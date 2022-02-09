Ослабление России как ключ к сохранению мирового господства для США

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Как США могут избавить Европу от российского газа

Обещания США спасти Европу от засилья российского газа ничего не стоят Павел Львов/РИА «Новости»
США продолжают запугивать Россию остановкой поставок газа и успокаивать Европу обещаниями позаботиться о ней в этом случае. В январе Европа получила рекордный объем заморского СПГ. Однако удастся ли США повторить этот успех на протяжении года и спасти Европу от засилья российского трубопроводного газа? Подробности...
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Гиперзвуковое оружие России прилетело на границы НАТО

МиГ-31К принес в Калининград оружие, не имеющее аналогов Антон Денисов/РИА «Новости»
Россия разместила в Калининградской области истребители-перехватчики МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Дальность их действия составляет две тысячи километров и перекрывает всю Европу до Атлантики. Насколько усилят анклав гиперзвуковые ракеты, способные нести ядерные боезаряды, и зачем Россия столь открыто демонстрирует их НАТО? Подробности...
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Трудовым мигрантам закроют дорогу в гетто

«Социальные гетто» чаще всего возникают вокруг рынков Илья Питалев/РИА Новости
В России появились территории, где концентрация снятых гастарбайтерами квартир составляет 20% и больше. Формируются такие места плотного проживания мигрантов везде, где нужна зарубежная рабочая сила. Но незнание языка, различия в культуре и менталитете приводят к конфликтам приезжих с местным населением. Как вытащить этих людей и их детей из национальных анклавов и интегрировать в российское общество? Подробности...
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Лукашенко нашел способ мести за американские санкции

«Господину Лукашенко изобретательности не занимать», признают в руководстве Литвы БелТА/РИА Новости
Литва дорого заплатит за то, что подчинилась приказу США и запретила транзит белорусских грузов через свою территорию. Минск ввел ответный запрет на транзит литовских товаров на Украину. Это решение ставит под угрозу само существование важнейшего для Литвы морского порта – зато для России может принести только пользу. Каким же образом? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Ослабление России как ключ к сохранению мирового господства для США

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Европейская политика стремительно утрачивают рациональность. Тогда как США скрупулезно собирают все слагаемые нового «идеального шторма» на европейском континенте, который, как и две мировые войны, призван вновь «сделать Америку великой» за счет других. Подробности...

«Устойчивое развитие» приведет к созданию социалистического концлагеря

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
Откуда взялся этот термин и как он стал синонимом «приличного поведения» государств и корпораций? Термин «устойчивое развитие» употреблялся в лесоустройстве и рыбоводстве, обозначая такое развитие биосистемы, при котором она может сама себя воспроизводить. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Зачем Путин шесть часов говорил с Макроном

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Президент России потратил на своего французского посетителя намного больше времени и сил, чем следовало бы в рамках присущего всем нам упрощенного видения международной политики. Подробности...
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"Омикрон" приравняли к ОРВИ

Макрон в Кремле и в Киеве: главное

Налог на роскошь для казахов

Обсуждение: 4 комментария
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Фигуристка Камила Валиева покорила зрителей Пекинской Олимпиады

На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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Открытие зимних Олимпийских игр в Пекине

В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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Панды в Московском зоопарке предсказали победу России на Олимпиаде

Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Ослабление России как ключ к сохранению мирового господства для США

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		9 февраля 2022, 11:52

    После небольшой разрядки конца января напряжение в отношениях России с коллективным Западом вновь стало нарастать. Цели противоборствующих сторон не достигнуты, взаимных угроз анонсировано много, что не позволяет рутинизировать дальнейший переговорный процесс. США и Великобритания дают понять, что санкции в отношении России будут введены вне зависимости от «вторжения на Украину». Им вяло и нехотя вторит ЕС. Западная медийная машина, кратно превосходящая медийный ресурс России, в режиме постправды создает реальность, в которой угроза вторжения равна самому вторжению, тем самым оправдывая любые возможные санкции. А значит, с большой вероятностью ставки будут повышаться, а пик геополитического противостояния еще не пройден.

    Диалог о гарантиях безопасности отдает таким же сюрреализмом. Совершенно очевидно, что ни Украину, ни Грузию в ближайшее десятилетие не включат в НАТО. Более того, военные специалисты утверждают, что никакая «подлетная скорость» существенным образом не повлияет на исход потенциального военного противостояния между ядерными державами – недопустимый урон будет нанесен всем сторонам конфликта. А значит, размещение ударных вооружений на Украине или в Грузии может быть неприятным для России, но даже оно существенным образом не изменит военного баланса сил.

    Очевидно и то, что Россия не собирается нападать на Украину. Очевидно, хотя бы по той причине, что с 2014 года мотивов для этого точно не прибавилось. Но, если НАТО не собирается расширяться, а Россия не намерена никуда вторгаться, то что вообще является предметом столь горячих дискуссий, от которых бешено пляшут российские, да и мировые фондовые индексы и летит к чертям украинская экономика? Если дело не в НАТО и не в Украине, тогда в чем?

    Снижение удельного веса экономики США в мировом ВВП (с 50% после Второй мировой войны до нынешних 24%) давно не соответствует ни уровню амбиций, ни степени влияния этой страны на мировой арене. Но в отсутствии геополитической конкуренции это не имело большого значения. Стремительное возвышение Китая и отчетливые геополитические претензии России разрушили существовавший десятилетиями статус-кво. Включенный в 2008 году и выкрученный на максимум в 2020-2021 годах печатный станок ФРС ускоренно сводит на нет гегемонию доллара в международных расчетах. На горизонте двух-трех лет маячит стагфляция, которая еще больше снизит влияние Вашингтона на мировые экономические процессы.

    Накопленные проблемы есть и у Китая – главного экономического конкурента США. Кризис в сегменте недвижимости – один из многих, но, пожалуй, самый яркий маркер структурных проблем экономики КНР. Для китайцев, как и для жителей большинства постсоветских стран, недвижимость является главным кризисным убежищем и основным инвестиционным инструментом. И тот факт, что на фоне снижения темпов роста ВВП спрос на недвижимость в Китае не растет, а падет, говорит о многом. А вот экономика России в условиях грядущего кризиса может пострадать куда меньше американской и китайской, а в долгосрочной перспективе даже стать одним из главных бенефициаров периода нестабильности.

    Фото: Reuters

    Экономическое усиление второй военной мировой державы – последнее, что нужно Соединенным Штатам. Все это, конечно, описано очень широкими мазками. Но именно такая картина объясняет то, почему фокус внешнеполитической активности США, еще до недавнего времени сосредоточенный на Китае, сейчас дал мощный крен в сторону России. Критическое ослабление России одновременно ослабит и Китай, и Евросоюз, которых первая стабильно снабжает важными ресурсами. И в этом смысле именно взлом России, пожалуй, видится основным способом удержания мирового господства в слабеющих руках Вашингтона. Ведь собственная слабость не столь очевидна на фоне ослабления других центров влияния зарождающегося многополярного мира.

    Американцам позарез нужен конфликт в Европе. В этом смысле их в равной степени устроит и война на Украине с увязанием там России, и энергетический коллапс в ЕС, вызванный сбоем поставок газа из РФ. Несмотря на критический уровень зависимости Украины от США, в Киеве прекрасно осознают, чем может закончиться попытка вооруженного возврата утраченных территорий в Донбассе. Представителей украинской элитки, пусть и сформированной методом отрицательного отбора, при всем этом сложно назвать самоубийцами. Попытки понуждения к суициду, вероятно, продолжатся, однако время имеет значение, поэтому в ход идет второй сценарий – газовый. Немыслимые еще вчера заявление европейских чиновников о необходимости заменить поставки российского газа (а это 40% всего газового импорта) альтернативными, сегодня стали реальностью.

    Сложно представить себе повод, который бы заставил Россию остановить газовый экспорт в Европу, однако нет ничего невозможного. Отключение от SWIFT, санкции против госкомпаний, остановка валютных операций российских граждан и компаний через корреспондентские счета в долларах и евро, блокировка работы iOS и Android вкупе с персональными санкциями против президента Путина с последующим разрывом дипломатических отношений вполне могут спровоцировать Москву на такой жесткий ответ. Соглашения «Газпрома» и «Роснефти» с китайскими госкомпаниями – сигнал Европе о том, что даже в критической ситуации у России есть альтернатива. Впрочем, и Вашингтон убеждает Брюссель в том, что американский сжиженный газ (и здесь уже цена вопроса второстепенна) не даст замерзнуть Европе.

    Продвижение «зеленой» повестки в ЕС во что бы то ни стало и продолжающаяся информационная истерия вокруг Украины вполне могут сподвигнуть ЕС к необдуманным шагам. Европейская экономическая, а вместе с ней и внешняя, политика стремительно утрачивают рациональность. Тогда как США скрупулезно собирают воедино все слагаемые нового «идеального шторма» на европейском континенте, который, как и две мировые войны, призван вновь «сделать Америку великой» за счет других.

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