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    Украинские дети по-прежнему говорят по-русски

    @ Sergei Chuzavkov/Reuters

    28 ноября 2023, 11:24 Мнение

    Украинские дети по-прежнему говорят по-русски

    Что толку от того, что на Украине много русскоязычных? Немалая часть их воюет в рядах ВСУ против России, и многие на русском языке пишут в Интернете посты о том, как они Россию ненавидят. Есть толк. Эти люди первыми безболезненно интегрируются в Россию.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

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    Украинские СМИ приводят заявление основателя организации «Спільномова» Андрея Ковалева, который, ссылаясь на проведенные социологические исследования, сообщает, что только 15% киевских дошкольников активно говорят на украинском языке. Еще 65% могут употреблять часть русских и часть украинских слов или преимущественно русскоязычные, и только изредка используют некоторые украинские слова. 20% дошкольников украинский язык почти не понимают. Школьники украинской столицы, Киева, общаются преимущественно на русском языке – как между собой, так и в Интернете, и находятся практически в русскоязычной среде.

    Правда, в своем заявлении он добавляет, что часть родителей пытаются говорить с дошкольниками на украинском языке дома. Но тут, думается, ключевое слово «пытаются». Еще 20 лет назад я не раз наблюдал, как русскоязычные люди, говорящие на украинском языке в неофициальной обстановке, минут через пять сбиваются и переходят на русский. Просто потому, что русскоязычному человеку так удобнее. Поэтому сомнительно, что русскоязычные киевляне, даже зомбированные майданной идеологией, будут мучить себя и дома с родными разговаривать на украинском.

    В Интернете есть немало видеофактов того, как русскоязычные военные из ВСУ пытаются коряво говорить на мове, но в конце концов переходят на русский. Особенно интересны записи, когда в расположение вэсэушников прилетает русский снаряд – они сразу забывают о государственном языке и переходят на чистейший русский мат. И правда, когда нависает угроза твоей жизни или охватывает сильнейшая боль, кричать ты будешь на родном языке, на котором думаешь, а не на том, который тебе навязывает нацистская пропаганда.

    Мовный (языковой) омбудсмен Дмитрий Кремень требует от образовательных учреждений, чтобы на переменах, в коридорах, в столовых школьники и учителя общались между собой исключительно на государственном языке. И признает, что по этому вопросу в государстве высокая статистика нарушений. Проще говоря, дети и учителя предпочитают общаться по-русски.

    Выходит, что, несмотря на 20 лет тотальной украинизации и русофобии, выталкивания русского языка из всех публичных сфер жизни, русскоязычное население в общей своей массе так и осталось русскоязычным. И в сравнении с тем, что было 20–25 лет назад, ситуация не так уж и изменилась. Помню, как в годы моего студенчества на официальных мероприятиях нужно было выступать на державной мове, формально у нас и 25% предметов должны были читаться на украинском. Конечно, все было куда менее жестко, чем сейчас, но было. А если для человека родной язык русский, как бы он ни был зомбирован пропагандой, как бы ни ненавидел Россию, как бы ни чтил Степана Бандеру, он все равно будет носителем русского культурного кода. И этот фактор в первую очередь будет влиять на его мировоззрение и мироощущение. И старые нацисты из объединения «Свобода» Ирина Фарион и Богдан Бенюк это понимают, поэтому их так бесят все те, кто говорит на русском языке.

    Казалось бы, что почти все, о чем украинские националисты мечтали в 1990-е, сбылось. Украина – нацистское государство, с Россией вооруженный конфликт, русский язык изгнан почти из всех сфер жизни. Но русскоязычные никуда не исчезли. Потому что украинизация, начатая сразу после развала СССР, была, по сути, искусственной. Просто бывшим коммунистическим вождям и красным директорам, которые взяли власть на Украине, нужно было доказать, что Украина – не Россия. Ведь самый большой их страх был – потерять внезапно свалившуюся на них настоящую власть. А это могло произойти, если бы народ, вкусив все экономические «прелести» независимости, захотел воссоединиться с Россией. Поэтому новые властители Украины и начали ускоренными темпами навязывать националистические постулаты – такие как один государственный язык, а также тезис о том, что Украина была бесправной колонией во времена Российской империи и Советского Союза. Создавался свой пантеон героев, таких как Иван Мазепа, Симон Петлюра, Степан Бандера. В 2013-м еще добавился культ ЕС, к вступлению в который непременно надо стремиться, и после этого наступит счастливая жизнь.

    Но что толку от того, что на Украине много русскоязычных? Немалая часть их воюет в рядах ВСУ против России, и многие на русском языке пишут в Интернете посты о том, как они Россию ненавидят. Безусловно, 10 лет майданной пропаганды не могли пройти даром. Но основа человеческого мировоззрения закладывается в детстве. И если человек является носителем русского культурного кода – это уже не изменить. Представим себе стакан воды, в который добавляется растительное масло. Пленка масла будет наверху, под ним – вода. Так же и украинизация, и майданная пропаганда – это пленка на воде основного мировоззрения. А пленку можно аккуратно снять. Чем, собственно, сейчас и занимаются Вооруженные силы России.

    В нацистской Германии разочарование властью Гитлера и первые сомнения в нацистских постулатах возникли тогда, когда Третий рейх начал терпеть поражения и в стране начались проблемы с продовольствием и иными товарами. Поэтому ничто так благотворно не повлияет на мировоззрение жителей Украины, как поражение майданного режима в СВО. Конечно, пока еще нельзя предсказать, какие земли, входящие в нынешнюю Украину, войдут в состав России, кроме тех, что уже вошли. И нельзя предсказать, сохранится ли Украина, как государство. Но было бы очень правильно, если бы все русскоязычные земли и города нынешней Украины оказались в составе России.

    Да, придется работать с населением, чтобы избавить его от остатков нацистских иллюзий. Это будет долгий и комплексный процесс с политическими, социально-экономическими и информационно-психологическими составляющими. Массовый «экзорцизм» понадобится для изгнания майданных бесов из душ этих людей. Понятно, что денацификация займет годы. Но то, что русскоязычные люди являются носителями русского культурного кода, будет очень этому способствовать.

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