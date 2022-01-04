2022 станет годом нестабильности без революции

В международной политике строить прогнозы – это одно из наиболее неблагодарных занятий. В первую очередь, потому что самый главный, и наиболее верный, из них – в следующем году будет и дальше нарастать конкуренция между государствами, поскольку каждое их них руководствуется собственными эгоистическими интересами – является настолько же общим, насколько и неутешительным. Тем более, что наиболее расхожие оценки прошедшего 2021 года показывают, что с реальностью смириться оказывается сложнее всего.

Да, предстоящий год будет и дальше уводить нас в сторону от того, что казалось стабильностью. Но давайте не забывать, что в самые спокойные времена после холодной войны в мире проливалось намного больше крови, чем сейчас. А в ушедшем 2021 году в мире не началась ни одна война, а многолетний конфликт в Афганистане даже, похоже, закончился.

Однако есть и некоторая конкретика. Самая хорошая новость в том, что касается международной политики в наступившем 2022 году – это то, что нам не угрожает всеобщее истребление в результате войны между ядерными сверхдержавами. Но именно это – единственное, что можно сейчас сказать с полной уверенностью. В отношениях России и Запада даже самое серьезное обострение приведет только к фундаментальному ослаблению экономических связей – результату того, что США и союзники называют «санкциями» в их максимально возможном проявлении.

Но даже это представляется сейчас менее вероятным, чем можно было бы ожидать, судя по решительным заявлениям американцев. Максимум, которого сможет достичь военная напряженность в Восточной Европе – это ограниченные меры со стороны России, если киевские власти позволят себе авантюристические действия, как это произошло в Грузии летом 2008 года. Но это не несет в себе опасности серьезной эскалации – современная Украина – это не Западная Германия времен холодной войны. Всем отлично известно, что реальных оснований для военного вмешательства в ситуацию у США нет вплоть до границы между Германией и Польшей. Поэтому предстоящий год станет тревожным, но не предвоенным.

Более того, даже понимание невозможности военного конфликта внутри их ограниченного круга не станет для Москвы, Вашингтона или Пекина поводом действовать по-настоящему безрассудно. Россию все-таки удерживает от этого желание сохранить собственную включенность в ту часть глобальной экономики, где решающая роль принадлежит Западу. США и их основные союзники не сталкиваются с вероятностью появления настоящих угроз своей безопасности из-за действий России или Китая. Они будут последовательно усиливать давление, экономическое и политическое, на своих противников, но переходить опасную черту совершенно не собираются.

Сама Поднебесная в принципе не рассматривает военную опцию в качестве варианта развития отношений с США еще на очень долгое время. Единственное, что может спровоцировать в 2022 году Китай на военное решение тайваньской проблемы – это действия самого Тайбея, а ему на это понадобится санкция США, которой не будет. В 2022 году Китай будет, как и все последние годы, ограничиваться угрозами в отношении Тайваня, но к делу не перейдет.

В мире сейчас нет регионов или государств, где мы могли бы ожидать революционного поведения. Поэтому в 2022 году, как и в ушедшем, не стоит ожидать возникновения масштабных военных столкновений на межгосударственном уровне. Будут продолжать «тлеть» те внутригосударственные конфликты, которые возникли ранее, но их интенсивность вряд ли станет более высокой. Гражданская война в Ливии, вялотекущие конфликты в Африке – разве мы замечаем их существование?

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Ближе к российским рубежам наиболее интересным, после западного направления, останется, конечно, вопрос о судьбе Афганистана. Сейчас велика вероятность того, что захватившие после бегства американцев власть талибы не смогут в течение зимы наладить жизнь в стране. Но и здесь нет серьезных оснований опасаться масштабной внутренней войны с потенциальным эффектом для соседей. Внутри Афганистана нет организованных сил, способных на мятеж против новых властей в Кабуле. Кроме того, страна настолько истощена 40 годами внутреннего конфликта, включая два иностранных вторжения, что даже массовый голод максимум к чему и приведет, так это к локальным бунтам, которые Талибан*, скорее всего, сможет пока подавить.

Не стоит в наступающем году сильно опасаться вторжения религиозных экстремистов из Афганистана в союзные России государства Центральной Азии. Их внутренние режимы остаются достаточно стабильными, а военная помощь России – решительной и делающей бессмысленными любые попытки расшатать ситуацию извне.

Это не означает, что в 2022 году мы не будем наблюдать новые попытки США и тех, кто их поддерживает на местах раскачать внутриполитическую ситуацию в отдельных соседних с Россией странах. Даже если сейчас они показывают высокий уровень стабильности и экономической устойчивости. Однако они не свободны от накопленных внутренних проблем. Поэтому в новом году мы и дальше увидим примеры явлений, которые в России могут восприниматься с настороженностью. Но серьезной проблемой это станет не в наступающем году, а к середине десятилетия.

Южнее постоянно напряженными останутся приграничные отношения между Индией и Пакистаном. Здесь нельзя исключать локальных столкновений, но они также не перерастут в масштабную войну – Китай слишком сильно оторвался от Индии в военном отношении, чтобы Дели рисковал своей репутацией в случае нового поражения от северного соседа. Индийские власти очень аккуратно научились дозировать антикитайские проявления своей политики, заигрывая с США, но только ради тактических интересов.

Ставить себя под удар ради того, чтобы Вашингтон мог сильнее обложить Китай санкциями или другими мерами давления в Индии никто не собирается. В целом такая модель взаимодействия держав будет в 2022 году характерна для всей Азии. Как и на Западе у стран региона нет оснований думать, что какие-то их жизненные интересы могут оказаться под угрозой. Одновременно нигде нет внутренних причин для революционной ситуации, выход из которой может быть найден в борьбе с внешним противником.

В западной части Евразии наиболее непредсказуемой державой в 2022 году останется Турция.

Экономическое положение в стране не создает для Эрдогана оснований успокоиться и перестать задирать соседей и вообще практически всех. Но к этим выпадам другие государства тоже уже начинают привыкать. Россия смотрит на них снисходительно, хотя иногда может слегка «отшлепать» своего сложного соседа на юге. Но опять же – без серьезных конфликтов. «Братский» для турок Азербайджан тоже уже навоевался и в наступившем году будет и дальше проводить политику отрезания от Армении новых кусочков «салями», пока сам Ереван не сможет собраться с мыслями. Мелкие стычки на пространстве бывшего СССР возможны между Киргизией и Таджикистаном, или в рамках уже идущего обострения на белорусско-польско-литовской границе, но не более.

В мире сохранится уже хорошо знакомая нам двусмысленная ситуация – все страны вроде-бы недовольны тем, как идут дела, у многих есть претензии по отношению к соседями или международному порядку, как таковому. Но при этом если мы посмотрим на карту, то не обнаружим страны, которая способна и готова к революционному поведению, как это дважды в 20 веке произошло с Германией и десятки раз на региональном уровне. Большинство политиков демонстрируют решительность в заявлениях, но при этом показывают предельную осторожность на деле. Опасной черты в 2022 году не перешагнет никто.