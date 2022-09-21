Пока где-то сносят памятники советским людям, в России их ставят

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21 сентября, среда  |  Последнее обновление — 08:59  |  vz.ru
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Американский доллар идет по трупам других валют

В чем опасность крепкого доллара Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters
Американская валюта показывает чудеса укрепления к корзине мировых валют. Евро, японская иена и британский фунт, наоборот, упали до многолетних минимумов. Это побочный эффект повышения ставок ФРС. Чем опасен столь крепкий американский доллар и по кому он ударит?  Подробности...
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У России осенью могут появиться четыре новых региона

Жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей готовы проголосовать за вступление в состав России РИА Новости
Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области проведут референдумы о присоединении к России. Голосование начнется уже в эту пятницу, 23 сентября – и продлится пять дней. Ранее опросы показали, что жители этих территорий не только готовы принять участие в этих референдумах, но и намерены голосовать за воссоединение с Россией.  Подробности...
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Россия нашла гуманный метод борьбы с украинским подпольем

Всех доставили до блокпоста, зачитали каждому, в чем он обвиняется, и отправили пешком на подконтрольную Киеву территорию t.me/rian_ru
На освобожденных территориях Украины начали применять такую меру борьбы с диверсантами, как выдворение «неблагонадежных граждан». Подобная практика существовала в СССР. Насколько эффективен этот инструмент для пресечения террористической деятельности? Какие ситуации могут дискредитировать практику выдворения? Подробности...
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Французов из Африки выгоняют ради России

Французская армия больше не нужна в Африке ZUMA Press/Global Look Press
В столице западноафриканского государства Нигер – городе Ниамее – прошла крупная манифестация за немедленный вывод из страны французских войск. Манифестация прошла под российскими флагами и с лозунгами «Франция – вон!», «Французские колониальные войска должны уйти», «Да здравствует Путин и Россия!». И это в стране, которая считается главным союзником Франции в регионе. Что же произошло? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Пока где-то сносят памятники советским людям, в России их ставят

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Выбирая, кому ставить памятники, мы говорим нечто важное о себе как об обществе – о своих ценностях и идеалах, надеждах и чаяниях. О том, кто является нашими героями и в ком мы видим образец для подражания. И Зинаида Виссарионовна Ермольева – образец по-настоящему достойный. Подробности...

Референдумы расширят возможности России по защите Донбасса

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
У президента России и других руководителей страны значительно вырастет арсенал методов и средств для защиты Донбасса после того, как ЛДНР станут частью России. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Отказ от «зеленой» повестки раскалывает Европу

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Правительства крупнейших стран Евросоюза оказались буквально зажаты между Сциллой и Харибдой – жгущими платежки за электричество и отопление гражданами и недовольными сторонниками борьбы с изменением климата. Подробности...
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Донбасс и Херсон срочно станут Россией

Что делят киргизы с таджиками

Риск большой войны в Закавказье

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В Лондоне прошли похороны Елизаветы II

В Лондоне прошли похороны королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, умершей 8 сентября в возрасте 96 лет. После государственной панихиды в Вестминстерском аббатстве катафалк направился через центр британской столицы в Виндзорский замок.
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Луганск и Херсон подверглись украинской террористической атаке

В пятницу на третьем этаже в здании генпрокуратуры ЛНР в центре Луганска прогремел взрыв. В результате погибли генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее терактом.<br>Также в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее пяти ракет HIMARS
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Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    Сергей Худиев

    Пока где-то сносят памятники советским людям, в России их ставят

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		21 сентября 2022, 08:54

    Как сообщается, в Ростове 1 октября будет воздвигнут памятник Зинаиде Виссарионовне Ермольевой – советскому микробиологу и эпидемиологу, под руководством которой был создан отечественный пенициллин. Это отрадное событие важно по нескольким причинам. Слава не всегда достается людям, которые ее достойны; тем более стоит порадоваться, когда памятник действительно заслужен.

    Монумент женщине, героические усилия которой спасли сотни тысяч людей, говорит о том, что мы высоко ценим ее научный подвиг. И слово «подвиг» тут никоим образом не будет преувеличением. Еще в детстве, узнав, что ее любимый композитор, Петр Ильич Чайковский, умер от холеры, она решила посвятить свою жизнь борьбе с этой болезнью. Чем и занялась – с невероятным трудолюбием и упорством. В юности она намеренно заразилась холерными вибрионами – и едва не умерла – но сделала важное открытие, которое помогло победить эту болезнь, уносившую множество жизней.

    Зинаида Виссарионовна родилась на пороге страшного ХХ века, и совершила свои открытия не в башне из слоновой кости; все бедствия той страшной эпохи прошлись по ней в полной мере.

    Ее первый муж, вирусолог Лев Зильбер, в 1937 году был арестован по ложному обвинению. Несмотря на то, что к тому времени он уже покинул ее и они были разведены, она приложила огромные усилия к тому, чтобы вытащить его из тюрьмы – и ей это удалось. А вот ее второго мужа, микробиолога Алексея Захарова, спасти не получилось – он был арестован 20 февраля 1938 года, расстрелян и похоронен на «Коммунарке».

    Тяжкая несправедливость со стороны государства и личное горе не сломало Зинаиду Виссарионовну, не уничтожило ее решимость служить согражданам. Она продолжила свою борьбу с инфекционными заболеваниями. Ее знания особенно понадобились, когда разразилась война. В осажденном Сталинграде огромное количество непогребенных трупов создавало почву для эпидемий; в немецких войсках уже появилась холера, и на Ермольеву была возложена задача предотвратить эпидемию среди наших войск и населения. Несмотря на невероятно тяжелые условия и крайнюю скудость ресурсов (эшелон с лекарствами был разбомблен противником) ей удалось наладить вакцинацию и предотвратить эпидемию, которая унесла бы многие тысячи жизней.

    Но в историю она вошла прежде всего созданием советского пенициллина – он к тому времени уже был открыт на Западе, но союзники отказывались передать СССР технологию его производства. Невероятное упорство, трудолюбие и глубокие познания позволили ей создать препарат, который превосходил зарубежные аналоги – и снова спасти множество людей от смерти и увечий. Это поразительный пример научного подвижничества, преданности своему делу и действенной любви к людям, нужен нам сейчас – и будет нужен всегда.

    Зинаида Виссарионовна Ермольева заслуживает нашей благодарной памяти – и мы должны быть обществом, которое воздает почести тем, кто этого достоин. Но этот памятник важен в еще одном смысле. Отношение к советскому периоду нашей истории окрашено резкими спорами и поляризацией; примером может служить напряженность, возникшая вокруг попыток вернуть на Лубянскую площадь памятник Феликсу Дзержинскому. Одних возмущает попытка вновь восславить мятежников, массовых убийц и осквернителей церквей; другие требуют «прекратить очернять советский период нашей истории»

    Конечно, мы не можем вычеркнуть из нашей истории эти семьдесят лет – и не должны вычеркивать. Но мы должны определиться с тем, кого и что из этого времени мы собираемся увековечивать и прославлять. Это – важный вопрос, и отвечая на него, мы не только определяемся по отношению к нашему прошлому, но и решаем, каким будет наше будущее. Ряд фигур, которым возводились памятники в СССР – как тот же Дзержинский – прославлялись по чисто идеологическим мотивам. В контексте, кроме ортодоксально-коммунистического, они не выглядят как герои.

    Но в тот же советский период было немало людей, действительно достойных – ученые делали открытия, врачи лечили людей, а строители возводили дома. Эти люди принесли несомненную пользу, они достойны нашей благодарной памяти, и во многих отношениях могут служить для нас вдохновляющим образцом. Выбирая, кому ставить памятники, мы говорим нечто важное о себе как об обществе – о своих ценностях и идеалах, надеждах и чаяниях. О том, кто является нашими героями и в ком мы видим образец для подражания. И Зинаида Виссарионовна Ермольева – образец по-настоящему достойный.

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