Пределы санкций ЕС и иллюзия быстрого примирения

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10 августа, среда  |  Последнее обновление — 13:14  |  vz.ru
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У западного бизнеса появилась веская причина остаться в России

Россия замораживает западные активы для их же блага Сергей Бобылев/ТАСС
Россия вводит контрсанкции против недружественных стран. Теперь крупные компании из целого ряда государств не смогут ничего сделать со своими активами в России. Это касается иностранных банков и нефтегазовых компаний. Что теперь ждет активы BP, ExxonMobil и Total? И с какой целью вводятся эти контрсанкции – чтобы наказать или все-таки помочь иностранным партнерам?  Подробности...
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Война с Грузией показала России истинное лицо Европы

Важной эту годовщину войны делает исторический фон – еще одна специальная военная операция ВС РФ, на этот раз на Украине Musa Sadulayev/AP/ТАСС
Ровно 14 лет назад грузинские военные открыли огонь по российским миротворцам и гражданскому населению Южной Осетии. После этого Россия одним ударом разрешила многолетний национальный конфликт, причем в свою пользу. За прошедшее время Грузия успела доказать, что выучила горький урок. Другой горький урок пришлось усвоить самой России – урок от Евросоюза. Подробности...
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Зачем Зеленскому нужна ядерная катастрофа в Запорожье

Ядерной катастрофы на Запорожской АЭС не случилось благодаря российским военным Russian Look/Global Look Press
Начиная с пятницы ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Даже генсек ООН уже заподозрил неладное и лично взялся за отправку международных инспекторов на АЭС, несмотря на сопротивление Киева. Какую же тайну пытается скрыть Украина, отправляя снаряд за снарядом по ядерному хранилищу? Подробности...
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Запад лишает Украину маски невинной жертвы

Танки рядом с жилыми домами – фирменный почерк ВСУ Алексей Куденко/РИА Новости
В Киеве продолжается политическая истерика по итогам отчета правозащитной организации Amnesty International. Даже приглаженный, лишенный многих деталей доклад сделал публичными для Запада давно известные в России факты: вооруженные силы Украины прикрываются мирными жителями и совершают военные преступления. Но Киев испугался не только этого. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Пределы санкций ЕС и иллюзия быстрого примирения

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Частичное снятие санкций может создать иллюзию компромисса, возможности договориться, отыграв историю с противостоянием на позиции до 24 февраля 2022 года, что, конечно, невозможно. Подробности...

Европа решила уйти в себя назло русским

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Ведущие страны Европы чувствуют собственную беспомощность в попытках остановить Россию. Возникает некоторое отчаяние и, как следствие, – готовность идти на самые экзотические меры. Подробности...
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Как сохранить себя в строю

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Все империи построены людьми, стоявшими в строю. И от козней врагов извне их защищали люди в строю. Строй не может построить Колизей, расписать Сикстинскую капеллу или сочинить Шестую симфонию. Но именно строй дает возможность индивидуалистам быть индивидуумами и писать свои симфонии. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Последний шанс остановить Трампа

Россиянам запрещают выезд на Запад

Самые мощные армии мира

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В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Пределы санкций ЕС и иллюзия быстрого примирения

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		10 августа 2022, 12:00

    Седьмой пакет санкций Евросоюза, утвержденный в конце июля, в своем содержательном аспекте в большей мере стал актом по снятию ограничений, нежели введению новых. В этом смысле это решение стало прецедентным, продемонстрировав смену парадигмы санкционного противостояния. Эти изменения таят в себе не только преимущества, но и риски для России, создавая иллюзию возможности компромисса там, где его нет и быть не может.

    Достаточно сказать, что значимость санкционных послаблений в рамках седьмого пакета кратно превышает значимость новых санкций. Из последних можно выделить разве что ограничения по импорту российского золота и ювелирных изделий, которые, впрочем, не сильно отразились на российской индустрии драгметаллов с учетом того, что основные санкции в этом сегменте еще в марте были введены Великобританией, играющей ключевую роль в организации мировой торговли золотом. Упомянуть можно и новые персональные санкции против Виктора Януковича и членов его семьи, от которых бывший украинский президент успешно отбился в судебном порядке еще в 2021 году. Виктору Федоровичу действительно не везет, но, скажем прямо, везение – не его конек еще с января 2014 года.

    А вот количество и качество послаблений седьмого антисанкционного пакета действительно впечатляют. Тут и смягчение санкций в отношении экспорта российского продовольствия, включая ограничения для судов, доставляющих продовольствие из российских портов, и банков, участвующих в расчетах по продовольственным сделкам. Здесь же – смягчение ограничений для авиаотрасли и разрешение на поставки в Россию товаров и технологий, необходимых для обеспечения стандартов Международной ассоциации гражданской авиации. На этой новости даже всерьез подскочили акции «Аэрофлота», до того бороздившие дно фондового рынка.

    Всерьез обсуждается снятие ограничений с экспорта российских минеральных удобрений. 26 июля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прямо заявил, что Евросоюз готов отступать от санкций, если они негативно воздействуют на рынки продовольствия и удобрений. На повестке также – снятие ограничений для экспорта российских металлов. В ответ на заявление Киева о том, что соглашение по вывозу украинского зерна должно быть распространено и на вывоз украинских металлов, Москва ожидаемо сообщила, что в таком случае стоит рассмотреть снятие санкций на экспорт стали и металлопродукции из России.

    И, наконец, самая громкая история санкционных послаблений коснулась турбины газоперекачивающего агрегата «Северного потока». Пресловутая турбина оказалась настолько важна, что на ее осмотр на площадку концерна Siemens на днях лично прибыл канцлер Германии Олаф Шольф. Проинспектировав установку, Шольц заявил, что с турбиной все хорошо и она готова для отправки в Россию в любой момент. А уже 5 августа официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что «санкции никак не ограничивают газовую сферу, включая поставки оборудования и технологий».

    Фото: EPA/SASCHA STEINBACH/ТАСС

    А ведь еще совсем недавно турбина рассматривалась как товар двойного назначения. Но чем больше снижались поставки газа из Россию в Германию, тем меньше последняя акцентировала внимание на этой двойственности. То, что Евросоюз достиг пределов своих санкционных возможностей и даже вышел за них, вполне очевидно.

    Что, впрочем, вовсе не оправдывает эйфорию по поводу снятия ограничений. Пока что инициатива по снятию санкций принадлежит самому ЕС, иными словами: в первую очередь снимаются санкции, которые в большей степени бьют по самой Европе, нежели по России. Тогда как задача Москвы в этой игре – перехватить инициативу, заставляя снимать те санкции, которые в большей степени наносят ущерб российской экономике.

    Кроме того, опасность также кроется в восприятии санкционных послаблений российскими элитами. Само по себе частичное снятие санкций может создать иллюзию компромисса, возможности договориться, отыграв историю с противостоянием на позиции до 24 февраля 2022 года, что, конечно, невозможно. Уже принятые санкции будут усиливать давление на российскую экономику, объемы экспорта могут упасть уже в 2023 году, что скажется на устойчивости российской экономики. В этом смысле война на истощение противника между Россией и Западом, прежде всего – Европой, только начинается.

    Будущее примирение с Евросоюзом, с частью Евросоюза или отдельными странами Европы в случае, если ЕС прекратит свое существование (что, кстати, вполне вероятно), возможно только в абсолютно новых геополитических реалиях, которые лишь начали формироваться. И это далеко не только про итоги военной операции на Украине, которая пока остается центральным, но все же одним из элементов большой мозаики из то и дело вспыхивающих пожаров на пространстве от Балкан, Кавказа через страны Центральной Азии, Ближнего Востока до Китая и второго Китая, коим мнит себя Тайвань.

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