2022 станет годом нестабильности без революции

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4 января, вторник  |  Последнее обновление — 12:00  |  vz.ru
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Как Гайдар придумал для России «шоковую терапию»

Гайдар руководил правительством всего лишь год, однако успел стать «отцом» новой экономики Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press
«Миллионы россиян в одночасье стали нищими». «С Россией как с высокотехнологичной страной было покончено». Такими словами теперь специалисты оценивают событие, произошедшее ровно 30 лет назад. На рассвете 2 января 1992 года стартовала гайдаровская реформа, известная также как «шоковая терапия». Почему же теперь соратники Гайдара говорят, что гордятся собой? Подробности...
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Пять главных политических событий 2022 года

2021-й был непростым, 2022-й будет еще сложнее Станислав Красильников/ТАСС
Каким станет для международной политики 2022-й, мы поймем примерно через год. Но некоторые его вехи можно определить уже сейчас. Газета ВЗГЛЯД выбрала пять событий как регионального, так и исторического значения, способных изменить судьбу России и других ведущих держав планеты. Подробности...
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Военной службе добавили комфорта

Столовые в воинских частях полностью преобразились Сергей Пивоваров/РИА «Новости»
«Служить в рядах Российской армии стало по-настоящему почетно и престижно», – заявил в новогоднем обращении к военнослужащим министр обороны Сергей Шойгу. И причиной таких перемен стало не только поступление новых образцов вооружений, не только успех операции в Сирии и грандиозные учения последнего времени. Российская армия сильно изменилась в еще одном очень важном аспекте. Подробности...
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2021-й стал лучшим годом для бездельников

Многие жители Запада больше вообще не хотят работать Zuma/ТАСС
Десятки миллионов людей во всем мире отказываются искать себе работу – и это стало одной из главных тенденций уходящего года для западных стран. Происходящее связано далеко не только с пандемией коронавируса, наложенными в результате ограничениями и финансовой помощью населению. Правительства пытаются бороться не только с иждивенчеством, но и с массовым мошенничеством. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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2022 станет годом нестабильности без революции

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В мире сохранится уже хорошо знакомая нам двусмысленная ситуация – все страны вроде-бы недовольны тем, как идут дела, у многих есть претензии по отношению к соседями или международному порядку, как таковому. Подробности...

Какими будут отношения России и Европы в 2022 году

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Диалог с ЕС будет обменом мнениями с противником, разговор с отдельными европейскими государствами – беседой с очень трудными партнёрами. Как это и было в 2021 году. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Сколько выходных нужно россиянам

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Особого урона от длинных выходных экономика, очевидно, не несет. Не потому, что работы никакой нет и никто не работает. Наоборот. Потому что кому надо, тот все равно работает. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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Главные события 2022 года в политике

Как победили Гитлера под Москвой

Украина готовится к войне

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Города России украсились к празднованию Нового года и Рождества

Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

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В Ленобласти открыли мемориальный комплекс в честь Александра Невского

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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

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    Тимофей Бордачёв

    2022 станет годом нестабильности без революции

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		4 января 2022, 12:00

    В международной политике строить прогнозы – это одно из наиболее неблагодарных занятий. В первую очередь, потому что самый главный, и наиболее верный, из них – в следующем году будет и дальше нарастать конкуренция между государствами, поскольку каждое их них руководствуется собственными эгоистическими интересами – является настолько же общим, насколько и неутешительным. Тем более, что наиболее расхожие оценки прошедшего 2021 года показывают, что с реальностью смириться оказывается сложнее всего. 

    Да, предстоящий год будет и дальше уводить нас в сторону от того, что казалось стабильностью. Но давайте не забывать, что в самые спокойные времена после холодной войны в мире проливалось намного больше крови, чем сейчас. А в ушедшем 2021 году в мире не началась ни одна война, а многолетний конфликт в Афганистане даже, похоже, закончился. 

    Однако есть и некоторая конкретика. Самая хорошая новость в том, что касается международной политики в наступившем 2022 году – это то, что нам не угрожает всеобщее истребление в результате войны между ядерными сверхдержавами. Но именно это – единственное, что можно сейчас сказать с полной уверенностью. В отношениях России и Запада даже самое серьезное обострение приведет только к фундаментальному ослаблению экономических связей – результату того, что США и союзники называют «санкциями» в их максимально возможном проявлении. 

    Но даже это представляется сейчас менее вероятным, чем можно было бы ожидать, судя по решительным заявлениям американцев. Максимум, которого сможет достичь военная напряженность в Восточной Европе – это ограниченные меры со стороны России, если киевские власти позволят себе авантюристические действия, как это произошло в Грузии летом 2008 года. Но это не несет в себе опасности серьезной эскалации – современная Украина – это не Западная Германия времен холодной войны. Всем отлично известно, что реальных оснований для военного вмешательства в ситуацию у США нет вплоть до границы между Германией и Польшей. Поэтому предстоящий год станет тревожным, но не предвоенным. 

    Более того, даже понимание невозможности военного конфликта внутри их ограниченного круга не станет для Москвы, Вашингтона или Пекина поводом действовать по-настоящему безрассудно. Россию все-таки удерживает от этого желание сохранить собственную включенность в ту часть глобальной экономики, где решающая роль принадлежит Западу. США и их основные союзники не сталкиваются с вероятностью появления настоящих угроз своей безопасности из-за действий России или Китая. Они будут последовательно усиливать давление, экономическое и политическое, на своих противников, но переходить опасную черту совершенно не собираются.

    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

    Сама Поднебесная в принципе не рассматривает военную опцию в качестве варианта развития отношений с США еще на очень долгое время. Единственное, что может спровоцировать в 2022 году Китай на военное решение тайваньской проблемы – это действия самого Тайбея, а ему на это понадобится санкция США, которой не будет. В 2022 году Китай будет, как и все последние годы, ограничиваться угрозами в отношении Тайваня, но к делу не перейдет. 

    В мире сейчас нет регионов или государств, где мы могли бы ожидать революционного поведения. Поэтому в 2022 году, как и в ушедшем, не стоит ожидать возникновения масштабных военных столкновений на межгосударственном уровне. Будут продолжать «тлеть» те внутригосударственные конфликты, которые возникли ранее, но их интенсивность вряд ли станет более высокой. Гражданская война в Ливии, вялотекущие конфликты в Африке – разве мы замечаем их существование?

    Ближе к российским рубежам наиболее интересным, после западного направления, останется, конечно, вопрос о судьбе Афганистана. Сейчас велика вероятность того, что захватившие после бегства американцев власть талибы не смогут в течение зимы наладить жизнь в стране. Но и здесь нет серьезных оснований опасаться масштабной внутренней войны с потенциальным эффектом для соседей. Внутри Афганистана нет организованных сил, способных на мятеж против новых властей в Кабуле. Кроме того, страна настолько истощена 40 годами внутреннего конфликта, включая два иностранных вторжения, что даже массовый голод максимум к чему и приведет, так это к локальным бунтам, которые Талибан*, скорее всего, сможет пока подавить.

    Не стоит в наступающем году сильно опасаться вторжения религиозных экстремистов из Афганистана в союзные России государства Центральной Азии. Их внутренние режимы остаются достаточно стабильными, а военная помощь России – решительной и делающей бессмысленными любые попытки расшатать ситуацию извне. 

    Это не означает, что в 2022 году мы не будем наблюдать новые попытки США и тех, кто их поддерживает на местах раскачать внутриполитическую ситуацию в отдельных соседних с Россией странах. Даже если сейчас они показывают высокий уровень стабильности и экономической устойчивости. Однако они не свободны от накопленных внутренних проблем. Поэтому в новом году мы и дальше увидим примеры явлений, которые в России могут восприниматься с настороженностью. Но серьезной проблемой это станет не в наступающем году, а к середине десятилетия. 

    Южнее постоянно напряженными останутся приграничные отношения между Индией и Пакистаном. Здесь нельзя исключать локальных столкновений, но они также не перерастут в масштабную войну – Китай слишком сильно оторвался от Индии в военном отношении, чтобы Дели рисковал своей репутацией в случае нового поражения от северного соседа. Индийские власти очень аккуратно научились дозировать антикитайские проявления своей политики, заигрывая с США, но только ради тактических интересов. 

    Ставить себя под удар ради того, чтобы Вашингтон мог сильнее обложить Китай санкциями или другими мерами давления в Индии никто не собирается. В целом такая модель взаимодействия держав будет в 2022 году характерна для всей Азии. Как и на Западе у стран региона нет оснований думать, что какие-то их жизненные интересы могут оказаться под угрозой. Одновременно нигде нет внутренних причин для революционной ситуации, выход из которой может быть найден в борьбе с внешним противником.

    В западной части Евразии наиболее непредсказуемой державой в 2022 году останется Турция.

    Экономическое положение в стране не создает для Эрдогана оснований успокоиться и перестать задирать соседей и вообще практически всех. Но к этим выпадам другие государства тоже уже начинают привыкать. Россия смотрит на них снисходительно, хотя иногда может слегка «отшлепать» своего сложного соседа на юге. Но опять же – без серьезных конфликтов. «Братский» для турок Азербайджан тоже уже навоевался и в наступившем году будет и дальше проводить политику отрезания от Армении новых кусочков «салями», пока сам Ереван не сможет собраться с мыслями.  Мелкие стычки на пространстве бывшего СССР возможны между Киргизией и Таджикистаном, или в рамках уже идущего обострения на белорусско-польско-литовской границе, но не более. 

    В мире сохранится уже хорошо знакомая нам двусмысленная ситуация – все страны вроде-бы недовольны тем, как идут дела, у многих есть претензии по отношению к соседями или международному порядку, как таковому. Но при этом если мы посмотрим на карту, то не обнаружим страны, которая способна и готова к революционному поведению, как это дважды в 20 веке произошло с Германией и десятки раз на региональном уровне. Большинство политиков демонстрируют решительность в заявлениях, но при этом показывают предельную осторожность на деле. Опасной черты в 2022 году не перешагнет никто.  

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