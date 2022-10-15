НАТО находится на украинской развилке

Взгляд
15 октября, суббота  |  Последнее обновление — 15:17  |  vz.ru
Разделы

Америка испугалась низкого потолка цен на российскую нефть

США установили относительно высокую предельную цену на российскую нефть Егор Алеев/ТАСС
Предложенный США потолок цен на российскую нефть удивляет своим высоким уровнем. 60 долларов за баррель с лихвой покрывает не только себестоимость добычи, но и позволяет зарабатывать нашим нефтяникам. Откуда взялась такая щедрость от американцев, чем ответит Россия и как отреагируют главные покупатели российской нефти – Индия и Китай?  Подробности...
Перейти в раздел…

НАТО начинает на Украине войну на истощение

ВСУ сейчас опираются на поддержку военно-промышленных комплексов ведущих стран НАТО REUTERS/Oleksandr Ratushniak
США со своими союзниками меняют тактику на Украине – они пытаются втянуть Россию в затяжной конфликт «на истощение». С этой целью американский ВПК увеличивает в разы выпуск боеприпасов, чтобы нарастить их поставки Киеву. На какие еще провокации готов пойти Запад в противостоянии с Россией? Подробности...
Перейти в раздел…

Как в Красной армии исправляли ошибки в мобилизации

В Великую Отечественную были мобилизованы десятки миллионов человек Рафаил Мазелев/ТАСС
«Развал и запущенность в ряде военкоматов учета военнообязанных и антигосударственная практика при призыве в армию». Так звучит цитата из малоизвестного приказа Великой Отечественной, касающегося мобилизации 1941-1942 годов. Некоторые ситуации и рецепты тех давних времен даже сегодня выглядят актуальными. Подробности...
Перейти в раздел…

Украина переходит на экзотические способы отопления

Дрова – последняя надежда жителей Украины на отопление AP/TASS
Свечи, спальники, буржуйки, палатки для установки прямо в квартире и многие другие хитрые приспособления. Все это прямо сейчас в режиме нон-стоп скупают миллионы украинских граждан, опасаясь тяжелейшей зимы, а также отсутствия центрального отопления и электричества. Среди способов обогрева есть в том числе весьма экзотические. Подробности...
Перейти в раздел…

Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
Перейти в раздел…

НАТО находится на украинской развилке

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Альянс пытается понять, как ему выходить из украинской ситуации. Выходить если уж не с победой (которая с каждым днем становится все менее вероятной), то хотя бы без потери лица. Подробности...

Запад проецирует на Россию свои грехи

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Эти люди – они все мерят по себе. Именно поэтому они все время пытаются обвинить Россию в том, чего она не сделает – практически уже как за сделанное и сотворенное. Отсюда разговоры про тактическое ядерное оружие, про то, что вот-вот сейчас Путин снесет мирные города Украины. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Европу может спасти альянс Италии, Франции и Германии

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Надежду на самостоятельность Европы дают два фактора: растущий риск ядерной войны и приближающаяся самая холодная в истории ЕС зима. Подробности...
Перейти в раздел…

Россия превратит Турцию в Германию

Ядерный удар по Украине и ответ НАТО

Антироссийская резолюция ООН. Что думать?

Перейти в раздел…

Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
Подробности...

Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
Подробности...

Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
Подробности...
Перейти в раздел…
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Можно ли считать Турцию надежным внешнеторговым партнером для России на ближайшие годы?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска отбили попытки наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении
    Стремоусов сообщил об активной фазе наступления ВСУ в Херсонской области В Африке выразили готовность к «свадьбе с Россией» Российский беспилотник уничтожил комплекс украинских ПВО на запорожском направлении Газпром продолжил подачу газа для Европы через «Суджу»
    ВКС России уничтожили украинский десант возле ЗАЭС В Китае не исключили применения силы для решения тайваньского вопроса Транспортные фирмы Украины и Польши атаковал новый кибервирус В Госдепе дали оценку возможному прекращению зерновой сделки
    Посол Украины в Германии Мельник после восьми лет работы уехал из Берлина В Болгарии выступили против обращения Зеленского на первом заседании парламента Пушков прокомментировал угрозы Борреля русской пословицей В Германии арестовали 75-летнюю пенсионерку за руководство ультраправой группировкой

    Главная тема


    Украинцы восхищены начальством, поэтами и неудачниками

    специальная операция


    Против артиллерии НАТО на Украине применили комплексы «Пенициллин»

    Социологический опрос


    Итальянцы изменили свое отношение к конфликту России и Украины

    спутниковая связь


    Маск заявил, что Россия пытается «убить» Starlink на Украине

    Видео

    60 долларов за баррель


    Америка испугалась низкого потолка цен на российскую нефть

    пять причин


    Зачем Маск устроил скандал вокруг интернета для ВСУ

    затяжной конфликт


    НАТО начинает на Украине войну на истощение

    «имперские амбиции»


    США обнародовали новые методы борьбы с Россией

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    нет худа без добра


    Александр Разуваев: Проблема инфляции для США даже серьезнее, чем проблема госдолга

    запрет музыки


    Андрей Полонский: Украинская культура как доказательство нашей правоты

    пределы возможных конфликтов


    Глеб Простаков: Энергия заставляет дружить всех со всеми

    на ваш взгляд


    Можно ли считать Турцию надежным внешнеторговым партнером для России на ближайшие годы?
    Геворг Мирзаян

    НАТО находится на украинской развилке

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		15 октября 2022, 14:30

    «Мы всерьез пока еще ничего не начинали». Эта фраза Владимира Путина, сказанная некоторое время назад по поводу действий России на Украине, потеряла свою актуальность 10 октября. Именно в тот день Российская Федерация в ответ на киевский теракт против Крымского моста провела массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. И повторила его 11 октября. И повторяет (пусть в меньших масштабах) удары каждый день.

    Это российское начало поставило спонсоров киевского режима – а это страны из блока НАТО – в крайне непростое положение. Они понимают, что воссоединение с Россией бывших областей Украины, начавшиеся системные удары по украинской инфраструктуре, а также планируемое (по слухам) на ноябрь-декабрь наступление российских войск меняет статус-кво и требует от альянса какой-то новой стратегии – если, конечно, НАТО не хочет взирать на то, как Россия одержит на Украине быструю и убедительную победу. А руководство альянса уверяет, что не хочет. «Если Россия выиграет на Украине, то это станет поражением для НАТО», – говорит Йенс Столтенберг. Ведь победа России продемонстрирует слабость НАТО, а также станет причиной серьезной фронды в альянсе. Ряд членов альянса вежливо (или не очень) поинтересуются у Соединённых Штатов зачем Америка заставляла Европу идти на такие жертвы. Разрывать экономические отношения с РФ, лишаться российского газа, втягиваться в санкционное пике – все ради проигрышного дела? Ведь, как известно, у победы много отцов, а поражение всегда остается сиротой.

    По сути, у альянса есть три варианта действий. Первый – это прямое вовлечение в конфликт. Отправка не только новейших стратегических систем вооружений, но и солдат. Как миротворцев, как войска поддержки – или же как помощь союзнику в случае, если Украину ускоренно примут в альянс.

    За этот сценарий выступает ряд восточноевропейских членов НАТО (много лет пытающихся втянуть Западную Европу в прямой военный конфликт с Россией), а также сама Украина. Владимир Зеленский понимает, что подобное вмешательство похоронит всякие надежды на заключение какого-то компромиссного соглашения между Западом и РФ за счет интересов киевского режима и лично господина Зеленского.

    Однако, к сожалению для него, даже близкие к Украине американские дипломаты дают понять, что энтузиастов воевать за Украину в Европе немного – хотя бы из-за стойкого нежелания получить ядерный удар со стороны РФ.  «Многие страны-члены НАТО предоставляют оружие и другую военную помощь Украине в ее попытках защититься от России. Но они четко прочертили красную линию, и не готовы поддержать использование их вооруженных сил для защиты Украины. Они четко дали понять, что хотят избежать прямого столкновения между Россией и НАТО», – уверяет бывший посол США на Украине Стивен Пайфер. Поэтому, по его мнению, Зеленскому нужно сосредоточиться не на требовании членства, а на просьбах о поставках нового оружия.

    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

    Собственно, это и есть второй вариант ответа – увеличить количество и номенклатуру поставок оружия. Чтобы если уж не добиться победы Украины, то хотя бы притормозить будущие наступательные действия РФ и ввести ситуацию в состояние пата, когда у Москвы не останется иного выбора кроме как договариваться о компромиссе. «Украина — большая страна, и в ней много городов. Поэтому нам нужно наращивать масштабы поставок, чтобы иметь возможность помочь Украине защитить еще больше городов и больше территории от ужасающих атак России», – заявил генсек НАТО Столтенберг, попросив у стран-членов альянса поставлять на Украину системы ПВО.

    И страны НАТО эти призывы поддерживают – как морально, так и материально. «Последние неизбирательные удары России по гражданским объектам на Украине являются основанием для дальнейшей поддержки тех, кто стремится защитить свою страну», – уверен министр обороны Великобритании Бен Уоллес. А министр обороны Нидерландов (выделивших Украине ракет ПВО на 15 миллионов долларов) Кайса Оллонгрен заявила, что единственным ответом на российские удары должна стать «непрекращающаяся поддержка Украины и ее народа».

    Казалось бы, еще немного, и желаемый пат наступит. По словам бывшего посла США в НАТО и куратора Украины Курта Волкера, российские ракетные атаки являются признаком слабости Москвы, ее «неспособности наступать и захватывать украинские территории». Однако по факту возможности России наступать сильно преуменьшены (в чем Запад убедится, уверен, скоро), а возможности США и ЕС поставлять оружие Украине сильно преувеличены, в чем Киев убеждается уже сейчас. И дело не только в страхе перед Россией, не позволяющем Западу передавать Украине дальнобойные ракеты. Дело в мощностях. В Европе выходят статьи о печальном состоянии европейской оборонной промышленности, где говорится о том, что она не готова к военному времени. Денег (и дешевого газа для производства) на усиление мощности оборонки у стран ЕС тоже не так много. Поэтому в лучшем случае дальнейшие поставки лишь отсрочат конец киевского режима и неизбежное поражение НАТО.

    Конечно, чисто теоретически есть третий вариант – найти компромисс. Выходить из украинского кризиса на основе признания новых российских территорий и решения всех обеспокоенностей России о будущем статусе украинских территорий (о чем схематично, но говорил Илон Маск). Вспомнить о предложении Владимира Путина по гарантиям безопасности и на их основе создавать единую систему коллективной безопасности (о которой говорила Ангела Меркель). Однако на практике НАТО к этому не готово, поскольку это (в понимании руководства альянса) будет означать то самое поражение, о котором говорил Йенс Столтенберг. Ну и, конечно, это будет означать конец миропорядка, а котором Запад мог эксклюзивно устанавливать свои правила. «Ставки в этом конфликте четко понятны всем. Россия не может стереть суверенное государство с карты (конечно, это ж не Ливия – прим. авт.). Россия не может изменить границы государства силой (конечно, это же не Сербия и Косово – прим. авт.). Россия не может захватить территорию другой страны и сделать ее своей (конечно, ведь Украина является территорией США – прим. авт.)», – отметил президент США Джозеф Байден.

    Толкнуть НАТО на путь компромисса может только ощущение близости полного провала – которое, в свою очередь, может возникнуть лишь на фоне масштабных успехов российской армии по освобождению как нынешних, так и будущих российских территорий. Поэтому тем, кто выступает за мир (не за капитуляцию, а именно за мир) нужно просто ждать. И как Запад будет готов разговаривать, так мы и начнем.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •