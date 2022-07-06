Зачем России Монголия и Узбекистан

Взгляд
6 июля, среда  |  Последнее обновление — 19:46  |  vz.ru
Разделы

Антироссийские санкции довели экономику США до шоковых сценариев

Мир пугают все большими проблемами в развитых экономиках REUTERS/Dado Ruvic
Крупные бизнесмены и аналитики на Уолл-стрит переходят к открытым разговорам о предстоящей рецессии США. Кризис оказался на носу и у Европы, которая, кажется, делает все, чтобы лишить себя газа. Рано списывать со счетов риски еще одной волны коронавируса, говорят экономисты. А от нефти ждут либо резкого падения до 45-65 долларов за баррель, либо космического взлета до 380 долларов. К чему же стоит готовиться? Подробности...
Перейти в раздел…

Узбеков напугали перспективой потерять половину страны

За первые два дня волнений погибли 18 человек KUN.UZ/REUTERS
Попытки Ташкента упразднить автономию каракалпаков обернулись вооруженным бунтом и массовыми протестами в Каракалпакии – малонаселенной, но огромной по площади республике, занимающей почти половину территории Узбекистана. Власть тут же согласилась на уступки, но это не означает, что проблема сепаратизма решена надолго. Меж тем у России в Каракалпакии есть собственный национальный интерес.  Подробности...
Перейти в раздел…

Активную молодежь готовят к современным вызовам

«Территория смыслов» объединила активную молодежь из всех регионов страны территориясмыслов.рф
Увлеченная и энергичная молодежь из регионов страны собралась на форум «Территория смыслов» в Подмосковье, чтобы разработать совместные проекты, приобрести новые навыки и встретиться с единомышленниками. Помогать им в этом будут эксперты и спикеры из числа руководителей крупнейших федеральных органов власти и бизнес-структур. Подробности...
Перейти в раздел…

Украинцев насильно гонят «воевать с Россией»

Украинских мужчин приводят в военкоматы насильно REUTERS/Gleb Garanich
Кризис на фронте, который переживает украинская армия, имеет отчетливые признаки и в тылу. И главный из этих признаков – острое нежелание обычных украинцев участвовать в боевых действиях. Сегодня украинское государство предпринимает целую серию мер, чтобы силой отловить и отправить на передовую кого угодно. Почему такое произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем России Монголия и Узбекистан

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Современная международная политика – это настолько неблагоприятная среда для выживания небольших стран, что способность Монголии и Узбекистана вести взвешенную внешнюю политику уже сама по себе выглядит феноменальной. Подробности...

Почему Россия не присоединила ЛНР сразу после освобождения

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Территория Луганской народной республики зачищена от украинских войск. Однако Россия не спешит принимать ЛНР в свой состав, откладывая это событие аж на сентябрь. Не спешит – и правильно делает. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Торговые пути определяют центры силы на планете

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
После полноценного запуска магистрали «Север-Юг» через Волго-Балт и Каспий, Евросоюз, скорее всего, начнет стремительно нищать и приходить в полное запустение. Такое уже случалось в истории много раз. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
Перейти в раздел…

От кого бегут украинцы

Почему рубль опять падает

Чемпиона по хамству уберут из Германии

Перейти в раздел…

Представлена новая купюра 100 рублей

Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
Подробности...

Сильные ливни в Крыму привели к паводкам и подтоплениям

В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
Подробности...

Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы служили в армии?
  • Да, и не жалею об этом

  • Да, и жалею об этом

  • Нет, и не жалею об этом

  • Нет, и жалею об этом
Где в Москве должна появиться площадь Площадь Луганской Народной Республики?
  • У посольства Великобритании

  • У консульства Германии

  • Между посольствами Литвы и Бельгии

  • У другого посольства (предложите в комментарии)
Что вы переносите легче?
  • Сильную жару

  • Сильный холод
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Нефть марки Brent опустилась ниже ста долларов впервые с апреля
    Вашингтон обсуждает с ЕС установление предельной цены на российскую нефть Министр обороны Польши оскорбил посла Украины в Германии Норвегия пропустила грузы для россиян на Шпицбергене Легкоатлетка из РФ получила гражданство Киргизии ради участия в соревнованиях
    В Белоруссии обвинили НАТО в подготовке к войне ЕК начала подготовку передачи российских активов на восстановление Украины Спикер Госдумы напомнил США про Аляску Винер заявила об официальном разводе с Усмановым в ЗАГСе
    Вучич отказался признавать Косово, несмотря на резолюции Европарламента Болгария заблокировала перевод 890 тыс. долларов посольству России Стихийный мемориал в память о погибшей в Донбассе девочке появился у посольства США В Москве представили модельный ряд новых «Москвичей»

    Главная тема


    Как Москва заставила Осло снять блокаду с россиян на Шпицбергене

    «тупиковый подход»


    Янукович призвал Киев перестать врать о победах

    «островок процветания»


    СМИ назвали рубль самой успешной валютой планеты

    военный призыв


    Отец хоккеиста Капризова заявил об отсрочке от армии у его сына

    Видео

    рецессия в США


    Антироссийские санкции довели экономику США до шоковых сценариев

    «План Маршалла»


    Запад нашел предлоги для отказа в помощи Украине

    деоккупация донбасса


    На Украине назрела новая стадия российской спецоперации

    служба в армии


    Как лучший вратарь России стал рядовым Военно-морского флота

    Кризис на фронте


    Украинцев насильно гонят «воевать с Россией»

    Жертвы пропаганды


    Михаил Диунов: Краткая история украинского сепаратизма

    Обыкновенный терроризм


    Сергей Козлов: Украина переходит к диверсиям

    Фига в кармане


    Ольга Андреева: Как определить бездарного режиссера

    на ваш взгляд


    Вы служили в армии?
    Тимофей Бордачёв

    Зачем России Монголия и Узбекистан

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		6 июля 2022, 19:33

    Несмотря на то, что недавние драматические события в северной части Узбекистана и визит главы российского МИД в Монголию – это события между собой никак не связанные, их объединяет то, что в обоих случаях речь идет о наиболее адекватных партнерах России из числа небольших государств Евразии.

    Современная международная политика представляет собой настолько неблагоприятную среду для выживания таких стран, что способность Улан-Батора и Ташкента вести взвешенную внешнюю политику уже сама по себе выглядит феноменальной. Оба эти государства выглядят сейчас, как наиболее интересные партнеры Москвы в решении части проблем, с которыми она сталкивается после начала острой фазы военно-дипломатического конфликта с Западом.

    За последние годы Россия уже привыкла к тому, что от государств, составляющих ее периметр, можно ожидать какой-угодно глупости, провокаций или просто безответственного поведения. И, действительно, за исключением Китая, с которым нас связывают весьма стабильные стратегические отношения, все остальные соседи ведут себя достаточно непредсказуемо, или создают основания для сомнений в их собственной жизнеспособности.

    Это касается, в первую очередь, европейского направления – здесь мы видим большую группу откровенно враждебных стран, скрывающих неуверенность в своей нужности современному миру за отчаянными попытками обрести свое место в борьбе с Россией. Сейчас к ним радостно присоединилась Финляндия, политики и население которой забыли, что значит конфликт с великим восточным соседом.

    Такую невеселую картину дополняют несостоявшиеся украинское и молдавское государства, где неспособность создать устойчивые институты годами подменялась русофобией. В случае Украины это уже привело к трагедии с тысячами жертв, а в случае Молдавии тоже может в будущем приобрести драматический характер.

    Фото: МИД РФ/ТАСС

    Исключением на кавказском фланге российской политики является Грузия, но здесь основная заслуга в том, что правительство этой страны ведет себя сравнительно разумно, принадлежит не ему, а России. Точнее, тем решительным действиям, которые предприняла Москва в августе 2008 года. Уроки скоротечной операции по принуждению Тбилиси к миру хорошо там усвоены и есть надежда, что «прививка от неадекватности» будет действовать еще какое-то время.

    Похожую сдержанность демонстрирует Азербайджан, хотя здесь все непросто – близкие связи с Турцией и зависимость от Запада наряду с некой самоуверенностью вполне могут привести к драматическому результату. Есть опасения по поводу союзнической Армении, где население на стороне России и, в принципе, умеет видеть географическую карту часто даже лучше собственных лидеров общественного мнения.   

    В Центральной Азии все государства сохраняют здравый смысл, но внутренние особенности развития в Казахстане, Киргизии и Таджикистане постоянно дают поводы для тревоги. Тем более, что в таких республиках, как Казахстан, наблюдатели все чаще могут видеть тревожное сочетание местных социальных проблем и западной инфраструктуры влияния – это, по опыту, является идеальной почвой для возникновения очередного «кабульского клуба воздушного дайвинга». Представители этого течения регулярно проводят в казахстанских городах митинги в поддержку украинских властей и даже попадаются в национальном парламенте.

    Все эти истории вполне укладываются в судьбу малых и средних суверенитетов, невероятно расплодившихся в период после Второй мировой войны. Мир, в котором сначала безраздельно правили две сверхдержавы – СССР и США, а затем и вообще только Америка, способствовал тому, чтобы новые страны «создавались» в случаях, когда для этого нет исторических или геополитических оснований. Причина такого легкомыслия в том, что в управляемом мире способность слабого государства отвечать за свои действия была не обязательной. За них все равно решения должны были принимать страны-лидеры, формирующие вокруг себя мировой порядок.

    Но сейчас международный порядок, где могущественные покровители решают все за малые и средние государства, закончился, его больше нет. В результате невероятное количество новых формальных юрисдикций на окружающем Россию пространстве бродит, как неприкаянные, и не может найти четкий ориентир в будущем. Это создает неизбежные проблемы как внутри этих стран, так и во внешней политике. Тем более, что практически у всех соседей России нет опыта самостоятельной государственности или внятных внутренних ценностных установок, позволяющих развиваться без оглядки на указания извне.

    Спасти в такой ситуации могут только два фактора, которые не может изменить никакая политика – история и география. И здесь мы видим, почему именно Узбекистан и Монголия вызывают в России наименьшую озабоченность – они существуют по объективным причинам. Историю и географию нельзя изменить, поэтому они составляют наиболее надежную основу выживания страны даже в самых сложных условиях.

    Узбекистанские власти достаточно успешно урегулировали возникший в Каракалпакии кризис именно потому, что в этой стране есть государственный аппарат, имеющий под собой надежную историческую основу. Современный Узбекистан стоит на территории трех феодальных государств Средней Азии – Хивинского и Кокандского ханств, а также Бухарского эмирата. Последний, кстати говоря, сохранял автономию даже в составе Российской империи. Множество представителей силовой и интеллектуальной элиты современного Узбекистана ведут свое происхождение от тех, кто служил государству на протяжении нескольких поколений. Поэтому даже если официальный Ташкент столкнется с внутренними проблемами, то он не бросится за помощью к враждебным России державам – долгий исторический опыт помогает объективно видеть карту Евразии.

    С экономической точки зрения Узбекистан для России – это наиболее перспективный партнер в условиях экономической войны, ведущейся против нас Западом. В этой стране большое и молодое население, представители которого не только составляют наиболее массовую группу мигрантов на российском рынке труда, но и задействованы в местной промышленности. Сейчас Узбекистан может быть полезен в плане развития промышленной кооперации – там могут создаваться совместные производства с привлечением комплектующих, доступ к которым для самой России ограничен. И речь идет не о подпольном ввозе оборудования или микросхем в Россию. Было бы перспективней возрождать производственные цепочки, существовавшие во времена СССР, и создавать новые. 

    Монголия, конечно, не может похвастаться таким демографическим потенциалом, но располагает прекрасным географическим положением. Эта страна – идеальное буферное государство, которое граничит с двумя дружественными друг другу великими державами – Россией и Китаем. В политическом отношении это дает монгольским политикам возможность вести исключительно здравую игру – они в любом случае понимают, что кроме Москвы и Пекина внешних авторитетов для них нет. Пытаться придумывать противоречия между могущественными соседями и играть на них также нет никакого смысла – Россия и Китай в любом случае договорятся между собой, уж слишком велики ставки каждого в глобальном противостоянии с Западом.

    Поэтому Монголия – это для России именно перспективный хаб для взаимодействия с Китаем и другими азиатскими странами. В этом регионе вообще только Япония присоединилась к антироссийскому походу США и Европы. Все остальные либо неохотно соблюдают часть санкций Запада, и таких меньшинство, либо вовсе игнорируют их существование. В таких условиях Монголия вполне может дать России не только дополнительные коммуникации с Китаем, но и возможность взаимодействия с другими азиатскими партнерами там, где им будет легче избежать внимания и давления со стороны Запада.

    В обоих случаях причина того, что государство является для России экономически перспективным – это политика, особые обстоятельства, позволяющие Узбекистану и Монголии быть сравнительно уверенными в себе. Именно это качество становится сейчас наиболее востребованным. И Россия уже научилась с такими партнерами взаимодействовать. 

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •