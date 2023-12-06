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    Россия и Персидский залив ведут глобальную игру

    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    6 декабря 2023, 11:32 Мнение

    Россия и Персидский залив ведут глобальную игру

    Растущая самостоятельность партнеров из стран Аравийского полуострова для России полезна, а для устойчивого мирового порядка – необходима.

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    Визит президента России в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), а также обширная программа переговоров сопровождающей его делегации – это прекрасный показатель того, насколько более свободными в своих действиях стали за последние полтора года ведущие страны Мирового большинства.

    На первый взгляд должно было оказаться наоборот – уже 18 месяцев высокопоставленные представители различных ведомств США и Евросоюза колесят по всему миру и требуют, чтобы самые разные государства сворачивали свои отношения с Москвой. Но эффект получается обратный: торговля, технологическое сотрудничество и разнообразные контакты незападных стран с Россией только увеличиваются.

    С Эмиратами двусторонняя торговля достигла в 2022 году объема 9 млрд долларов, несмотря на то, что мы конкуренты по основной экспортной продукции. И видимо, превысит этот показатель в 2023 году. Растет и торговый оборот с Саудовской Аравией. Да и в целом никто из важных для российской внешней торговли стран не показал снижения с нами двусторонней торговли и других контактов.

    Исключение составляют только страны Европы, которые, собственно говоря, сами являются стороной конфликта в том, что происходит вокруг Украины. Таким образом, вместо усиления господства США в мировых делах мы видим его ослабление. В качестве утешения Вашингтону достается Финляндия в роли члена НАТО, что сложно зачесть как колоссальное приобретение даже в региональном масштабе. На фоне того, как страны даже вроде Японии или Южной Кореи саботируют санкции Запада против России, получение американцами парочки новых сателлитов на европейском севере выглядит, как невыгодный размен потерь и приобретений.

    В чем причина такого парадоксального результата? Думается, что главное здесь – это очевидность для всего мира, что США находятся не в самой лучшей форме. И чем дольше продолжается их неспособность противопоставить России что-либо серьезное, тем большее давление Вашингтон испытывает со стороны государств, в лояльности которых несколько лет назад ему даже не приходилось сомневаться.

    Для того, чтобы убедить своих бывших союзников умерить свои аппетиты, у американцев сейчас нет денег и политической воли. Да и поздно это уже делать на фоне роста влияния БРИКС, китайских проектов в области развития и открытости России к любым формам сотрудничества с теми, кто руководствуется своими национальными интересами.

    Саудовская Аравия и Эмираты на протяжении десятилетий являются наиболее близкими партнерами США в регионе арабского Востока. От качества отношений с американцами зависела их безопасность и, в каком-то смысле, даже физическое выживание. После завершения холодной войны США смогли еще больше усилить там свое присутствие, когда воспользовались нападением Саддама Хусейна на Кувейт в 1990 году и сами атаковали Ирак через 13 лет после этого.

    Традиционно американское военное присутствие рассматривается арабскими монархиями, как гарантия против вероятных поползновений со стороны Ирана. Все это позволяло США чувствовать себя в этом регионе достаточно уверенно. Однако за последние полтора десятилетия ситуация начала меняться. А после того, как конфликт России и Запада перешел в военно-техническую плоскость, эти изменения приняли стремительный характер. Никто среди арабских нефтяных государств уже не готов говорить с США так, как будто ничего не случилось.

    Никто не ожидает полного перехода Саудовской Аравии или Эмиратов в число союзников России и противников Запада. Но при этом мы не должны воспринимать независимое поведение стран Аравийского полуострова только как примитивный способ поднять свои акции в диалоге с США. Это было бы слишком просто – и это не отвечает основным принципам поведения любого государства в хаотичном международном окружении. Саудовская Аравия, Эмираты и многие другие стремятся не просто несколько улучшить свое положение, а создать новые условия диалога с американцами. А поскольку это предполагает равноправие, то для США равно их сокрушительному поражению: иначе в Вашингтоне международную политику интерпретировать не умеют.

    Если мы посмотрим на основные пункты повестки переговоров российского лидера и руководства обеих держав Аравийского полуострова, то увидим, что все они отражают изменения, о которых раньше и думать было сложно. Эта повестка состоит из трех основных пунктов: энергетика, конфликт вокруг Израиля и БРИКС. Во всех трех сюжетах мы видим наличие серьезных разногласий между арабами и Вашингтоном, неспособность американцев пойти на компромиссное решение и уверенность Саудовской Аравии и Эмиратов в том, что они могут добиться выгодных для себя изменений. Россия здесь выступает как альтернативный полюс, также заинтересованный в установлении более справедливых правил игры.

    Наиболее устоявшейся частью нашего сотрудничества со странами Аравийского полуострова является координация политик по управлению глобальным рынком нефти. Формат ОПЕК+ позволяет сторонам согласовывать позиции относительно объемов добычи нефти, избегать конкуренции или односторонних действий, которые могли бы принести вред другим странам-производителям.

    Напомним, что 40 лет назад именно опрометчивая экспортная стратегия СССР на нефтяном рынке стала одной из причин раскола между нами и арабскими монархиями Персидского залива. Вторжение СССР в Афганистан только усугубило конфликт, основа которого была в сфере экономики. Сейчас Россия действует по современным правилам вмешательства в свободный рынок энергоресурсов. Это полностью устраивает и Москву, и арабов, которые дорожат возможностью самостоятельно распоряжаться своим самым важным ресурсом.

    Второй важнейший вопрос переговоров Владимира Путина сегодня – это положение вокруг Израиля и сектора Газа. Здесь США за последние два месяца сделали все, чтобы подорвать доверие к себе со стороны арабских монархий Залива. Спора нет, у Саудовской Аравии или Эмиратов нет возможностей и политической воли для того, чтобы самим жестко выступить против действий Израиля. Давайте не будем забывать, что у израильтян есть, в конце концов, ядерное оружие – и идти на связанный с этим риск никто не может. Однако арабы совершенно резонно недовольны политикой США, занявших позицию безусловной поддержки своих израильских подопечных. Американцы своими руками создали ситуацию, когда они уже больше не единственный крупный партнер, к которому могут апеллировать все стороны конфликта. 

    Третий сюжет официальной повестки визита связан с предстоящим в январе вступлением обеих стран в группу БРИКС. И если первые два пункта были про экономику и региональную безопасность, то последний – о перспективах глобального управления. Присоединение к главной организации, представляющей собой альтернативу Западу в общемировом масштабе, будет означать для стран Аравийского полуострова качественное изменение их международного положения. Переход в высшую лигу мировой политики автоматически не просто повышает их значение в диалоге с США и Европой. Он создает для этого диалога, как и всех остальных внешних связей, принципиально новый контекст. Саудовская Аравия и Эмираты смогут по своему усмотрению вести с Западом дела не один на один, а как часть более могущественного сообщества.

    Для России все это означает движение к мировому порядку, где будут в полной мере отражены и наши интересы. Не говоря о том, что участие в БРИКС таких состоятельных стран поможет более быстрому движению к размыванию монопольных позиций доллара США, переходу на национальные валюты в торговле и становлению альтернативных платежных систем. В этом отношении большая самостоятельность партнеров из стран Аравийского полуострова для России только полезна, а для устойчивого мирового порядка – необходима. 

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