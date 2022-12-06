Коллизия с «Дождем» в Латвии – признак полноценной холодной войны

Коллизия с «Дождем» – нормализация ситуации полноценной холодной войны, в которой не может быть идейных полутонов. Сторона выбирается четко и однозначно, под это выстраиваемся вся логистика и матобеспечение. Отклонение от канонической позиции соответствующего блока не допускается и влечет санкции. См. историю «иноголосов» 1940–1980-х. Ну и, естественно, советский опыт.

Сегодня это кажется архаикой, ведь мы привыкли к возможности некоторого плюрализма, люфта даже в рамках единого идеологического пространства. Этот квант плюрализма отчасти и придает происходящему пресловутую «гибридность». Однако теперь он становится рудиментом ушедшей эпохи.

Формы идейно-пропагандистского противостояния, конечно, будут отличаться от первой холодной войны. Коммуникационная среда слишком изменилась. И этот факт тоже приводил к предположению, что прежняя модель невозможна. Но это ошибка. Редизайн, даже самый мастерский, не меняет сути изделия.

Большая часть работников информационного фронта найдет место в строю – с одной или другой стороны. Тем более что строи эти пока еще только формируются, хотя и быстро. Застрявшим в завершившейся эпохе допустимой рефлексии будет тяжело. Но это как всегда. Понятно, что всё вышесказанное носит общий характер и относится к реалиям по обе стороны от линии размежевания.

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