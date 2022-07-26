Лондон делает из Индии таран против Китая

Кандидат в премьеры Британии товарищ Риши Сунак пообещал принять жесткие меры по отношению к Китаю, если он станет следующим главой правительства. Заодно Сунак назвал Китай «угрозой номер один» для глобальной безопасности и внутренней стабильности в Соединенном Королевстве.

Я как-то писал, что Китай сейчас является нашим тактическим союзником не потому, что кто-то в Пекине воспылал особой любовью к России. Все куда банальнее. В Китае понимают, что если Россия не вывезет и если Запад сожрет Россию, то они следующие. Причем они следующие без вариантов.

Когда Россия выстоит – не если, а именно «когда», – Запад начнет пытаться порвать Китай. А возможно, и ждать не станет. Начнет сейчас.

Риши Сунак – индус, точнее, панджаби. У Китая и Индии традиционно плохие отношения. А вот у Британии традиционно отличный навык работы с элитами в бывших колониях. Сейчас, полагаю, Лондон будет строить хитрую схему, где Индия станет тараном против Китая. А, ну и против нас, отчасти.

Вопрос в том, что времена нынче другие. И старые схемы могут не сработать.

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