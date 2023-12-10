  • Новость часаПутин заявил об «оборзевших» властях Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Линия фронта проходит через историю

    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    10 декабря 2023, 11:59 Мнение

    Линия фронта проходит через историю

    Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин

    политолог

    Чем поможет Зеленскому Хавьер Милей
    Минобороны России впервые сообщило о применении Ка-52М в зоне СВО
    В ВСУ заявили о необходимости отступить на запад
    Названа самая несчастная страна Евросоюза

    Если мы посмотрим на карту СВО, то увидим там не только подбитую военную технику и разрушенные строения, но и следы русской истории, которые не могут обнулить никакие «выравнивания линии фронта». Вспомним лишь несколько «мест силы» на той земле, которая со времен первых Романовых называлась Слободской Украиной, а затем – Харьковской губернией.

    «Давно, при царе Алексии»

    Начнем с Сум. Этот нынешний областной центр, как и большинство окрестных городов и сёл, появился при царе Алексее Михайловиче. Основатель города и первый сумской полковник – Герасим Кондратьев. В конце 1658 года в письме к царю сумчане сообщали: «…приходили под Сумы татарове многие люди, и бой с ними был. И татарове, отшед от Сумина, стали в Суминском уезде, и села и деревни воюют и людей в полон емлют; а дожидаются больших людей, и дождався хотят приходить на наши украинные городы вскоре».

    Отряды крымцев были направлены на слобожан мятежным гетманом Выговским после того, как Герасим Кондратьев выгнал из Сум его посланцев, предлагавших нарушить присягу русскому царю и перейти на сторону Выговского. Кондратьев, получив универсал гетмана, собрал полковую старшину и в присутствии ее торжественно разорвал универсал.

    В Грамоте от 16 февраля 1668 года царь обещает привилегии сумчанам за то, что «полковник Кондратьев и старшины его, тогда как к ним присланы были возмутительные письма от гетмана Брюховецкого, с твердостью отвергли эти письма, как вредную ложь, и остались верными присяге».

    Затем казачий полк стал гусарским, и его оркестр исполнял марш из спектакля «Дни нашей жизни», к которому в годы Гражданской войны прилепились слова «По улицам ходила большая крокодила».

    Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. К концу своего существования эта славная воинская часть именовалась так: «12-й гусарский Ахтырский генерала Дениса Давыдова, Е.И.В. В. Кн. Ольги Александровны полк».

    «Давно, при Царе Алексии,
    В степях, где дрались казаки,
    На гранях Московской России
    Родилися наши полки»,     – звучало в его полковой песне.

    Пленэр посреди степи

    Во фронтовых сводках можно часто услышать названия сёл Нескучное и Весёлое. А ведь это место связано с русским искусством ничуть не меньше, чем, например, Абрамцево или Поленово.

    10 декабря 1884 года в селе Нескучном Белгородского уезда Курской губернии (ныне – Харьковского района Харьковской области, один километр до границы с Белгородским районом Белгородской области) родилась Зинаида Евгеньевна Серебрякова, урожденная Лансере (1884–1967) – художница, одна из первых русских женщин, вошедших в историю живописи.

    Земля эта при государыне Анне Иоанновне принадлежала двоюродной сестре государыни – цесаревне Елизавете Петровне. Сначала там появилось село Весёлое, а затем и Нескучное. Названия для них подбирала сама цесаревна, ставшая впоследствии «веселой царицей». В 1765 году согласно указу Екатерины Великой между ними пролегла граница Курской и Харьковской губерний (потом она сдвинулась, вновь объединив их, на сей раз в один сельсовет), а затем они находились в собственности одних и тех же семей.

    Наиболее знаменитые картины художницы создавались в Нескучном. Там у нее часто гостили Константин Сомов, Сергей Рахманинов, Сергей Прокофьев, Анна Ахматова. Душой компании был Александр Бенуа – любимый дядя Зиночки. Нескучное сгорело в 1917 году. Зинаида с семьей тогда жила в Харькове и работала в университетском музее природы.

    Там же до нее делал рисунки экспонатов и другой в будущем знаменитый живописец – Генрих Ипполитович Семирадский. Он был уроженцем Ново-Белгорода (ныне – поселок Печенеги), где тоже бои шли поблизости. Детство и юность его прошли в Харькове на улице, и по сей день носящей имя его отца – военного врача.


    Неподалеку от Печенег находится Чугуев, который тоже часто упоминается во фронтовых сводках. Он был основан в 1638 году царем Михаилом Федоровичем и является старейшим городом Слобожанщины. Был он и полковым городом, и центром военных поселений, где регулярно бывали на учениях Александр I и Николай I. Там же Александр II встретился с плененным Шамилем. Свидетелем этого исторического события был местный уроженец, юный Илья Репин, впоследствии великий художник.

    Родина нобелевского лауреата

    Изо дня в день в сводках с Купянского направления упоминается село Ивановка. И это не просто точка на карте боев, но место рождения нобелевского лауреата Ильи Ильича Мечникова. Илья и во 2-й Харьковской мужской гимназии, и в университете учился вместе с Семирадским, а фото юного студента Ильи в мастерской Данилевского ретушировал юный Ваня Крамской.

    Лев, старший брат Ильи Ильича Мечникова, участвовал в восстании Гарибальди, в подготовке Гаагского конгресса I Интернационала, жил в Японии и оставил труд о принципах исторического процесса «Цивилизация и великие исторические реки». Еще один брат, Иван, был скромным калужским прокурором, но обстоятельства его кончины увековечены Львом Толстым в повести, где он не стал менять имя главного героя – «Смерть Ивана Ильича».

    Илья Ильич стал выдающимся физиологом и в 1908 году совместно с Паулем Эрлихом удостоился Нобелевской премии по физиологии и медицине. А еще он ввел в России и Европе употребление кефира.

    Ну и кто еще рискнет сказать, что это – не Россия?


    Главное
    Ректор Пенсильванского университета ушла с должности из-за антисемитизма
    На Украине признались в призыве ограниченно годных в штурмовики ВСУ
    Задержан подозреваемый в нападении на горожан на улицах Уфы
    Подозреваемого в организации терактов жителя США задержали на Кубе
    Захарова сыронизировала в ответ на просьбу жены Зеленского к Западу
    Летчик Попов заявил об установке реактивных двигателей на БПЛА «Герань»
    Появился райдер Веры Брежневой для выступления на «русских корпоративах»

    Россия объявила конец западного финансового мира

    В ближайшие годы финансовый мир ждет настоящая революция, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков. Такое заявление со ссылкой на экспертов сделал президент России Владимир Путин. Главную роль в этом процессе эксперты отдают новой финансовой силе – странам БРИКС. Как они могут совершить революцию? Подробности

    Перейти в раздел

    Представления США о России застряли в 2022 году

    Вашингтон пригрозил заставить Россию сесть за стол переговоров с Украиной и закончить конфликт на условиях Киева. В противном случае Москва якобы столкнется с «более сильным» противником. Подобное заявление вызвало удивление в экспертной среде, потому что разрекламированное Западом контрнаступление ВСУ обернулось полным провалом. Почему чиновники Белого дома выступили с такой инициативой и насколько она реалистична? Подробности

    Перейти в раздел

    На ряде участков фронта оборона ВСУ повисла на волоске

    Серия продвижений ВС РФ сразу на нескольких участках постепенно стала видоизменять конфигурацию линии боевого соприкосновения (ЛБС). На некоторых других направлениях ВСУ уже фактически не в состоянии удерживать устойчивые позиции, что может привести к обрушению ряда участков фронта уже в ближайшее время. Подробности

    Перейти в раздел

    Польша наносит Украине новое символическое оскорбление

    Конфликт между Украиной и Польшей продолжает расширяться, и новым примером этому стало решение Варшавы по поводу так называемой операции «Висла», осуществленной еще в 1947 году. Почему она теперь, по мнению поляков, не может считаться «преступлением коммунизма» и что именно так возмущает в этом официальный Киев? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зачем Зеленский приехал к Милею

      Либератианец и эксцентрик Хавьер Милей, который общается с богом через свою мертвую собаку, вступает в должность президента Аргентины. Поздравить его приехал коллега с Украины – Владимир Зеленский. Зачем его пригласили? Чего он хочет от Милея? Что теперь будет с Аргентиной и Украиной?

    • США обещают войну России с НАТО

      США скорректировали свою официальную позицию по Украине. Теперь в Вашингтоне считают, что поражение Киева приведет к войне России и НАТО, которая, скорее всего, станет также третьей мировой и первой ядерной войной. Как относиться к подобным угрозам?

    • Самый отбитый депутат Германии

      На территории ЕС от военной службы скрываются 600 тыс. украинских мужчин, в одной Германии более 200 тыс. – и все они востребованы на фронте. Формировать батальоны из беглых украинцев для войны с Россией, как это уже было в прошлом, предложил депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер. Это один из самых антинемецких депутатов в ФРГ, если не считать «зеленых».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............