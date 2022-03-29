Желто-голубое сумасшествие Германии

– Везде русские разведчики. Ты даже не представляешь, какие они. Сильные.

– Гм.

– Ты просто наивная, ты не понимаешь, как это опасно.

– Гм!

– Путинские агенты хуже, чем Штази. Они живут с тобой в одном доме, знают пароли от твоей электронной почты.

– Гм!!!

– Поэтому я каждую неделю меняю пароль от своей электронной почты.

За 10 лет жизни в Германии подобных диалогов с немцами у меня было немало. Домохозяйки, врачи, юристы, программисты, испуганно оглядываясь по сторонам, убеждали меня в том, что практически под каждым кустом сидят Петров и Боширов с «Новичком» в пуленепробиваемом рукаве. Немцы реально боятся «путинского вируса» в «Вотсапе», а особенно – в мессенджере «Телеграм».

Как известно, Гитлеру удалось оболванить пропагандой свой народ за пять лет. Минимум 10 лет современных немцев травят отменной, созданной по самым последним технологиям, антироссийской, русофобской пропагандой. В итоге они верят вообще во всё. «К немцам, которые помогают украинским беженцам в Берлине, русские агенты Путина тайно пробираются в дома и подсыпают белый порошок неясного происхождения!» – сообщает недавняя Tageszeitung. К ней присоединяются и другие популярные издания, которые на полном серьезе сообщают, например, что «Российские солдаты гибнут от голода, поэтому скоро война закончится». «За любой призыв к миру в России дают 15 лет тюрьмы!». «В России из еды остались только свекла и хрен». И наконец сообщения, которые немцы рассылают друг другу в мессенджерах: «Господа и дамы! Если у вас есть информация о сторонниках Путина и российской агрессии, сообщайте в ближайший орган полиции или звоните по телефону».

Лично я с русофобией напрямую впервые столкнулась еще в 2014-м. Тогда в Германию хлынул первый поток беженцев, и директор школы, в которой учились мои дети, попросила меня поработать у них переводчицей. Среди сирийцев, эритрейцев, иракцев, афганцев, нигерийцев, сомалийцев, составлявших подавляющее большинство «жертв военных действий», вдруг возникли и беженцы из России. Официально они были вынуждены покинуть свою страну из-за притеснения по национальному или гендерному признакам, а также из-за «отсутствия свободы слова».

И лишь в личных беседах с некоторыми из них выяснялось, что истинными причинами их бегства были, например, огромные долги, желание прозябать за счет налогоплательщиков (что у нас в стране сделать невозможно), даже квартирный вопрос. Но чтобы тепленько устроиться в Европе, правда не работает. Работает только очернение России. Например, одна молодая цыганка мне рассказывала, что дома ее сильно бил муж. От него она долго пряталась у русских соседей. Через соцсети узнала о возможности бежать в Германию. Но надо было указать причину – «из-за притеснений по национальному признаку».

– Кураторша меня научила: надо наврать, что моих родственников убили русские, и меня хотели, – рассказывала мне знакомая.

– А на самом деле русские тебя спасали.

– Да, и рисковали. Узнай муж, что я у них, он бы и их не пожалел. Но если бы я не наврала, мне пришлось бы вернуться в семью и однажды муж бы меня зарезал.

Немцы дарят безопасность в обмен на русофобию. И мне самой немецкие чиновники девять лет назад предлагали сделку: «Мы поможем вам с пособиями, если вы расскажите местной прессе о том, как Путин запрещал вам писать правдивые статьи, а ваши коллеги сидят в путинских застенках! Не сидят? Просто скажите, что их преследуют».

Пощу в немецкие соцсети фотографии жертв украинских нацистов, показываю фото Аллеи Ангелов в Донецке. «Это фейк! Это путинская ложь! Марина – бот!» – возмущаются немцы. Впрочем, ничего нового. 80 лет назад точно такие же немцы, живя близ Дахау, Бухенвальда, Равенсбрюка, тоже ничего не знали, не слышали, не видели. А потом очень удивлялись, что оказывается – ох и ах! – рядом с их уютными домиками ставили опыты над сотнями тысяч детей, женщин, стариков. И запаха горящей плоти не унюхали.

На эту тему

И сейчас, отравленные многолетней пропагандой, они уверены в том, что Россия аннексировала Крым. Про референдум никто не знает, а если я говорю, то я, понятно, «агентка Путина». Раньше редкие пророссийские издания в Германии считались подозрительными и опасными, а сейчас их все просто запретили. Вы ни за что не найдете в немецком интернете ни одного видео нашего Бессмертного полка, ни одного праздника в честь воссоединения России и Крыма, ни слова правды про ДНР и ЛНР.

А вот так преподносится европейцам наша спецоперация по демилитаризации и денацификации: «Путин совершил атаку, посягательство (Drang, Angriff) на свободный украинский народ, чтобы аннексировать Украину, как Крым». И вполне логично для немцев, что в результате этого «дранга» в Германию потянулись миллионы травмированных «путинской армией» беженцев с Украины, которых немцы принимают с каким-то фанатичным преклонением. Но не столько из жалости, сколько из ненависти к общему врагу – русским. Уже месяц, как Германия «в пику Путину» окрасилась в желто-голубой. Немцы одеваются «в тон Украины», вывешивают на окнах украинские флаги, а депутат СДПГ от Гамбурга Фалько Дроссман покрасил в цвета украинского флага и свои ногти. Булочные выпекают новый вид печенья: один слой желтый, другой – голубой. Вместе с беженцами Германии появились дефицит, дороговизна, безработица и снова – вроде бы заканчивавшийся коронавирус.

Теряем работу ради мира! Болеем ради мира! Беднеем ради мира! Голодаем ради мира! И, наконец, такое популярное и красиво звучащее по-немецки выражение Frieren für den Frieden! – «Мерзнем ради мира!» Назло мамке отморожу уши. Глава министерства экономики Роберт Хабек советует гражданам экономить электричество, чтобы «нанести хотя бы немного ущерба России». Председатель Конфедерации профсоюзов Германии Райнер Хоффман предлагает ввести ограничение скорости на автобанах, чтобы снизить потребление топлива и преодолеть зависимость от русской нефти. Министр продовольствия и сельского хозяйства Джем Оздемир наказывает всем стать вегетарианцами, «это было бы вкладом в борьбе против России». В магазинах нет подсолнечного масла и муки. Дорожают, становятся дефицитными и другие продукты. Цены на отопление, газ и бензин выросли радикально. Последствия лицемерной политики канцлера, как и последствия русофобии немцев, протискиваются во все немецкие короба, кубышки, сусеки. Но никто не ропщет. Всех, похоже, устраивает и даже соблазняет эта украинская вишенка на немецком торте – ежедневные желто-голубые поскоки с кричалками, рычалками и визжалками на главных площадях немецких городов.