Импортная дешевизна оказалась с подвохом

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20 июля, среда  |  Последнее обновление — 18:21  |  vz.ru
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Российское зерно ломает сценарий антироссийских санкций

Европейцы пытаются выбраться из санкционной ловушки REUTERS/Yves Herman
Антироссийские санкции впервые будут не ужесточены, а наоборот – смягчены. И коснется это, если верить источникам, экспорта российского зерна и удобрений. Почему Евросоюз готов облегчить условия поставок российской пшеницы на мировой рынок и как это может быть связано с ситуацией вокруг газопровода «Северный поток»? Подробности...
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Кто станет новой властью на освобожденных территориях Украины

После демонтажа украинской власти в Причерноморье возникает потребность в новых управленцах РИА Новости
Освобожденные районы Запорожья, вслед за Херсонской областью, получили нового главу правительства. Как и на Херсонщине, это выпускник российской «школы губернаторов». Нашим управленцам предстоит собирать властную вертикаль буквально с нуля. По какому принципу и каким образом формируют новую власть на этих освобожденных землях? Подробности...
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Как закрыть небо для американских ракет

Считается, что ракеты HIMARS умеют летать по квазибаллистической траектории, что затрудняет действия ПРО AFLO/ТАСС
«Под ударами американских ракет могут оказаться электростанции, водоподстанции, заводы, распределительные сети, трансформаторные подстанции». Так представители ЛДНР описывают возможные цели новых ракет для американских систем HIMARS, которые вскоре должны оказаться на Украине. Удары могут быть нанесены и по российской территории. Что можно этому противопоставить? Подробности...
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Россия ослабила позиции США на Ближнем Востоке

Встреча Путина, Раиси и Эрдогана, по мнению турецких СМИ, оказалась исторической Сергей Савостьянов/ТАСС
«В Тегеране состоялся исторический саммит» – так турецкая пресса описывает переговоры лидеров России, Турции и Ирана, за которой, как полагают в Анкаре, «следил весь мир». Какие вопросы затрагивались на встрече Владимира Путина с Ибрахимом Раиси и Тайипом Эрдоганом, о чем российскому лидеру удалось договориться со своими коллегами и почему саммит в Тегеране привел к утрате позиций США в регионе?  Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Импортная дешевизна оказалась с подвохом

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Представим, что мы решили поднапрячься и досрочно погасить ипотеку, которую выплачивали долгие годы. Вот это примерно то самое, что в ближайшее время должно произойти со страной. Мы должны выкупить себя из иностранной кабалы и обеспечить свой технологический суверенитет. Подробности...

Зачем Европа совершает энергетический суицид

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Тотальная зависимость Германии и большей части Европы от российского газа сохранится в ближайшие два-четыре года. Это значит, что Газпром при желании и, конечно, не без тяжелых потерь со своей стороны может в буквальном смысле убить экономику локомотива Европы. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Российское общество оказалось на удивление здоровым

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Это не каждый может сформулировать, но абсолютное большинство чувствует: мы – не только солдаты на передовой, но все общество – сражаемся за будущее России, за то, чтобы наша страна и наш народ продолжили свое существование в мире, максимально подходящем именно нам. Подробности...
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Спецоперация ускоряется

За что «король ужасов» ненавидит Россию

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Скотство хорватов и унижение сербов

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Всю Европу охватили лесные пожары

Сразу несколько стран Европы переживают волну сильных лесных пожаров. На фото – огонь, вспыхнувший на окраине Афин и вынудивший местных жителей эвакуироваться. Для тушения задействованы десятки пожарных машин и самолетов
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Жители Земли наблюдали суперлуние

Луна над зданием Конституционного суда РФ
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Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Импортная дешевизна оказалась с подвохом

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		20 июля 2022, 17:05

    Выступая в Госдуме в день своего утверждения в должности вице-премьера, Денис Мантуров заявил, что нужно осуществить поворот от рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета.

    В былые времена, когда невидимая рука рынка была предметом почти языческого поклонения как среди экономистов, так и среди широкой публики, эта фраза звучала бы как революционный лозунг и вызвала бы шумный скандал. Сегодня это воспринимается лишь как еще один гвоздь в крышку гроба концепции, суть которой можно выразить как «нефть и газ в обмен на всё-всё-всё». Гвоздей в этой крышке и так уже немало, в том числе постучали молотками и наши западные супостаты (в прошлом «партнеры»), за последние месяцы постановившие не продавать нам почти ничего интересного, да и от нашего сырья норовящие отказаться.

    Я бы не стал понимать слова Мантурова в том смысле, что мы вообще ставим крест на рынке и возвращаемся к плановой экономике. Скорее, это признание того, что отечественные разработки далеко не всегда могут отвечать одновременно и рыночному критерию, и требованию технологического суверенитета. Отныне, когда нужно будет выбрать что-то одно, наши чиновники и наши промышленники будут обязаны предпочесть суверенитет. Попросту говоря, готовый зарубежный продукт, уже раскрученный и популярный на мировых рынках, как правило, оказывается дешевле российского изделия, для которого рынок еще не создан. Отсюда рыночная логика: зачем делать свое, когда можно купить чужое?

    Однако выяснилось, что это дешевизна с подвохом. Покупая импортный товар дешевле, мы доплачиваем зависимостью. Купонами на право управления нами. Это работает примерно как один из видов монопольного сговора: мы вам предоставляем скидку, но вы обязуетесь покупать только у нас. Технологическая зависимость сильно ограничивает возможности для самостоятельной международной политики. Это было ясно и раньше, однако в период СВО это было доказано экспериментальным путем.

    Но и это еще не все. Даже в то время, когда Россия не вела себя настолько самостоятельно, как теперь, технологическая зависимость все равно ей вредила, программируя российскую экономику не на опережающее развитие, а на постоянное отставание от развитых экономик Запада и Востока. В самом деле, как догонять тех, кто оригинален, первичен по отношению к тебе как в плане технических идей, так и в плане быстроты и качества их воплощения?

    На этом пути могли быть отдельные успехи: скажем, Москва смогла организовать интернет-доступ в общественных местах лучше, чем европейские столицы – однако сама идея покупного прогресса была обречена. Не было никакой случайности, никакого совпадения в том, что на любое нездоровье мировой экономики Россия реагировала острее, чем западные страны, а любой чих валютного рынка валил рубль больше, чем доллар. Но если покупать чужое дешевле, то, следовательно, технологический суверенитет стоит денег.

    Война – это вообще дорого, а речь идет именно о технологической войне. Эта война обходится еще дороже, чем войсковые операции. Стоящее ли это дело? Пожалуй, представим, что мы решили поднапрячься и досрочно погасить ипотеку, которую выплачивали долгие годы. Вот это примерно то самое, что в ближайшее время должно произойти со страной. Мы должны выкупить себя из кабалы и зажить в собственном доме.

    Что-то подобное один раз уже было сделано в СССР. После окончания Великой Отечественной войны обескровленная страна сразу же, без перерыва на зализывание ран и накопление жирка, отправилась на технологическую войну. Были сформулированы и реализованы два проекта – атомный и ракетный. Именно результаты этих проектов обеспечили наш суверенитет на семь десятилетий вперед. Если бы такие результаты не были достигнуты, история страны пошла бы совершенно другим путем.

    Сегодня настало время сформулировать новые проекты сопоставимой значимости, которые определят жизнь будущих поколений на сопоставимый срок – от электронного до фармацевтического. Конечно, сейчас речь идет, прежде всего, о создании военно-технического превосходства, которое понадобится России на обозримое будущее. Но в идеале жители России должны летать на своих самолетах, ездить на своих автомобилях, лечиться своими лекарствами. Причем это не означает построения экономической автаркии, русского варианта чучхе. Вложения в технологический суверенитет – это еще и вложения в наш будущий экспортный потенциал, в достойное место страны в международном разделении труда.

    Кстати, Мантуров не стал повторять мантру об импортозамещении, а заговорил об импортоопережении – в самом деле, замена импортных технологий на их отечественные аналоги точно так же программирует наше отставание, как и ввоз готового продукта. Это не говоря уже о многочисленных случаях подтасовок, когда зарубежное выдавалось за отечественное путем простой переклейки ярлыка.

    Но для импортоопережения мало одной лишь промышленной независимости. Нужна независимость в сфере мысли, в сфере идей. А это означает громадные и продуманные вложения в образование, превращение высшего образования из фабрики дипломов в индустрию воспитания настоящей интеллектуальной элиты. Это означает и перестройку культуры, чтобы не зависеть от Запада в области тех идей и представлений, которые формируют мотивацию и ценности людей. 

    Мне кажется, после длительных и не вполне успешных попыток прошлого единственное, что вселяет сегодня надежду на успешное достижение технологического суверенитета, – это осознание того, что ни назад, ни куда-то вбок пути нет. Осознание, которое разделяет и руководство страны, и ее народ. И как раз для России такая ситуация традиционно была мощным стимулом к действию.

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