В Европе война – не повод для развода

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13 апреля, среда  |  Последнее обновление — 19:38  |  vz.ru
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Россия нашла жесткую управу на сбежавший западный бизнес

Россия поставит на поток введение внешнего управления в иностранных компаниях Евгений Софийчук/ТАСС
Россия придумала, что делать с предприятиями западных компаний, которые после начала спецоперации России на Украине решили бросить и свой бизнес в России, и российских сотрудников. В Госдуму внесен законопроект, который определяет будущее таких предприятий: они либо найдут нового собственника, либо будут национализированы. Чем это обернется на практике и как себя поведут западные собственники? Подробности...
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У России есть давние счеты с грузинскими карателями в рядах ВСУ

«Легион» действует в качестве диверсионно-разведывательной группы, в основном в Луганской области Sergii Kharchenko/Zuma/ТАСС
В рядах воюющего на стороне украинских войск «Грузинского национального легиона», чьих боевиков обвиняют в убийстве российских десантников, засветились два высших чиновника времен Саакашвили – экс-глава Минобороны Грузии Окруашвили и бывший вице-премьер Барамидзе. Как бывшие грузинские госчиновники оказались в бандформировании, и каких тяжких преступлений успели наплодить грузинские «легионеры»? Подробности...
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Россия создает новые двигатели для перемещения в космосе

Так выглядит работа плазменных двигателей Роскосмос ТВ/YouTube
Какое место сегодня, спустя 61 год после запуска человека в космос, занимает Россия с точки зрения космических достижений? На фоне успехов Илона Маска может показаться, что уже не настолько значительное. Однако одна не замеченная новость последних дней доказывает обратное. О чем идет речь и какие преимущества это даст российским космическим спутникам? Подробности...
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Украина осталась без денег

Только срочный мир вытащит из пропасти украинскую экономику Александр Демьянчук/РИА Новости
Украина фактически разорена: у страны нет денег платить бюджетникам, ВВП рухнул почти в два раза, предприятия не работают, а западные кредиторы по-прежнему требуют выплаты многомиллиардных долгов. Это только часть катастрофических проблем с экономикой, которые прямо сейчас переживает страна. У этой проблемы есть решение, но пока Украина категорически от него отказывается. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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В Европе война – не повод для развода

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сколько бы долго не продолжался военный кризис в Европе, с точки зрения географии именно Россия, а не Украина, представляет собой единственный стратегически приемлемый для Европы источник ресурсов для развития. Подробности...

Все, что вокруг вас, – сделано из нефти и газа

Дмитрий Соколов-Митрич
Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, колумнист газеты ВЗГЛЯД
Очень многие очень умные люди попросту не понимают, что такое нефть и газ. Они и правда не знают, что существует целая отрасль – нефтегазохимия. Они и правда не в курсе, что вот уже полвека человечество делает из углеводородов практически все. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Куда ведут дипломатические войны

Александр Бобров
Александр Бобров, доцент кафедры дипломатии МГИМО
В практике международных отношений следующим за разрывом дипломатических отношений шагом, как правило, становится объявление войны. Подробности...
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Санкции против России задели казахов

США перекупают Индию у России

Обсуждение: 8 комментариев

Польша отменяет Венгрию

Обсуждение: 5 комментариев
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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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Кто победит на президентских выборах во Франции?
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  • 75-100 рублей

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Как менялось ваше отношение к Жириновскому с начала его политической карьеры?
  • В целом улучшилось

  • В целом ухудшилось

  • Осталось изначально хорошим

  • Осталось изначально плохим
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    В Европе война – не повод для развода

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		13 апреля 2022, 18:40

    Для государств Западной Европы война была и остается естественным способом достижения своих внешнеполитических целей, и было бы крайне наивно думать, что существовавший столетия способ мышления может измениться.

    Специальная военная операция России на Украине нанесла удар по сразу нескольким стратегическим приоритетам европейцев. Некоторые из них являются настолько важными, что единственный подходящий, с их точки зрения, ответ – это вступление в вооруженную борьбу, масштаб прямого участия в которой пока ограничен только страхом перед массированным возмездием со стороны России. Однако не надо думать, что этот страх является абсолютным и непреодолимым – за свою историю страны Европы уже неоднократно показывали способность к самоубийственным действиям.

    Учитывая эту особенность европейской цивилизации, можно не удивляться недавним заявлениям верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики Жозепа Борреля, которые прозвучали даже более кровожадно, чем это себе позволяют наши американские противники. Испанский дипломат, как мы помним, порадовал наблюдателей сообщением, что, с его точки зрения, «эта война должна быть выиграна на поле боя». Такой радикализм вступает в противоречие с устоявшимися представлениями о Евросоюзе, как организации, для которой мир является главной целью. Но надо признать, что он имеет под собой объективные основания.

    Во-первых, Европа столкнулась с вызовом, который при определенных обстоятельствах может оказаться для нее экзистенциальным. Во-вторых, война, как способ отношений, не является для европейцев аномалией и, что самое важное, никогда еще не становилась препятствием для восстановления отношений в будущем. В этой связи несколько преждевременной представляется сугубо линейная интерпретация происходящих событий, как фундаментального разрыва между Европой и Россией, после которого общее будущее нам не светит ни при каких обстоятельствах.

    Попытки представить собственное будущее без неразрывной связи с Европой сейчас могут быть для России важным инструментом собственной интеллектуальной мобилизации. И в этом смысле они необходимы хотя бы для того, чтобы сделать для себя более комфортными наши неуверенные пока попытки всерьез повернуться к другим частям мира, в первую очередь – к Азии. Но вряд ли стоит думать, что исходящая сейчас со стороны Европы агрессия – это способ оттолкнуть Россию, скорее наоборот.

    Фото: REUTERS/Yves Herman

    Единственное условие, при котором европейцы могут чисто гипотетически допустить возникновение такого раскола – это то, что Россия победит в идущей сейчас вооруженной борьбе и затем выстоит под давлением экономической войны, которую на нее обрушил Запад. Но это – именно то, что Европа считает наименее вероятным сценарием, против реализации которого направлены сейчас все ее устремления. И чем более общепринятой станет в России именно такая интерпретация европейских мотивов, тем более осмысленно мы будем участвовать в происходящем сражении.

    Причина достаточно простая – география, к которой в России традиционно относятся несколько пренебрежительно и отдают предпочтение более высоким материям. Однако в Западной Европе взгляд на международную политику с точки зрения топографической реальности является наиболее распространенным, несмотря на многочисленные рассуждения о культуре, ценностях и прочем подобном. Сильнейшие страны Европейского союза, в силу своих экономических масштабов и военных возможностей, представляют собой главных спонсоров противостояния с той стороны, несмотря на шумовой фон, создаваемый вокруг себя странами вроде Польши или прибалтийских республик.

    С точки зрения географии именно Россия, а отнюдь не Украина, представляет собой единственный стратегически приемлемый для Европы источник ресурсов для развития. Только через доступ к колоссальным российским пространствам и богатствам европейцы могут обеспечить себе сравнительно независимое существование в условиях доминирования и противоборства таких гигантов, как Китай и США. Поэтому способность контролировать Россию в долгосрочной перспективе является задачей такого масштаба, что ради ее достижения наши европейские соседи действительно готовы принять на себя серьезные риски.

    Не говоря уже о том, чтобы пойти в самое ближайшее время на вполне зримые экономические лишения. То, что в настоящий момент страны Западной Европы готовы вернуться к углю и пообещать новую жизнь ядерной энергетике, не должно вводить нас в заблуждение – это, как и зависимость от США в плане поставок сжиженного природного газа, не больше, чем экстренные меры. Их предназначение – дать ресурсы для борьбы, чтобы победа позволила вернуться к более привычным, безопасным и надежным в долгосрочной перспективе источникам энергии.

    Если для США их геополитическое положение позволяет извлечь выгоду из любого, кроме самого катастрофического для всего человечества, пути, по которому будут развиваться события, то для Европы география означает необходимость тем или иным образом тесно взаимодействовать с Россией. И сейчас европейцы ведут борьбу за то, чтобы играть в этих неизбежных отношениях привычную для себя доминирующую роль.

    Тем более, что у европейских соседей России нет исторических оснований думать об объективной необратимости изменений, вызванных текущим противостоянием. Европейские народы столетиями воевали друг с другом, а также с Россией, стоило ей в середине XVI века появиться на границах владений или интересов великих европейских государств. В этих конфликтах они несли миллионные жертвы, и мы не можем быть настолько наивными, чтобы думать, что несколько десятилетий сравнительно мирного развития под сенью американской гегемонии могли изменить сформированные веками культурные основы европейских обществ. Другое дело, что пока обстоятельства позволяют ведущим странам ЕС вести борьбу чужими руками. А то, насколько непреодолимыми являются препятствия для еще более активного участия самих европейцев, нам еще предстоит проверить. 

    Вооруженное противостояние в принципе не может стать причиной для долгосрочного и тем более цивилизационного раскола, если он не обеспечен географическими факторами или, что еще более важно, самой идеологией и способом развития противников. Сравнительно устойчивый раскол периода холодной войны был вызван тем, что СССР представлял собой альтернативу Западу в плане фундаментальных принципов, по которым развивались его экономика и общество.

    Современная Россия явно не собирается принимать формы экономического или общественного устройства, которые бы радикально отличались от господствующих в мировом масштабе с момента возникновения социальных организаций. Тем более мы не можем ожидать того, что между Россией и Европой разверзнется морская пучина, масштабы которой действительно сделают нас независимыми друг от друга. Поэтому, строго говоря, нет оснований думать, что решительные заявления и действия европейских государств основаны на их убежденности в том, что случившийся кризис навсегда определит формат нашего соседства. После любой войны всегда наступает мир, и каждая из сторон вправе рассчитывать, что тогда приобретения станут достойными потраченных усилий – иначе государства не вели бы между собой войны.

    Сколько бы долго не продолжался военный кризис в Европе, будущее наших отношений по его итогам будет определяться не тем, что сказано или сделано сейчас, а способностью и решимостью России создать внутреннюю основу для собственной самостоятельности. И здесь поведением европейцев действительно было бы разумно воспользоваться.

    Произошедшее в последние недели озверение Европы основано на вполне прагматичных соображениях добиться мира, выгодного именно для нее. Но оно может стать внешним стимулом для того, чтобы наши собственные усилия внутри страны приобрели хотя бы относительно последовательный характер. Платой за это будет несколько лет, если не десятилетий, военной напряженности на западных границах, а вознаграждением – уверенность в собственной устойчивости.     

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