странах, подписавших Римский статут).

В 2006 году прокурор МУС Фату Бенсуда возбудил предварительное расследование действий США в Афганистане, пытаясь найти понимание у администрации Барака Обамы, но встретил такое же сопротивление со стороны Демократической партии, как и Республиканской. Расследование было отложено на 11 лет. В 2017 году, после вступления в должность президента Дональда Трампа, Бенсуда официально обратился к судьям МУС с просьбой санкционировать начало расследования в отношении военных преступлений, совершенных вооруженными силами США и ЦРУ.

В 2018 году власти США заявили, что будут арестовывать судей МУС и накладывать санкции на всех причастных к расследованию. Судьи сигнал поняли – и в 2019 году последовало решение: Бенсуде было отказано в инициировании расследования, причем в своем обосновании суд ссылался на «сложность и переменчивость политического климата». В 2020 году «переменчивый климат» сменился в сторону заката Трампа – и Бенсуде удалось обжаловать это решение. Расследование было санкционировано. Администрация Трампа в свою очередь заявила, что подобные действия МУС «угрожают подорвать суверенитет США». В сентябре того же года США ввели персональные санкции против Бенсуды и другого высокопоставленного сотрудника прокуратуры МУС – Факисо Мочочоко.

В результате скоординированного давления Бенсуда был уволен, а пришедший на его место британец Карим Хан нашел соломоново решение. Он заявил о возобновлении расследования, но с оговоркой: все детали, касающиеся США, будут опущены, и оно будет касаться исключительно «Талибана*» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и «Исламского государства*».

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