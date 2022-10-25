Судьба Молдавии решится одновременно с судьбой Украины

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25 октября, вторник  |  Последнее обновление — 17:38  |  vz.ru
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Зачем Россия покупает у Ирана много газовых турбин

Иран готов поставить 40 газовых турбин в Россию Imago/Global Look Press
Иран удивил неожиданным заявлением о подписании с Россией контракта на поставку 40 газовых турбин. И речь в этом случае идет не о турбинах для российских газопроводов, а о турбинах для тепловых электростанций. Газовые турбины – это далеко не массовый товар, и контракт на такое большое количество турбин может претендовать на звание сделки века. Однако нужно ли России столько иранских турбин? Подробности...
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Киев может взорвать «грязную бомбу» в Днепре

Начинкой для «грязной бомбы» могут служить любые радиоактивные материалы URA.RU/ТАСС
Минобороны раскрыло планы Киева по подготовке «грязного» ядерного взрыва. О провокации раструбят по всему миру западные СМИ, как это было в инсценировке химической атаки «Белыми касками» в Сирии. А сам взрыв может быть замаскирован под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности. Где Киев может устроить эту провокацию и кто ему в этом поможет на Западе? Подробности...
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Новая космическая группировка должна изменить жизнь каждого россиянина

Так выглядят спутники группировки «Сфера» Гавриил Григоров/ТАСС
Россия начала реализацию колоссального космического проекта под названием «Сфера». Первый спутник этой орбитальной группировки запущен 22 октября с космодрома Восточный. Почему эти спутники настолько важны для России, какие функции они должны будут выполнять и что для полного воплощения этих задач еще придется сделать на Земле? Подробности...
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Британия при Сунаке станет более опасной

Сунак – самый молодой премьер Британии за 200 лет и, возможно, самый богатый за всю ее историю Martyn Wheatley/Parsons Media/Global Look Press
История с выборами нового премьер-министра Великобритании сделала крутой поворот. Неожиданно даже для самого себя Борис Джонсон отказался от борьбы. Правительство возглавит 42-летний финансист Риши Сунак, то есть Британия получит первого «небелого» премьера, притом – индуиста. С точки зрения интересов России, это не самая удачная кандидатура. Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Судьба Молдавии решится одновременно с судьбой Украины

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Для нас молдаване – не пешка на мировой шахматной доске, а родной братский народ. Православный народ, который веками развивался под влиянием русской культуры. Но на сегодняшний день восстановление связей между Россией и Молдавией полностью зависит от результатов СВО. Подробности...

Почему бронежилет стоит так дорого и что с этим делать

Станислав Смагин
Станислав Смагин, политолог, публицист, военнослужащий 107-го батальона Народной милиции ДНР
Простой подсчет показывает, насколько могут быть оптимизированы цены и снижен накал «бронежилетной» проблемы, если ей будут заниматься малые предприятия. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Польша готовит «третий зимний поход» на Украину

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Для Варшавы помощь Киеву в ходе вооруженного конфликта – это своеобразная инвестиция, о чем свидетельствуют заявления высокопоставленных польских чиновников. Подробности...
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Индус за рулем Великобритании

Зачем Зеленскому «грязная бомба»

Обама против Украины

Обсуждение: 4 комментария
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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Обсуждение: 8 комментариев

Швеция показала кадры разрушенного участка «Северного потока»

В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
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Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
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  • Меньше года

  • У меня были только длительные сроки работы на одном месте
До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
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  • Отказаться от подобных ударов
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    Судьба Молдавии решится одновременно с судьбой Украины

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		25 октября 2022, 16:40

    В Молдавии вновь становится интересно. Уже больше месяца в Кишиневе продолжаются уличные выступления. На фоне энергетического кризиса, который вызвал остановку некоторых предприятий и грозит оставить население без света и тепла накануне зимы, люди требуют отставки прозападного правительства Майи Санду и восстановления торговых отношений с Россией. «Демократическое» правительство предсказуемо отвечает жестким разгоном протестов, но люди собираются снова и снова.

    Если оппозиции удастся добиться своего, в этом не будет ничего необычного для Молдавии. В 2009 году в стране уже состоялась своя «цветная революция», по итогам которой к власти, как водится, пришли политики, ориентированные на ЕС. Потом они уступили место более умеренным и отчасти даже пророссийским силам, теперь же, после избрания Санду президентом, молдавские власти вновь изображают из себя ярых европейцев. Проблема в том, что независимо от декларируемой ориентации молдавские политики обречены на имитационные телодвижения, маскирующие глубокий тупик, в котором оказалась страна.

    Из всех постсоветских республик Молдавию, пожалуй, в наименьшей степени можно считать состоявшимся государством. Она не очень удачно расположена с точки зрения геополитических силовых линий. Маленькая страна разрывается между двумя центрами силы – европейским миром и русским миром – и в то же время лишена возможности примкнуть к какому-либо из них. Между тем жители решают для себя этот вопрос в индивидуальном порядке, постепенно разъезжаясь из страны кто в западном, а кто в восточном направлении. Одни молдаване торгуют на московских рынках, другие выдают лежаки на итальянских пляжах. Результатом стала рекордная депопуляция: с почти 4,5 млн человек население Молдавии уменьшилось до 2,6 млн; только за последние восемь лет страна лишилась каждого десятого жителя.

    Молдавия пережила подъем агрессивного национализма, который обошелся ей в маленькую, но довольно жестокую войну и в фактическую потерю Приднестровья. Это был уникальный национализм – национализм чужого народа. Бесноватая поэтесса Леонида Лари и другие лидеры «национального возрождения» объясняли молдаванам, что те на самом деле никакие не молдаване, а румыны. Отсюда – румынские цвета молдавского флага. Отсюда – перевод молдавского языка на латинскую графику и отрицание его самостоятельности. Отсюда – лозунг присоединения к Румынии как один из главных аргументов в политической борьбе.

    Отчего же за тридцать с лишним лет объединительных разговоров никакого слияния Молдавии и Румынии не произошло? Причин несколько. Во-первых, не хочется окончательно терять Приднестровье, которое хотя бы формально остается частью страны. Во-вторых, молдавские политики не желают менять атрибуты независимости на положение «региональной элиты» в нескольких новых жудецах Румынии. Наконец, в-третьих, ничего хорошего в составе Румынии молдаван не ждет; румыны и сами горазды бежать из своей страны в более благополучные регионы Европы (убыль населения после вступления в ЕС – четыре миллиона из 23 миллионов).

    Впрочем, националистический угар в Молдавии давно прошел, и многие молдаване с ностальгией вспоминают времена СССР. Если рассуждать в историческом и человеческом, а не в умозрительном плане, именно русский мир для них свой и в его составе им было бы гораздо комфортнее. Не говоря уже об экономической составляющей, которой сегодня больше всего озабочены люди, выходящие на улицы Кишинева по призыву партии Илана Шора, коммунистов и других оппозиционных сил. Не будет российского газа – не будет и жизни в стране. Тут ЕС не помощник – им бы самим лишний газ не помешал.

    Но и примкнуть к русскому миру – скажем, вступить в Союзное государство – Молдавия все эти тридцать лет тоже не могла. Одна из причин – всё та же приднестровская проблема. Вторая – отсутствие общей границы. По мере того, как Украина мутировала из более-менее нейтрального соседа в антироссийского монстра, пророссийская ориентация Молдавии становилась всё менее реализуемой на практике, и никакие дружественные жесты, вроде присутствия бывшего президента Додона на праздновании 9 Мая, не могли изменить этой реальности.

    Каким же может быть выход из молдавского тупика? Самым неприятным для нас вариантом могло бы стать вовлечение Молдавии в украинский конфликт на стороне Запада. Предвестниками такого хода событий были и совместные молдавско-румыно-британские военные учения, и настойчивые слухи о мобилизации в Молдавии. Устроить кровавую баню в Приднестровье и навсегда оторвать молдавское государство от русского мира – мечта НАТО и конкретно румынских националистов, но не нужно забывать, что в случае прямого участия Молдавии в конфликте ее экономика будет разрушена навсегда, большинство оставшегося населения превратится в беженцев, а цветущий некогда край зарастет сорняками. Но волнует ли это американцев? Волнует ли это британцев? Никоим образом, ведь если «война до последнего украинца» стала их практической методикой, то разве остановят их страдания молдавского народа?

    А вот для нас молдаване – не пешка на мировой шахматной доске, а родной братский народ. Православный народ, который веками развивался под влиянием русской культуры. Но на сегодняшний день восстановление связей между Россией и Молдавией полностью зависит от результатов российской специальной военной операции. Если Россия силой оружия и дипломатии вернет Украину к ее нейтральному статусу, а в особенности если российские войска займут Одессу и изоляция Приднестровья будет прекращена, настроения в молдавском обществе решительно и необратимо изменятся в нашу пользу. Беспочвенные мечты о присоединении к Румынии будут забыты, а разногласия между ПМР и Кишиневом будет гораздо проще преодолеть. Иными словами, в этом вопросе действует «пакетный принцип»: решение судьбы Украины будет одновременно и решением судьбы Молдавии.       

    Нынешние события в Кишиневе не предрешают выхода из молдавского тупика. Но наши симпатии сегодня на стороне оппозиционеров. Протестуя против губительного прозападного курса, выступая за жизненно важные интересы людей, за тепло в домах будущей зимой, они не позволяют втравить страну в чужой вооруженный конфликт. Тем самым молдавский народ отстаивает свою субъектность, которую администрация Санду не в состоянии ему обеспечить.

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