Почему постсоветское пространство тревожит освобождение Киева

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26 августа, пятница  |  Последнее обновление — 02:59  |  vz.ru
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Польша принуждает Германию к краже российских активов

Поляки лишают жителей немецкого города Шведт единственной работы Monika Skolimowska/DPA/Global Look Press
После того как Газпром лишился своего актива в Польше, а потом и в Германии, следующей может пострадать европейская собственность Роснефти. Национализация грозит немецкому нефтеперерабатывающему заводу в городе Шведт, где российской компании принадлежит 54%. Толкает немцев на этот шаг Польша, которая отказывается поставлять на завод сырье по нефтепроводу «Дружба». Подробности...
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Что мешает ВМФ России исправить «ошибку Горбачева»

Решения, принятые 30 лет назад политическим руководством страны, по-прежнему ограничивают наши военные возможности Павел Львов/РИА Новости
В России предложили вернуть тактическое ядерное оружие морскому флоту. Однако такой шаг означал бы отказ Москвы от «джентельменского соглашения» между Горбачевым и Бушем-старшим. Насколько эта идея реализуема и востребована в сегодняшних реалиях? Даст ли ТЯО преимущество ВМФ России в Мировом океане? И как на такие действия отреагирует Вашингтон? Подробности...
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«Укрофашисты пытаются плюнуть напоследок в еще недавно свой регион»

В целом мирная жизнь уже вернулась в Херсон er.ru
«Обстановка в Херсоне совершенно спокойная, в канун Дня флага прошел концерт с российскими звездами. Все это вызывает зависть злоумышленников – украинских властей. И именно поэтому они учиняют обстрелы и теракты», – рассказал газете ВЗГЛЯД замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич о положении дел в освобожденном Россией Херсоне, где он сейчас находится. Подробности...
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Британии пророчат энергетическую катастрофу

Забастовки из-за ухудшения экономической ситуации стали одной из примет современной Британии REUTERS/Toby Melville
Миллионы граждан Великобритании уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления – таков официальный прогноз правительства страны. Прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение. Британское королевство погружается в грандиозный энергетический кризис. Как же это произошло? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Почему постсоветское пространство тревожит освобождение Киева

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
У ряда ближайших соседей, привыкших много от России брать и мало отдавать, СВО усиливает опасения, что в случае чего к ним будет применен жесткий подход Подробности...

Терроризм – это суть украинского государства

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Героизация таких персонажей, как Бандера и Шухевич, означала принятие их идей и методов, и это был только вопрос времени, когда террор начнет набирать обороты на Украине. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

У надежной демократии и водород зеленее

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Неужели все эти слова были сказаны Шольцем всерьез? Или, осознавая безрезультативность принуждения России к продолжению политики колониальной энергозависимости, немецкие политики решили попугать Кремль и всех нас альтернативными возможностями? Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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Почему Украина не состоялась как государство

Когда замерзнет Европа

Обсуждение: 6 комментариев

Зачем украинцы обстреливают АЭС

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Канцлер ФРГ залез на отправляющуюся воевать против России зенитную установку

Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге сносят памятник освободителям города

В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Почему постсоветское пространство тревожит освобождение Киева

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		26 августа 2022, 02:15

    Российские партнеры на постсоветском пространстве – государства, которые обеспечивают свое экономическое развитие за счет доступа на российский рынок, социальную стабильность за счет миграционных потоков в РФ, а также политическую стабильность за счет российского щита в виде ОДКБ – пока не сильно спешат открыто солидаризироваться с Москвой в ее действиях на Украине. Нет заявлений о признании независимость ЛНР и ДНР или направлении помощи освобожденным территориям Херсонской и Запорожской областей.

    Причин для такой осторожной позиции называют множество. Одни эксперты считают, что постсоветские страны боятся попасть под каток американских санкций. Это Индию американцы побоятся тронуть (из-за ее размеров и из-за нужды Вашингтона в поддержании хороших отношений с Нью-Дели для сдерживания Китая), а в отношении того же Казахстана или Киргизии никаких сдерживающих факторов у них нет. И в этом случае осторожность постсоветских стран частично оправданна – ведь им нужно как-то жить. Экономические потери от санкций им не компенсируют. Точнее, их вынуждена будет компенсировать Россия, поскольку экономический кризис (с волнениями и беженцами) у своих границ России не нужен.

    Другие эксперты полагают, что это доказательство антироссийской линии руководства вроде как дружественных стран. Однако есть и третья версия соседского поведения – самая, пожалуй, неприятная. Санкции можно компенсировать, элиты можно перевоспитать или купить – однако со страхом перед сильной Россией все гораздо сложнее. Многие наши соседи считают усиление России угрозой для себя – и это предсказуемо с точки зрения системы международных отношений. Теория баланса угроз говорит, что государства балансируют не силу, а угрозы, а угрозы оценивают по потенциалу, географической близости, предполагаемым намерениям. С этой точки зрения, наши соседи могут считать Россию угрозой просто по ее потенциалу.

    Победив киевский режим (и, соответственно, западные режимы с их политикой давления), вернув себе как минимум часть бывших украинских территорий, Россия станет на порядок более сильным государством, чем сейчас. И не только потому, что она прирастет промышленным и сельскохозяйственным потенциалом, а также миллионами русского населения – украинская спецоперация добавит России решимости справляться с угрозами.

    А, значит, у ряда наших ближайших соседей, привыкших слишком много от России брать и слишком мало отдавать (а вдобавок и стараться вычищать свою территорию отпророссийских организаций) усилятся опасения, что в случае чего к ним будет применен жесткий подход. Да, ни одна из этих стран (в том числе и те, кто сейчас придумывает свою «многовековую историю государственности» через призму противостояния «российскому колониализму) еще не вступил на украинский путь превращения в антироссию – однако угрозы оценивают по потенциалу.

    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

    Вопрос в том, как бороться с подобными страхами?Можно, конечно, объяснить соседям, что Москва настроена на диалог и добрососедские отношения с теми государствами, которые не занимаются русофобией. Однако проблема в том, что в странах постсоветского пространства часто идет борьба с российским культурным влиянием и исторической памятью. Просто потому, что «российскость» этих территорий не дает возможность навязывать населению различные национальные мифы. Ну и потому, что русский язык (язык межнационального, культурного и научного общения) объективно вытесняет из общественного пространства национальные языки. Поэтому постсоветские страны и не могут остановить «русофобию», поскольку это будет означать отказ от курса на строительство национальных государств.

    Можно доказывать, что постсоветскому пространству нужна сильная Россия. Что только сильная Россия может защитить эти страны от внешней интервенции (что сейчас более всего актуально для Армении и Таджикистана). Что только сильная Россия может защитить власти этих стран от свержения (как это было в Казахстане). Что только сильная Россия может предотвратить использование Западом этих стран как пространства нестабильности для ослабления соседних с ним держав – Китая, Ирана и той же России. Однако, к сожалению, местные элиты не всегда готовы думать такими долгосрочными, стратегическими категориями. Для них куда важнее краткосрочные моменты – в частности, невозможность дальнейшего сосуществования с Москвой по принципу «Россия дает нам ресурсы потому, что мы такие красивые» после окончания украинской спецоперации.

    И этим моментом, безусловно, будет пользоваться Запад, который попытается компенсировать свое поражение на Украине за счет стимулирования дополнительной русофобии на постсоветском пространстве. А значит Россия должна готовиться противостоять этим попыткам, используя культурные, экономические, образовательные и другие стратегии для отрезвления постсоветских элит.

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