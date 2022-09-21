Пока где-то сносят памятники советским людям, в России их ставят

Как сообщается, в Ростове 1 октября будет воздвигнут памятник Зинаиде Виссарионовне Ермольевой – советскому микробиологу и эпидемиологу, под руководством которой был создан отечественный пенициллин. Это отрадное событие важно по нескольким причинам. Слава не всегда достается людям, которые ее достойны; тем более стоит порадоваться, когда памятник действительно заслужен.

Монумент женщине, героические усилия которой спасли сотни тысяч людей, говорит о том, что мы высоко ценим ее научный подвиг. И слово «подвиг» тут никоим образом не будет преувеличением. Еще в детстве, узнав, что ее любимый композитор, Петр Ильич Чайковский, умер от холеры, она решила посвятить свою жизнь борьбе с этой болезнью. Чем и занялась – с невероятным трудолюбием и упорством. В юности она намеренно заразилась холерными вибрионами – и едва не умерла – но сделала важное открытие, которое помогло победить эту болезнь, уносившую множество жизней.

Зинаида Виссарионовна родилась на пороге страшного ХХ века, и совершила свои открытия не в башне из слоновой кости; все бедствия той страшной эпохи прошлись по ней в полной мере.

Ее первый муж, вирусолог Лев Зильбер, в 1937 году был арестован по ложному обвинению. Несмотря на то, что к тому времени он уже покинул ее и они были разведены, она приложила огромные усилия к тому, чтобы вытащить его из тюрьмы – и ей это удалось. А вот ее второго мужа, микробиолога Алексея Захарова, спасти не получилось – он был арестован 20 февраля 1938 года, расстрелян и похоронен на «Коммунарке».

Тяжкая несправедливость со стороны государства и личное горе не сломало Зинаиду Виссарионовну, не уничтожило ее решимость служить согражданам. Она продолжила свою борьбу с инфекционными заболеваниями. Ее знания особенно понадобились, когда разразилась война. В осажденном Сталинграде огромное количество непогребенных трупов создавало почву для эпидемий; в немецких войсках уже появилась холера, и на Ермольеву была возложена задача предотвратить эпидемию среди наших войск и населения. Несмотря на невероятно тяжелые условия и крайнюю скудость ресурсов (эшелон с лекарствами был разбомблен противником) ей удалось наладить вакцинацию и предотвратить эпидемию, которая унесла бы многие тысячи жизней.

Но в историю она вошла прежде всего созданием советского пенициллина – он к тому времени уже был открыт на Западе, но союзники отказывались передать СССР технологию его производства. Невероятное упорство, трудолюбие и глубокие познания позволили ей создать препарат, который превосходил зарубежные аналоги – и снова спасти множество людей от смерти и увечий. Это поразительный пример научного подвижничества, преданности своему делу и действенной любви к людям, нужен нам сейчас – и будет нужен всегда.

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Зинаида Виссарионовна Ермольева заслуживает нашей благодарной памяти – и мы должны быть обществом, которое воздает почести тем, кто этого достоин. Но этот памятник важен в еще одном смысле. Отношение к советскому периоду нашей истории окрашено резкими спорами и поляризацией; примером может служить напряженность, возникшая вокруг попыток вернуть на Лубянскую площадь памятник Феликсу Дзержинскому. Одних возмущает попытка вновь восславить мятежников, массовых убийц и осквернителей церквей; другие требуют «прекратить очернять советский период нашей истории»

Конечно, мы не можем вычеркнуть из нашей истории эти семьдесят лет – и не должны вычеркивать. Но мы должны определиться с тем, кого и что из этого времени мы собираемся увековечивать и прославлять. Это – важный вопрос, и отвечая на него, мы не только определяемся по отношению к нашему прошлому, но и решаем, каким будет наше будущее. Ряд фигур, которым возводились памятники в СССР – как тот же Дзержинский – прославлялись по чисто идеологическим мотивам. В контексте, кроме ортодоксально-коммунистического, они не выглядят как герои.

Но в тот же советский период было немало людей, действительно достойных – ученые делали открытия, врачи лечили людей, а строители возводили дома. Эти люди принесли несомненную пользу, они достойны нашей благодарной памяти, и во многих отношениях могут служить для нас вдохновляющим образцом. Выбирая, кому ставить памятники, мы говорим нечто важное о себе как об обществе – о своих ценностях и идеалах, надеждах и чаяниях. О том, кто является нашими героями и в ком мы видим образец для подражания. И Зинаида Виссарионовна Ермольева – образец по-настоящему достойный.