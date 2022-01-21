Запретите депутатам играть в танчики

Всякий раз, когда у нас происходит громкий случай насилия – скажем, очередной малолетний дебил устраивает стрельбу в школе, – мы слышим хор голосов, обвиняющих в случившемся разные явления современного мира.

Например, популярность компьютерных игр-стрелялок, прививающих людям легкое отношение к человеческой смерти, к убийству, стирающих грань между виртуальным насилием и реальным. Или влияние социальных сетей, где практикуется «бокс по переписке», дистанционный обмен угрозами без риска получить по физиономии, и где формируются разные нехорошие сообщества, пропагандирующие разрушительные идеи. И всякий раз в таком хоре солируют наши неравнодушные депутаты, которые, заботясь об общественном благе и опираясь на свое право законодательной инициативы, по горячим следам предлагают запретить одно, ограничить другое, поставить под строгий контроль третье.

Но как быть, если сами депутаты ведут себя как школьники, увлеченные игрой в танчики? Куда нам жаловаться и чего требовать? Например, недавно депутат Государственной думы Евгений Фёдоров в пылу идейной борьбы с Западом предложил ни много ни мало нанести ядерный удар по США. Хотя можно и не ядерный – главное, чтобы по США. Мол, если жахнуть по безлюдной местности, вроде штата Невада, то в Вашингтоне даже и не очень обидятся, а мы свой нрав наглядно покажем и на правильную ногу себя поставим.

Вот как к этому отнестись? Что повлияло на воображение депутата? Пересмотрел ли он голливудских боевиков про разные армагеддоны? Или заразился игроманией, днём и ночью мочит нарисованных монстров у себя в компьютере?

Депутат – это человек, который получает зарплату из наших налогов. И в общем случае мы вовсе не считаем его дармоедом, живущим за чужой счёт. Ведь депутат, по логике вещей, представляет наши политические интересы, обсуждает наши общие дела, так сказать, res publica, благодаря чему мы можем спокойно работать, растить детей и строить своё личное будущее. Предположительно такой человек должен быть компетентнее и ответственнее тех, кто пашет землю, ремонтирует автомобили или пишет газетные колонки.

В самом деле, что мы можем понимать в государственных вопросах? Мы люди маленькие, а вот депутат – это да, он за нас всё по уму обсудит, решит и нам же потом растолкует, недаром же в Думу выбрали его, а не нас.

Тем не менее мы, простые люди, даже в кругу семьи, да что там, даже перед зеркалом, наедине с собой, не в состоянии произнести то, до чего на весь мир договорился отдельный депутат. Всё-таки пожить-то ещё всем хочется. Возможно, конкретному депутату этот выпад кажется очень патриотичным; в самом деле, вряд ли кто-то из верных сынов отечества перещеголяет его в боевой риторике. Но в действительности это никакой не патриотизм.

Смотрите, что происходит. Российская дипломатия пошла в наступление. Мы не знаем, чем это наступление кончится, сможет ли Россия добиться хотя бы какого-то понимания или же коллективный Запад останется глух к её доводам. Однако сейчас наши заперли соперника в его штрафной площадке и чётко перепасовываются, контролируя мяч.

Есть ощущение конкретного плана с распределением ролей: что и когда должен сказать министр иностранных дел, один его заместитель, другой заместитель, наконец, президент и его пресс-секретарь. Не снижать темп, не передавить и не прогнуться, предъявить серьёзные аргументы и вместе с тем не перейти черту. И тут на поле выбегает депутат с нарисованной ядерной дубиной.

Ах да, я же совсем забыл, что это не всерьёз. Что юродство в политике ради пиара – давняя традиция, заложенная ещё Владимиром Вольфовичем Жириновским. В конце концов, помыть сапоги в Индийском океане тоже было бы трудно, если не развязать широкомасштабных боевых действий. Но мы привыкли относиться к этому как-то легко, с чувством юмора: вот есть же живые, непосредственные люди в коридорах нашей власти.

В принципе, был у нас некий консенсус: какое-то количество больших оригиналов в каждом составе парламента должно присутствовать. Не Мизулина, так Милонов. Только вот времена теперь настали какие-то не очень юмористические, к тому же, как говорят, эпоха постмодерна подошла к концу.

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Тем более что безответственные слова, которые звучат как бы для внутреннего потребления, за рубежами нашей страны внимательно учитывается по номиналу, без скидок на национальные традиции публичной политики. Отслеживаются наши СМИ, отслеживаются сетевые ресурсы.

А потом на канале CNN выдают оперативные сводки: мол, в прошлом месяце со стороны России звучало на 15% больше агрессивных высказываний, чем в предыдущем. Никуда не денешься, все ходы записаны. Так формируется общественное мнение. Так развязываются руки и языки у американских конгрессменов и сенаторов. И на тему новых «адских» санкций, и на тему превентивных ударов. Может быть, их избиратели тоже любят крутых (на словах) парней. А чего стыдиться, если и русские ведут себя точно так же? Шаг за шагом любители дешёвой популярности, занимаясь не своим делом, подталкивают мир к ядерной катастрофе.

В целом наша жизнь по сравнению с советскими временами стала существенно рациональнее. Но вот политический класс в то время вёл себя более ответственно. И дело не только в партийной цензуре, но и в том, что тогда ещё сохранялась живая память о большой войне. «Только бы войны не было» – таков был жизненный девиз нескольких поколений. Сейчас от этой памяти остались только цифры, слова и картинки. Органическое чувство страха ушло, и некоторые люди вообразили, что какие-то наши проблемы можно решить войной. Но это иллюзия.

Война нам не нужна никакая. Нет сомнения, что наша власть, ведя жёсткую дипломатическую игру, прекрасно это понимает. Поэтому хотелось бы видеть более ответственную позицию со стороны публичных персон.