Россия разоблачила голого короля

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19 июля, вторник  |  Последнее обновление — 14:56  |  vz.ru
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Как решить проблему отказа Европы от российского газа

Газпрому не на что заменить европейский рынок сбыта Кирилл Кухмарь/ТАСС
Поставки российского трубопроводного газа за рубеж падают, и это, скорее всего, только начало очень большого процесса. Россия легко решила проблему отказа Европы от российской нефти, но процесс замещения европейского газового рынка будет идти гораздо сложней. Специалисты указывают два пути, по которым в связи с этим должна идти наша страна. Подробности...
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Куда в ближайшие дни ударит российская армия

Петр Ковалев/ТАСС
Сергей Шойгу дал указание группировкам российских войск на Украине наращивать наступательную активность. Похоже, после взятия Лисичанска и освобождения территории ЛНР войскам предстоит новое масштабное наступление. В каком именно направлении оно будет происходить? Подробности...
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Чем знамениты ставшие Героями на Украине российские генералы

Генерал-полковник Лапин командовал войсками у Лисичанска Пресс-служба Центрального военного округа/ТАСС
Cписок Героев Российской Федерации пополнился двумя фамилиями – звезды генералам Александру Лапину и Эседулле Абачеву вручил министр обороны Сергей Шойгу в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Высшая награда России заслуживается не должностью или воинским званием, а за реальные заслуги, в данном случае – боевые. За что конкретно наградили генералов и чем они знамениты?  Подробности...
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Армения синхронно попала в поле зрения разведок России и США

Бернс (слева) и Нарышкин лишь на пару дней разминулись в Ереване cia.gov, Александр Щербак/ТАСС
Уильям Бернс и Сергей Нарышкин, главы ЦРУ и СВР, с разницей в три дня посетили столицу Армении. Власти республики утверждают, что это лишь совпадение. С Бернсом они обсуждали «мирный процесс» с соседней Турцией, а Нарышкина пригласили «поделиться опытом» – помочь с созданием собственной внешней разведки. Однако было ли это лишь совпадением на самом деле? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Россия разоблачила голого короля

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Развитие кризиса после 24 февраля блестяще подтвердило шокирующую невозможность «обойтись без России». Наше тепло и еда им необходимы. Нам – их гаджеты и курорты по системе «все включено» приятны и привычны, но не более. Подробности...

Константинопольский патриархат пошел по пути самоликвидации

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Если вы 2000 лет учили, что должное и уместное место телесной близости – в браке между мужчиной и женщиной, в то время как блудники, прелюбодеи и мужеложники совершают грех, а потом, когда изменилась общественная мода, переменили свое учение, неизбежно возникает вопрос: ну и когда вы лгали, все эти 2000 лет или сейчас? Подробности...
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Проект прекрасного мира без границ обанкротился

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Российское государство создало болт на одну из самых блестящих в своем иезуитстве конструкций, которые создал западный мир для расширения и удержания своей гегемонии. В основе этой конструкции лежали две главные идеи – демократия и глобализация. Подробности...
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Скотство хорватов и унижение сербов

Зеленский обезглавил силовой блок

Обсуждение: 8 комментариев

Волынскую резню хотят повесить на Россию

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Жители Земли наблюдали суперлуние

Луна над зданием Конституционного суда РФ
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Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
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Синдзо Абэ расстреляли в спину

В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Андрей Полонский

    Россия разоблачила голого короля

    Андрей Полонский
    писатель, историк
    		19 июля 2022, 14:10

    Сокрушительный провал западных санкций стал одним из главных сюрпризов нынешнего кризиса и первых месяцев СВО. Конечно, речь не идет о том, что драконовские меры наших противников не оказали ни малейшего влияния на отечественную экономику и всю хозяйственную жизнь народа и страны. Это далеко не так. Однако очевидно, что санкции своего эффекта не достигли.

    Россия как система выстояла, возможно даже, в некотором отношении стала крепче. И в то же время коллективный Запад как система испытал очевидные, хотя, возможно, и не критические трудности. Наметились трещины, которые требуют нестандартных решений и чреваты серьезными социальными последствиями. А именно с нестандартными решениями у нынешнего политического класса в Европе и США существуют большие проблемы. Во многом этот класс оказался в плену идеологии, формировавшейся последние десятилетия, и сам сковал себя идеологическими требованиями и клише по рукам и по ногам.

    В чем-то это «зеркалит» ситуацию позднего СССР, и само по себе такое устойчивое впечатление обнадеживает, настраивает на «большой реванш». Однако утешительными картинками лучше не обольщаться, они легко могут оказаться фата-морганой. Куда интереснее присмотреться, что же происходит у нас самих, какие у нас существуют нестандартные варианты развития, понимания стратегических задач и, главное, ценностной ориентации. Ценностная ориентация здесь во главе угла хотя бы потому, что любую хозяйственную жизнь определяет то, во имя чего живут люди, в чем они видят достоинства и пороки своего уклада, успех и счастье.

    Если говорить именно об экономике, то с ценностями у нас пока все запутанно. Как это ни парадоксально, память «товарного дефицита» позднего советского времени нам не удалось изжить и спустя 30 лет после распада СССР. Некоторые социологические измерения 2022 года показали, что сограждане больше опасаются нехватки товаров и роста цен, чем эскалации конфликта и ядерной войны. Однако, помимо исторической памяти, на ситуации сказывается и разогнанное потребление как основная черта того образа жизни и свода правил, которому – в экзистенциальном смысле – мы бросили вызов 24 февраля 2022 года. Если совсем грубо, одни боятся, что будет нечего есть и не на что собрать детей в школу, а другие – что не смогут поменять автомобиль и айфон. И это очень разные эмоции.

    Чтобы понять, из-за чего в действительности имеет смысл переживать, и чего в принципе не стоит опасаться, нужно еще раз попытаться ответить на вопрос, каким образом России удалось выстоять против комплекса мер, призванных – по мнению тысяч неплохо подготовленных западных экспертов – стереть нашу экономику в пыль? Что произошло на наших глазах и почему это никакое не чудо, а естественное развитие ситуации?

    Когда наши западники и полузападники, многочисленные сторонники великой власти рынка и свободного перемещения капитала, говорили о последствиях выпадения России из глобалистских схем и наработанных связей, они всегда вспоминали о пороках экономического развития, масштабах вывода капитала и «жалких» 3% от мировой экономики. Казалось бы, тут все верно. Но помимо того, что кроме Запада неожиданно в системе глобальных связей обнаружились еще и Восток, и Юг, а деньги неожиданно выводить стало некуда, и они отныне смогут пригодится здесь, на месте, в игру вступило и еще одно обстоятельство, часто непрочитываемое аналитиками, привыкшими мыслить финансовыми потоками.

    Глобальный мир образца начала ХХI столетия был построен на своего рода «договорняке», на том, что много дутых, пустотных ценностей оставались ценностями только потому, что «мы так договорились». Власть «платья голого короля» почти тотальна, в силу вступает почти детская игровая договоренность, которая обесценивается каждый раз, когда условный «родитель» (в нашем случае «большая история») позовет на ужин. А пока не зовет, придумай что-нибудь, получи миллион лайков – и вот ты уже ценность. Играй с ней, используй ее… Если бы история кончилась и все успокоилось на «американском мире» в планетарном масштабе, как мечтал в свое время Фукуяма, игра бы могла продолжаться бесконечно. Тем более у нее возникают свои бенефициары и своя социальная поддержка – тоже по всему миру.

    Но ситуация разложилась иначе. Возвращение большой истории с 2010-х годов нынешнего столетия все больше и больше показывает отсутствие содержания в тысячах современных форм. Это касается культуры и искусства, образования, науки и пр., но прежде всего касается экономики, чья львиная доля работает в области разогнанного потребления, то есть потребления необязательного. Это нас программируют на смартфоны новых и новых достоинств, на камеры в них – уже круче полупрофессиональных фото- и видеокамер, на брендовую одежду, на обновляющиеся раз в пять лет автомобили и пр. Товар отрывается от своего «назначения» и «качества», вещь перестает быть вещью, становясь договорным символом. И стимулом, определяющим поведение миллионов людей.

    Это как раз те области, где России очень мало. Но есть и другая экономика – экономика необходимого и достаточного. В человеческом измерении необходимое и достаточное – тепло и еда. И здесь – так вышло, волею судьбы больше, чем усилиями управленцев – как раз Россия присутствует полновесно и перспективно. И изъятие нас невозможно, сколько бы по этому поводу ни произносилось речей и ни вводилось санкций.

    Развитие кризиса после 24 февраля блестяще подтвердило шокирующую невозможность «обойтись без России». Наше тепло и еда им необходимы. Нам – их гаджеты, шмотки и курорты по системе «все включено» приятны и привычны, но не более. Экономика необходимого и достаточного в любом случае побеждает экономику «забавного и избыточного». Когда дело доходит до реального поединка, «договорняк» больше не работает. Даже те, кто хотел бы соблюсти «игровые договоренности», не смогут это сделать. Король-то голый, никакого платья на нем нет.

    В нашу прекрасную национальную идею будущего эта позиция тоже должна быть включена как одна из основных. Необходимое и достаточное должно лежать в основании. Прихоти и сиюминутные капризы – оставаться тем, чем они и призваны быть – приятным украшением быстротекущей жизни. Мы должны исходить из фундаментальных потребностей человека, а не разгонять аппетиты и социальную зависть. 

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