Не пугайте нас тридцать седьмым

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8 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 13:31  |  vz.ru
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США нашли спасение в российском дизеле

Американский бизнес зарабатывает на российских нефтепродуктах Frank Duenzl/DPA/ТАСС
Американцы вынуждены увеличивать зависимость не только от российской нефти, но и от российского дизельного топлива. В феврале США получат из России рекордные за три года объемы дизеля. Это в очередной раз вскрывает двойные стандарты США: ни геополитическая война с Россией, ни переход на «зеленую» энергетику не мешает американцам делать выгодный бизнес за счет российских традиционных углеводородов. Подробности...
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Киев ждет американскую ПРО под Харьковом

С помощью комплексов THAAD Украина хочет «смотреть» на тысячу километров вглубь России Capt. Adan Cazarez/Zuma/ТАСС
Американские комплексы ПРО THAAD могут вскоре появиться под Харьковом – менее чем в 30 километрах от границы с Россией. Об этом, как сообщается, Киев уже попросил Вашингтон. Как ответят США на обращение Украины, чем опасны для России системы THAAD и как Москва сможет ответить на такое размещение американских ракетных комплексов? Подробности...
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Трудовым мигрантам закроют дорогу в гетто

«Социальные гетто» чаще всего возникают вокруг рынков Илья Питалев/РИА Новости
В России появились территории, где концентрация снятых гастарбайтерами квартир составляет 20% и больше. Формируются такие места плотного проживания мигрантов везде, где нужна зарубежная рабочая сила. Но незнание языка, различия в культуре и менталитете приводят к конфликтам приезжих с местным населением. Как вытащить этих людей и их детей из национальных анклавов и интегрировать в российское общество? Подробности...
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Как Россия унизила Францию в Африке

Боевые действия в пустыне имеют свои особенности Fred Marie/Hans Lucas/Reuters
Западная Африка за последние несколько лет стала регионом, где Франция стремительно теряет свое былое влияние. Зато там порою можно услышать благодарность в адрес граждан России – и это очень нервирует Париж. Почему происходящее ставит Францию в крайне неудобное положение и каким образом Россия добилась этого? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Не пугайте нас тридцать седьмым

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
«Пережила я, наверное, всё, что переживал человек в тридцатые годы», – говорит уволенная петербургская учительница. Здесь она явно переигрывает и даже, я бы сказал, обесценивает память о тех, кто действительно пострадал в тридцатые. Подробности...

Паника хорошо продается, но ее не стоит покупать

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
У западных СМИ есть вполне рыночный интерес в том, чтобы терзать нервы западного обывателя – а уж российскому и особенно украинскому прилетает за компанию. Подробности...
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Почему ржавеют ультрасовременные эсминцы США

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Когда абсурдность самого замысла дорогостоящих кораблей «со стеклянной челюстью» стала очевидна, в Пентагоне даже рассматривали вопрос о разборке на металлолом третьего суперэсминца. В итоге его все-таки достроили. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Налог на роскошь для казахов

Обсуждение: 4 комментария

«Немецкая волна» вне закона

Украина заменила Джонсону вечеринки

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Фигуристка Камила Валиева покорила зрителей Пекинской Олимпиады

На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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Открытие зимних Олимпийских игр в Пекине

В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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Панды в Московском зоопарке предсказали победу России на Олимпиаде

Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
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    Игорь Караулов

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    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		8 февраля 2022, 12:48

    Конфликт в петербургской гимназии № 168 в считанные часы прошел путь от поста в сети Facebook до комментария президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Школьные драмы – вещь крайне специфическая, трудно принимать чью-то сторону, если не видел лично и в деталях что и как происходило, но на самом общем уровне можно попытаться понять, что к чему, без «долой» и «да здравствует».

    В большинстве источников суть конфликта описывается так: «Учительницу Серафиму Сапрыкину уволили за то, что она читала детям Даниила Хармса и Александра Введенского, которых директор школы, Лебедева Светлана Андреевна, назвала «врагами народа» и «пособниками фашистов». Что тут правда, а что нет?

    Начнем со слова «учительница». Оно здесь не очень точное. В строгом смысле слова Серафима Сапрыкина учителем не была. В августе прошлого года, когда ее принимали на работу в гимназию № 168, она претендовала на вакансию библиотекаря. Однако профильного образования у нее нет, поэтому, чтобы соблюсти закон, ее оформили как педагога-организатора. Это не учитель-предметник, который планомерно отрабатывает школьную программу, а человек, отвечающий за внеклассный досуг.

    Хорошо ли она работала? Думаю, да – хотя бы потому, что она не ограничивалась ролью библиотекаря, а действительно взялась за организацию этого самого досуга. Серафима – талантливый молодой поэт, ориентирующийся в русской литературе, и я думаю, что она делала это интересно и квалифицированно. В частности, она задумала целый цикл занятий по истории русской поэзии от Серебряного века до наших дней. Занятие по обэриутам было вторым. 

    Переходим к слову «уволили». В действительности Серафима Сапрыкина написала заявление по собственному желанию в декабре прошлого года. Да, мы знаем, что «по собственному» люди часто увольняются вынужденно, но факт есть факт – за свое место она не боролась и полтора месяца молчала. Также мы не можем точно сказать, был ли конфликт непосредственной причиной увольнения, или же Сапрыкина просто подумала и решила, что эта работа и этот коллектив не для нее. Заявление главы Минпросвещения Сергея Кравцова, который призвал восстановить Сапрыкину в должности, кажется, опоздало: она, похоже, уже не думает о педагогической карьере. «Больше всего на свете я хотела бы работать в «Мемориале», – говорит она в интервью «Фонтанке». Правда, «Мемориал» ликвидировали, но внезапно свалившаяся на Сапрыкину популярность, возможно, поможет ей найти себя в каких-то других правозащитных структурах. По крайней мере, в роли жертвы она теперь чувствует себя как рыба в воде. «Лучше спросите, что я пережила за полтора месяца с момента увольнения, – заявляет она в том же интервью. – А пережила я, наверное, всё, что переживал человек в тридцатые годы». Надо признать, что здесь она переигрывает и даже, я бы сказал, обесценивает память о тех, кто действительно пострадал в тридцатые.

    Фото: Klaus Ohlenschläger/Global Look Press

    От «жертвы» перейдем к «палачам». В самом ли деле г-жа Лебедева называла Хармса и Введенского «врагами народа», творчество которых можно обсуждать только «на ваших богемных кухнях»? Так утверждает Серафима Сапрыкина – и звучит это весьма правдоподобно, с потолка такие детали не возьмешь. А вот сама Светлана Лебедева поведала интернет-изданию «Петербургский дневник» нечто иное: «Я совершенно не против этих поэтов… У меня много внуков, которым я помимо прочего читаю стихи Хармса». Итак, две стороны конфликта расходятся в показаниях. Кому же тут верить? Думаю, что обеим – в той или иной степени. Человек многогранен, и я бы не стал ни клеймить г-жу Лебедеву «сталинисткой», ни полностью оправдывать ее позицию.

    В принципе идея запретить Хармса и Введенского в школе звучит абсурдно, тем более что Хармс вообще включен в программу. В конце концов, оба – в том числе и детские поэты. Но и у того, и у другого есть очень разные тексты. Важны конкретные обстоятельства. Скажем, в Лермонтове школьная программа души не чает, но учитель может сразу прощаться с работой, если проведет урок по юнкерским поэмам. И ходи потом по интернет-порталам с табличкой «Меня уволили за Лермонтова». В данном случае, по словам Лебедевой, контекст ситуации состоял в том, что Сапрыкина по плану должна была в тот день провести занятие, посвященное битве под Москвой, но по своей инициативе заменила тему. Видимо, это прозвучало слишком нарочитым диссонансом, вызовом. Тут-то и пошел в ход эмоциональный и совершенно недопустимый довод о «врагах народа».

    Сторонники Сапрыкиной говорят, что директор не должен вмешиваться в учебный процесс и вообще интересоваться, что происходит на уроках. Но нужно иметь в виду, что школа – это не сообщество свободно самовыражающихся творческих личностей, а коллектив людей, связанных одним делом и работающих по одному плану. Такой же, как и многие другие коллективы. Здесь очень важно уметь понимать друг друга и идти на взаимные уступки. Кроме того, нужно признать как данность, что в школах действительно много косных людей. Мало того, что косных, но еще и пугливых, боящихся, «как бы чего не вышло». Трепещущих перед проверками, замученных отчетностью.

    Но я не знаю, чем тут может помочь разворачивающийся общественный накат, флешмоб или шумиха. Особенно когда эту шумиху подхватывают люди со специфическими интересами в сфере политики, типа депутата Вишневского, всегда готового открыть охоту на ведьм, а заодно и оболгать учителей, работающих в избирательных комиссиях. Можно подумать, что учителям из РОНО рассылают циркуляры, в которых просят считать тех или иных поэтов германскими шпионами. Слава Богу, наши педагоги, в том числе и пожилые, заслуженные, давно уже освоили интернет, а там (то есть здесь) чего только не прочтешь о русских классиках. И как Блок сифилисом болел, и как Цветаева дочку уморила, и как Горький снохачествовал. В общем, срам один, а не литература. А когда педагогический корпус, наконец, докопается до темы «Пришвин и Гитлер», что тогда? Программу средней школы перекраивать?

    И никакого, заметим, «нового 37-го», никакого возврата сталинских порядков, никакой цензуры. Все пользуются одними и теми же передовыми каналами распространения информации, так что консерватизм (вплоть до мифического «сталинизма») распространяется ровно тем же способом, что и «либерализм» в духе депутата Вишневского. При этом любое нарочитое действие рождает противодействие, и разумные люди, посочувствовав было Сапрыкиной, инстинктивно начали искать уязвимые места в ее позиции, когда увидели, какие личности и под какими лозунгами поспешили подставить ей плечо. В условиях многообразия мнений приходится жить всем, и если увольнение одной такой Сапрыкиной отзывается шквалом требований уволить одну такую Лебедеву или вообще всех таких, как Лебедева, значит, навстречу пойдет волна призывов уволить всех таких, как Сапрыкина, и впредь их на работу не принимать. Однако школе, на мой взгляд, нужны и консерваторы, и новаторы. Может быть, было бы полезнее слушать друг друга и договариваться?

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