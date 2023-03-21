Как Штаты преследовали Международный уголовный суд

Взгляд
22 марта, среда  |  Последнее обновление — 11:37  |  vz.ru
Разделы

Запад потерял возможность спасти мир от экономического кризиса

Инвесторы бегут спасать свои деньги в золоте Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Запад в спешном порядке пытается затушить пожар банковского кризиса и не допустить его распространения на мировую экономику. Однако рынки не верят, что Запад справится. Рост стоимости золота и падение цен на нефть говорят о подготовке к новой глобальной рецессии. Почему ситуация выглядит хуже, чем была в 2008–2009 годах? Подробности...
Перейти в раздел…

Китай заслужил Нобелевскую премию 2023 года уже сейчас

Примирение персов и саудитов способно остановить не одну, а десяток войн Saudi Press Agency/REUTERS
План Китая может быть взят за основу при урегулировании на Украине, когда к этому будут готовы на Западе, заявил президент России по итогам переговоров с председателем КНР. Другой мирный план Китая реализуется уже сейчас на Ближнем Востоке. В кои-то веки у Нобелевского комитета появился кандидат на премию мира, за которого не будет стыдно. Но США вряд ли допустят установления справедливости.  Подробности...
Перейти в раздел…

Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»

Миг-29 ведет огонь из пушки. Возможно, это будущее средство борьбы с БПЛА противника Сергей Савостьянов/ТАСС
Российская ПВО демонстрирует выдающуюся эффективность в ходе спецоперации – однако даже таких возможностей оказалось недостаточно для полного закрытия неба от угроз с воздуха. Приграничные территории нашей страны почти ежедневно терроризируют украинские беспилотники. И все же есть способ противодействия и этой проблеме, достаточно неожиданный.  Подробности...
Перейти в раздел…

Лондон подкинул уран в конфликт на Украине

Англичане решили отправить на Украину снаряды с урановым наконечником Zuma\TASS
Лондон анонсировал поставку Киеву танковых снарядов с обедненным ураном. Это решение вызвало резкую реакцию в России. Владимир Путин заявил, что Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом. Почему Великобритания решила передать подобные вооружения ВСУ, ранее применявшиеся НАТО в бывшей Югославии? Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Новый закон Зеленского направлен против США и военных

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Украинские военные очень недовольны тем, что их хотят ограничить в правах – они восприняли это как личное оскорбление. И это может аукнуться ЗЕ-команде вне зависимости от того, будет принят закон или нет. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Как Штаты преследовали Международный уголовный суд

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
США подписали ряд двусторонних соглашений с другими странами, условием которых был отказ от сотрудничества этих стран с МУС по вопросам, связанным с американскими гражданами. Причем это не Ирак какой-нибудь, а вполне себе Индия, Израиль, Таиланд и так далее. Подробности...

Россия и Китай встали плечо к плечу в решающий момент истории

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Россия обеспечивает военное измерение борьбы за более справедливое мировое устройство, а Китай берет на себя экономическую и частично дипломатическую миссию. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Перейти в раздел…

Польша спланировала крах Украины

Исторический визит Си в Россию

Будущее Турции и Эрдогана

Обсуждение: 11 комментариев
Перейти в раздел…

Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
Подробности...

Путин проверил восстановление Мариуполя

В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, ознакомился с ходом восстановления и благоустройства города, а также пообщался с его жителями
Подробности...

Футбольные болельщики из Германии устроили погромы в Неаполе

Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Не изменилось
Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией?
  • Да

  • Нет, но планирую там побывать

  • Нет, и не планирую там побывать
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
  • Чаще

  • Так же

  • Реже

  • Перестанут летать

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Умер экс-глава ЦИК Владимир Чуров
    Черноморский флот отбил атаку украинских БПЛА на Севастополь Злоумышленники взломали эфир радиостанций в Крыму В Японии предрекли Зеленскому будущее бен Ладена Раскольники начали создавать константинопольский экзархат в Литве
    Шойгу рассказал, чем закончится СВО Германия и Чехия устроили ревизию отношений с Китаем Макрон отказал протестующей «толпе» в легитимности Байден признался, что «боится находиться в Белом доме»
    МИД предупредил США о последствиях полетов беспилотников над Черным морем Захарова назвала «безрассудной провокацией» планы Британии поставить Киеву снаряды с ураном Стало известно о планах Пентагона отправить танки Abrams на Украину к осени Мексика напомнила об обвинениях в адрес США в подрыве «Северных потоков»

    Главная тема


    Китай заслужил Нобелевскую премию 2023 года уже сейчас

    спецоперация на Украине


    По аэродрому в Одессе нанесен «удар возмездия» после атаки ВСУ на Джанкой

    реакция Запада


    Лавров заявил, что переговоры России и Китая – не американское дело

    народный артист


    Актер Збруев рассказал о своей пенсии

    Видео

    глобальная рецессия


    Запад потерял возможность спасти мир от экономического кризиса

    советская традиция


    Забота об Африке принесет России множество выгод

    оперативное реагирование


    Спецоперация привела МВД к реорганизации

    Неблагонадежный регион


    Русским Эстонии готовят надсмотрщика

    конфликт с Россией


    Польша проговорилась о безумных планах на Украину

    фотографический реализм


    Максим Соколов: Дуда и Моравецкий подтвердили суждения русских классиков о поляках

    современный конфликт


    Виталий Трофимов-Трофимов: Румыния созрела для приднестровской авантюры

    основание и сила


    Андрей Полонский: Без Русского мира нет и России

    на ваш взгляд


    Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
    Глеб Кузнецов

    Как Штаты преследовали Международный уголовный суд

    Глеб Кузнецов
    политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
    21 марта 2023, 19:38

    Много писали про то, что США не «ратифицировали Римский статут», а потому Международный уголовный суд (МУС) для них не работает. Но все на самом деле гораздо смешнее.

    Они не просто «не ратифицировали», они приняли специальный закон по поводу Римского статута под названием «Закон о защите американских военнослужащих» (American Service-Members' Protection Act), который утверждает, что ни один американский гражданин или союзник не может быть арестован или задержан по распоряжению МУС. В преамбуле сообщается граду и миру: «Договор (Римский статут) направлен на установление договоренности, в соответствии с которой вооруженные силы Соединенных Штатов, действующие за границей, могли бы предположительно предстать перед международным судом, даже если Соединенные Штаты не согласились соблюдать договор. Это не только противоречит наиболее фундаментальным принципам договорного права, но и может помешать Соединенным Штатам использовать свои вооруженные силы для выполнения союзнических обязательств и участия в многонациональных операциях, включая гуманитарные интервенции для спасения жизней гражданских лиц».

    Закон, среди своих положений, содержит следующие.

    Ни одно учреждение или организация правительства Соединенных Штатов, любого штата или местного правительства не может выдавать какое-либо лицо из Соединенных Штатов Международному уголовному суду или поддерживать передачу любого гражданина или постоянного резидента Соединенных Штатов Америки в Международный уголовный суд.

    Ни одно агентство или организация правительства Соединенных Штатов или любого штата или местного правительства, включая любой суд, не может оказывать поддержку Международному уголовному суду.

    Ни один агент Международного уголовного суда не может проводить в Соединенных Штатах или на любой территории, находящейся под юрисдикцией Соединенных Штатов, любую следственную деятельность, связанную с предварительным расследованием, расследованием, судебным преследованием или другим разбирательством в Международном уголовном суде.

    США также подписали ряд двусторонних соглашений с другими странами, условием которых был отказ от сотрудничества этих стран с МУС по вопросам, связанным с американскими гражданами. Причем это не Ирак какой-нибудь, а вполне себе Индия, Израиль, Таиланд и так далее. (Это к вопросу о том, как люди, против которых выданы ордера МУС, могут бывать в странах, подписавших Римский статут).

    В 2006 году прокурор МУС Фату Бенсуда возбудил предварительное расследование действий США в Афганистане, пытаясь найти понимание у администрации Барака Обамы, но встретил такое же сопротивление со стороны Демократической партии, как и Республиканской. Расследование было отложено на 11 лет. В 2017 году, после вступления в должность президента Дональда Трампа, Бенсуда официально обратился к судьям МУС с просьбой санкционировать начало расследования в отношении военных преступлений, совершенных вооруженными силами США и ЦРУ. 

    В 2018 году власти США заявили, что будут арестовывать судей МУС и накладывать санкции на всех причастных к расследованию. Судьи сигнал поняли – и в 2019 году последовало решение: Бенсуде было отказано в инициировании расследования, причем в своем обосновании суд ссылался на «сложность и переменчивость политического климата». В 2020 году «переменчивый климат» сменился в сторону заката Трампа – и Бенсуде удалось обжаловать это решение. Расследование было санкционировано. Администрация Трампа в свою очередь заявила, что подобные действия МУС «угрожают подорвать суверенитет США». В сентябре того же года США ввели персональные санкции против Бенсуды и другого высокопоставленного сотрудника прокуратуры МУС – Факисо Мочочоко.

    В результате скоординированного давления Бенсуда был уволен, а пришедший на его место британец Карим Хан нашел соломоново решение. Он заявил о возобновлении расследования, но с оговоркой: все детали, касающиеся США, будут опущены, и оно будет касаться исключительно «Талибана*» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и «Исламского государства*».

    Источник

    Другие материалы автора

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •