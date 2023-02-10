Россия собирает крестовый поход против нефтедоллара

Взгляд
10 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 12:02  |  vz.ru
Разделы

Какое будущее ожидает угольную отрасль Донбасса

В уголь Донбасса Россия может вдохнуть новую жизнь Николай Тришин/ТАСС
В Минэнерго разработали проект концепции реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР. Цель – привлечь инвестиции в отрасль и повысить ее рентабельность. Государство обещает поддержку. Как изменится угольный Донбасс и отношение к горнякам? В каких объемах нужен России донбасский уголь и есть ли перспектива для экспорта угля из Донбасса на мировые рынки? Подробности...
Перейти в раздел…

ДНК России

Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Вопрос изучения российского мировоззрения остается в фокусе внимания не только структур публичной власти, но и академического сообщества. В рамках проекта «ДНК России» ученые выявили ценностные ориентиры россиян и сейчас разрабатывают курс «Основ российской государственности» для российского высшего образования.  Подробности...
Перейти в раздел…

Военная логистика России получит беспилотную поддержку

На поле боя армии прежде всего нужна оперативная доставка боеприпасов и медикаментов Виктор Антонюк/РИА Новости
Опыт спецоперации России на Украине показал растущую роль БПЛА в военных конфликтах. При этом беспилотные и безэкипажные аппараты способны решать не только ударные и разведывательные задачи, но и логистические. Для этого в России разработан транспортный беспилотник, радиус действия которого достигает 600 км. В чем заключается особенность этой разработки и при каких условиях производство подобных БПЛА может стать серийным?  Подробности...
Перейти в раздел…

Русофобия разоряет малый бизнес Европы

Закрытые магазины все более часто попадаются на глаза европейцам Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press
Страны Европы захлестнула волна банкротств. Пока правительства поют мантры о том, как хорошо будет жить без российских энергоносителей, разоряются тысячи предпринимателей, которые больше не могут оплачивать колоссальные счета за электричество. И это, похоже, только начало настоящей бури, которая ждет экономику Евросоюза.  Подробности...
Перейти в раздел…

Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия собирает крестовый поход против нефтедоллара

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
А что, если новые механизмы ценообразования распространить впоследствии и на другие сырьевые товары? На уголь, сталь, алюминий, минеральные удобрения. И таких «если», вколачивающих гвозди в крышку гроба мировой долларовой системы, может быть много. Подробности...

Украина превращается в обузу для Америки

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В Америке меняется отношение к Украине. И главными скептиками тут являются республиканцы. Вопрос в том, смогут ли настроения республиканского электората изменить нынешнюю политику Белого дома в отношении Украины. Подробности...

Как Россия отвоевала у поляков Левобережную Украину

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
9 февраля 1667 года было заключено Андрусовское перемирие, завершившее русско-польскую войну, длившуюся 13 лет. По итогам масштабного, полного побед и поражений противостояния миру явилась уже другая Россия, которая могла копить силы для грядущего рывка Петра Великого. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 6 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

Перейти в раздел…

Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
Подробности...

Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
Подробности...

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?
  • Никогда

  • Изредка

  • Постоянно
Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
  • Американский «Абрамс»

  • Британский «Челленджер»

  • Немецкий «Леопард»

  • Затрудняюсь ответить
Хотели бы вы сменить профессию?
  • Да, как можно скорее

  • Да, в отдаленном будущем

  • Уже сменил

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: WP: Вашингтон подтвердил участие в передаче Киеву координат для ракетных ударов
    Под Артемовском обнаружили расположение иностранных наемников Крым призвал Запад помнить об ударе возмездия Киев может испытать британские ракеты для ударов по целям в Крыму МОК раскритиковал Киев за угрозы бойкота Олимпиады
    Зеленский рассказал, как заставил Шольца отдать все оружие Литва начала передавать Украине зенитные орудия Bofors L70 Стало известно об иностранных компонентах в сбитом США китайском зонде Основатель бренда одежды Sela Остроброд утонул в Латвии
    «Адмирал Горшков» провел стрельбы в Атлантическом океане Число погибших от землетрясений в Турции достигло 18 тыс. 342 человек Макрон исключил поставку Украине истребителей «в ближайшие недели» Маск предсказал высадку людей на Марсе в течение 10 лет

    Главная тема


    Какое будущее ожидает угольную отрасль Донбасса

    спланированный теракт


    Появилось подтверждение версии о причастности США к взрывам на «Северном потоке»

    «символически, но важно»


    Макрон задумался о лишении Путина ордена Почетного легиона

    сокращение госрасходов


    Американист оценил перспективы «Резолюции об усталости от Украины» в Конгрессе США

    Видео

    проверка боем


    Германия превращает Украину в полигон для новых танков

    деоккупация донбасса


    Семь главных заблуждений Запада о «зимнем наступлении» России на Украине

    террористический акт


    Известный разоблачитель рассказал, кто и как уничтожил «Северные потоки»

    исключительная ситуация


    О чем предупреждает рекордная скупка золота

    ультиматум Евросоюза


    Запад превратил симулянта Саакашвили в таран против Грузии

    деструктивное движение


    Игорь Караулов: Российским женщинам не нужен феминизм

    воздушный шар


    Тимофей Бордачёв: Китай накануне генерального сражения

    историческая память


    Никита Сетов: Россиянам пора учиться помнить СВО

    на ваш взгляд


    Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?
    Глеб Простаков

    Россия собирает крестовый поход против нефтедоллара

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		10 февраля 2023, 11:50

    Нефтяной рынок лихорадит, и это не просто турбулентность на биржах. Речь идет о глобальной перенастройке уже не только логистических цепочек, разрушенных санкциями, но и самого механизма ценообразования, в основе которого по-прежнему сохраняется нефтедоллар.

    Не так много людей обратило внимание на заявление главы «Роснефти» Игоря Сечина, сделанное им накануне на форуме India Energy Week в Бангалоре. Сечин заявил о возможности отказа от фьючерсных сделок на российскую нефть. Это заявление, тем не менее, может послужить прологом к созданию механизмов ценообразования, которые сведут доминирование долларовых расчетов за энергетическое сырье к минимуму.

    Торговля нефтью – это почти треть от торговли всем энергетическим сырьем в мире. Почти вся продаваемая нефть номинирована в долларах, что во многом и делает его главной мировой резервной валютой. Нефть легко транспортировать при помощи морских танкеров почти в любую точку мира, по этой причине она стала универсальным товаром, ценообразование на который максимально децентрализовано и определяется балансом спроса и предложения. Но – что значимо – определяется она именно в долларах.

    Почему это важно? Хотя бы потому, что посредством регулирования курса доллара, который сам по себе – уже не только валюта, но и товар – США опосредованно могут регулировать и рынки, которые используют доллар для расчетов. В том числе важнейший из этих рынков – нефтяной. Медленно, на доли процентов ворочая ключевой ставкой, включая и выключая печатный станок, увеличивая и уменьшая выкуп финансовых активов, американская ФРС фактически управляет нефтяным (и не только им) рынком. Недооценивать власть, которую дает долларовое ценообразование на нефть, в нынешних реалиях общемирового конфликта было бы неразумно.

    «Если на рынок Европы не будет поступать российская нефть, то референтной цены нет. Референтные цены будут формироваться там, куда реально поступают объемы нефти» – заявил в Бангалоре Сечин. Референтная цена – это цена, на которую ориентируются продавцы и покупатели нефти при заключении контрактов. Эти цены, в том числе на российский сорт нефти Urals, определяются ценовым агентством Argus на основе котировок в европейских портах, в частности в порту Роттердама.

    Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

    С ноября прошлого года, перед вступлением в силу эмбарго на морские поставки нефти в ЕС, Argus стал учитывать котировки нефти в российских портах Приморск, Усть-Луга и Новороссийск, к которым прибавлялась стоимость фрахта, портовых сборов и страховка. Котировки Argus (между прочим, частная компания с британской пропиской), в свою очередь, учитываются российским Минфином и ФНС при расчете налогов для нефтяных компаний.

    Начать менять правила игры решено было с себя. На днях президент Путин поручил правительству к 1 марта проработать уточнение методики расчета цен на нефть и нефтепродукты для налогообложения с целью «минимизации негативного влияния на доходы федерального бюджета». Это поручение может служить нескольким целям одновременно, в том числе – перекликаясь со сказанным Сечиным.

    Во-первых, уточненная методика может послужить более справедливой оценке стоимости нефти, а также станет дополнительным стимулом для нефтяных компаний снижать дисконты в контрактах. В отсутствие референтных цен не исключено занижение контрактных цен и, как следствие – базы для налогообложения, что вредит бюджету. Нефтяным компаниям можно доверять, но лучше проверять.

    Во-вторых, поручение президента и инициативы Сечина могут положить начало разработке механизма ценообразования на российскую нефть на основе котировок в китайских и индийских портах, куда поступают значительные ее объемы. Котировки нефти и нефтепродуктов на новой базе – это способ долгосрочной легализации российских поставок вопреки любым санкциям Запада. Более того, создание альтернативных существующим механизмов ценообразования станет весомым подкреплением переходу в торговых расчетах на национальные валюты – юани, рубли и рупии. А из этой точки – уже намного ближе к созданию универсальной валюты стран БРИКС, привязанной в том числе и к нефтяному эквиваленту.

    И, в-третьих, выведя российскую нефть из системы западного ценообразования, Россия способствует ускоренному разрушению последней. Здесь все по Ницше: падающего – толкни. Российская нефть – это 8-10% мировой торговли этим сырьем. Цены на российское сырье, определяемые не в Европе, не могут не учитываться при формировании цен на мировых рынках – просто в силу природы спроса и предложения. Если где-то есть дешевле – будут брать там, или приближать цену контрагента к этому новому аналогу. А представим, что к новому механизму ценообразования присоединится Саудовская Аравия или, скажем, даже весь ОПЕК? Тогда никаких котировок в Роттердаме не останется в принципе. А будут котировки в китайском порту Нинбо-Чжоушань или, скажем, в индийском порту имени Джавахарлала Неру.

    А что, если новые механизмы ценообразования распространить впоследствии и на другие сырьевые товары? На уголь, сталь, алюминий, минеральные удобрения. И таких «если», вколачивающих гвозди в крышку гроба мировой долларовой системы, может быть много. Почему бы на смену Бреттон-Вудской системе торговых отношений не прийти новой – например, Бангалорской?

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •