НАТО находится на украинской развилке

«Мы всерьез пока еще ничего не начинали». Эта фраза Владимира Путина, сказанная некоторое время назад по поводу действий России на Украине, потеряла свою актуальность 10 октября. Именно в тот день Российская Федерация в ответ на киевский теракт против Крымского моста провела массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. И повторила его 11 октября. И повторяет (пусть в меньших масштабах) удары каждый день.

Это российское начало поставило спонсоров киевского режима – а это страны из блока НАТО – в крайне непростое положение. Они понимают, что воссоединение с Россией бывших областей Украины, начавшиеся системные удары по украинской инфраструктуре, а также планируемое (по слухам) на ноябрь-декабрь наступление российских войск меняет статус-кво и требует от альянса какой-то новой стратегии – если, конечно, НАТО не хочет взирать на то, как Россия одержит на Украине быструю и убедительную победу. А руководство альянса уверяет, что не хочет. «Если Россия выиграет на Украине, то это станет поражением для НАТО», – говорит Йенс Столтенберг. Ведь победа России продемонстрирует слабость НАТО, а также станет причиной серьезной фронды в альянсе. Ряд членов альянса вежливо (или не очень) поинтересуются у Соединённых Штатов зачем Америка заставляла Европу идти на такие жертвы. Разрывать экономические отношения с РФ, лишаться российского газа, втягиваться в санкционное пике – все ради проигрышного дела? Ведь, как известно, у победы много отцов, а поражение всегда остается сиротой.

По сути, у альянса есть три варианта действий. Первый – это прямое вовлечение в конфликт. Отправка не только новейших стратегических систем вооружений, но и солдат. Как миротворцев, как войска поддержки – или же как помощь союзнику в случае, если Украину ускоренно примут в альянс.

За этот сценарий выступает ряд восточноевропейских членов НАТО (много лет пытающихся втянуть Западную Европу в прямой военный конфликт с Россией), а также сама Украина. Владимир Зеленский понимает, что подобное вмешательство похоронит всякие надежды на заключение какого-то компромиссного соглашения между Западом и РФ за счет интересов киевского режима и лично господина Зеленского.

Однако, к сожалению для него, даже близкие к Украине американские дипломаты дают понять, что энтузиастов воевать за Украину в Европе немного – хотя бы из-за стойкого нежелания получить ядерный удар со стороны РФ. «Многие страны-члены НАТО предоставляют оружие и другую военную помощь Украине в ее попытках защититься от России. Но они четко прочертили красную линию, и не готовы поддержать использование их вооруженных сил для защиты Украины. Они четко дали понять, что хотят избежать прямого столкновения между Россией и НАТО», – уверяет бывший посол США на Украине Стивен Пайфер. Поэтому, по его мнению, Зеленскому нужно сосредоточиться не на требовании членства, а на просьбах о поставках нового оружия.

Собственно, это и есть второй вариант ответа – увеличить количество и номенклатуру поставок оружия. Чтобы если уж не добиться победы Украины, то хотя бы притормозить будущие наступательные действия РФ и ввести ситуацию в состояние пата, когда у Москвы не останется иного выбора кроме как договариваться о компромиссе. «Украина — большая страна, и в ней много городов. Поэтому нам нужно наращивать масштабы поставок, чтобы иметь возможность помочь Украине защитить еще больше городов и больше территории от ужасающих атак России», – заявил генсек НАТО Столтенберг, попросив у стран-членов альянса поставлять на Украину системы ПВО.

И страны НАТО эти призывы поддерживают – как морально, так и материально. «Последние неизбирательные удары России по гражданским объектам на Украине являются основанием для дальнейшей поддержки тех, кто стремится защитить свою страну», – уверен министр обороны Великобритании Бен Уоллес. А министр обороны Нидерландов (выделивших Украине ракет ПВО на 15 миллионов долларов) Кайса Оллонгрен заявила, что единственным ответом на российские удары должна стать «непрекращающаяся поддержка Украины и ее народа».

Казалось бы, еще немного, и желаемый пат наступит. По словам бывшего посла США в НАТО и куратора Украины Курта Волкера, российские ракетные атаки являются признаком слабости Москвы, ее «неспособности наступать и захватывать украинские территории». Однако по факту возможности России наступать сильно преуменьшены (в чем Запад убедится, уверен, скоро), а возможности США и ЕС поставлять оружие Украине сильно преувеличены, в чем Киев убеждается уже сейчас. И дело не только в страхе перед Россией, не позволяющем Западу передавать Украине дальнобойные ракеты. Дело в мощностях. В Европе выходят статьи о печальном состоянии европейской оборонной промышленности, где говорится о том, что она не готова к военному времени. Денег (и дешевого газа для производства) на усиление мощности оборонки у стран ЕС тоже не так много. Поэтому в лучшем случае дальнейшие поставки лишь отсрочат конец киевского режима и неизбежное поражение НАТО.

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Конечно, чисто теоретически есть третий вариант – найти компромисс. Выходить из украинского кризиса на основе признания новых российских территорий и решения всех обеспокоенностей России о будущем статусе украинских территорий (о чем схематично, но говорил Илон Маск). Вспомнить о предложении Владимира Путина по гарантиям безопасности и на их основе создавать единую систему коллективной безопасности (о которой говорила Ангела Меркель). Однако на практике НАТО к этому не готово, поскольку это (в понимании руководства альянса) будет означать то самое поражение, о котором говорил Йенс Столтенберг. Ну и, конечно, это будет означать конец миропорядка, а котором Запад мог эксклюзивно устанавливать свои правила. «Ставки в этом конфликте четко понятны всем. Россия не может стереть суверенное государство с карты (конечно, это ж не Ливия – прим. авт.). Россия не может изменить границы государства силой (конечно, это же не Сербия и Косово – прим. авт.). Россия не может захватить территорию другой страны и сделать ее своей (конечно, ведь Украина является территорией США – прим. авт.)», – отметил президент США Джозеф Байден.

Толкнуть НАТО на путь компромисса может только ощущение близости полного провала – которое, в свою очередь, может возникнуть лишь на фоне масштабных успехов российской армии по освобождению как нынешних, так и будущих российских территорий. Поэтому тем, кто выступает за мир (не за капитуляцию, а именно за мир) нужно просто ждать. И как Запад будет готов разговаривать, так мы и начнем.