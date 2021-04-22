Наступило время карнавальной дипломатии

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НОВОСТЬ ЧАСА

Эксперты предположили реакцию России на ультиматум Чехии

22 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 12:00  |  vz.ru
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Российская экономика получит инъекцию роста

Россию ждет бум строительства Владимир Гердо/ТАСС
Владимир Путин дал старт масштабным инвестициям в инфраструктуру, в том числе транспортную, по всей России. Международная практика показывает, что это именно то, что может помочь экономике нарастить темпы роста, а населению – улучшить условия жизни. Речь идет о колоссальных вложениях – триллионах рублей.  Подробности...
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Яркая метафора Путина описала положение США и их вассалов

Шакал лижет лапы тигру. Яркая метафора современной международной политики «Маугли», киностудия «Союзмультфильм»
Владимир Путин использовал в своем послании яркие литературные образы – и речь идет прежде всего об упоминании героев знаменитой «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. Кого имел в виду глава государства, употребив метафору про Шерхана и шакала Табаки, который подвывает, «чтобы задобрить своего суверена»? Подробности...
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Военные самолеты России получат крышу над головой

Так выглядят укрытия для российских бомбардировщиков в Сирии Телеканал Звезда/YouTube
Вооруженные силы России приступают к реформе, которая напрашивалась десятилетиями. Речь идет о массовом строительстве специальных укрытий для самолетов ВКС на военных аэродромах. Почему эти сооружения критически важны для успешного функционирования боевой авиации и что подтолкнуло Минобороны к началу этой масштабной программы? Подробности...
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Какого будущего лишилась Украина из-за разрыва с Россией

Промышленность Украины превратилась в руины Сергей Батурин/РИА «Новости»
В Киеве снова жалуются на Москву – дескать, Россия хочет превратить Украину в «аграрную провинцию». И это при том, что своей политикой последних лет Украина сама лишила себя промышленности, которая была завязана на Россию и позволяла богатеть обеим странам. Как выглядели бы экономические отношения России и Украины сегодня, если бы не случился Майдан? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Россия может провести «красные линии» где угодно

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Россия не является инициатором международной конкуренции и не провоцирует другие великие державы. Для этого у нее слишком много собственных ресурсов, которых хватит на поколения вперед – ей не нужно «отжимать» у других торговые пути или нефтяные месторождения. Но возможность распоряжаться этими ресурсами самостоятельно может быть обеспечена только активной внешней политикой. Подробности...

Наступило время карнавальной дипломатии

Алексей Куприянов
Алексей Куприянов, Научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН
Кандидат в вожди скачет голым через мечи на потеху публике, осыпая оскорбительными твитами вождя соседнего племени, и будет скакать до тех пор, пока (и если) колесо истории не совершит очередной оборот и не сделает дипломатию вновь делом узкого круга аристократов. Подробности...

Почему во Второй мировой войне никто не применял химоружие

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
22 апреля 1915 года немцы впервые массово применили химическое оружие – распылили хлор. Вся Первая мировая война прошла под знаком химоружия. Недаром один из самых узнаваемых ее символов – это противогаз. Но в следующем мировом конфликте, несмотря на всю его напряженность, боевые газы никто не использовал. Почему? Подробности...
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Главный враг России в Германии

Обсуждение: 6 комментариев

Послание Путина Федеральному собранию

Обсуждение: 30 комментариев

Кто превратил Украину в аграрную провинцию

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В Великобритании похоронили принца Филиппа

В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперты предположили реакцию России на ультиматум Чехии
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    Алексей Куприянов

    Наступило время карнавальной дипломатии

    Алексей Куприянов
    Научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН
    		22 апреля 2021, 11:42

    Очень многие знакомые и коллеги пишут с осуждением про то, что традиционная дипломатия уступила место твиттерным перебранкам и что, дескать, это плохо, пора вернуться к привычным нам дипломатическим нормам. На самом деле, боюсь, твиттеризация и дальнейшая карнавализация дипломатии неизбежны, по крайней мере, на нынешнем этапе общественного развития западных стран, и это напрямую связано с повсеместным внедрением демократических норм.

    Массовая демократизация обычно воспринимается как нечто новое; на самом деле это процесс возвращения к глубокой архаике, ко временам племен, племенных королевств и полисов, когда свободные граждане напрямую участвовали в определении внешнеполитического курса (не случайно в Америке в ранние годы был настолько популярен миф о свободолюбивых протопредках-англосаксах, живших буколическим образом среди густых лесов и просторных полей). Привычная нам классическая дипломатия с ее тайными договорами, взаимными расшаркиваниями и прочим – наследие уже аристократического периода, когда дипломатия стала делом королей или олигархической верхушки, которым было, в общем, всё равно, что об их политике думают простые смертные.

    Какова бы ни была нынешняя демократия – истинная или имитационная, она в любом случае апеллирует к мнению населения. Кандидат в вожди скачет голым через мечи на потеху публике, осыпая оскорбительными твитами вождя соседнего племени, и будет скакать до тех пор, пока (и если) колесо истории не совершит очередной оборот и не сделает дипломатию вновь делом узкого круга аристократов, способных отстоять свое доминирование при помощи неотразимого оружия – как вожди Бронзового века или рыцари Средневековья. На эту тему, наверное, можно было бы написать неплохую антиутопию.

    Источник: Телеграм-канал Алексея Куприянова


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