Наступило время карнавальной дипломатии

Очень многие знакомые и коллеги пишут с осуждением про то, что традиционная дипломатия уступила место твиттерным перебранкам и что, дескать, это плохо, пора вернуться к привычным нам дипломатическим нормам. На самом деле, боюсь, твиттеризация и дальнейшая карнавализация дипломатии неизбежны, по крайней мере, на нынешнем этапе общественного развития западных стран, и это напрямую связано с повсеместным внедрением демократических норм.

Массовая демократизация обычно воспринимается как нечто новое; на самом деле это процесс возвращения к глубокой архаике, ко временам племен, племенных королевств и полисов, когда свободные граждане напрямую участвовали в определении внешнеполитического курса (не случайно в Америке в ранние годы был настолько популярен миф о свободолюбивых протопредках-англосаксах, живших буколическим образом среди густых лесов и просторных полей). Привычная нам классическая дипломатия с ее тайными договорами, взаимными расшаркиваниями и прочим – наследие уже аристократического периода, когда дипломатия стала делом королей или олигархической верхушки, которым было, в общем, всё равно, что об их политике думают простые смертные.

Какова бы ни была нынешняя демократия – истинная или имитационная, она в любом случае апеллирует к мнению населения. Кандидат в вожди скачет голым через мечи на потеху публике, осыпая оскорбительными твитами вождя соседнего племени, и будет скакать до тех пор, пока (и если) колесо истории не совершит очередной оборот и не сделает дипломатию вновь делом узкого круга аристократов, способных отстоять свое доминирование при помощи неотразимого оружия – как вожди Бронзового века или рыцари Средневековья. На эту тему, наверное, можно было бы написать неплохую антиутопию.

Источник: Телеграм-канал Алексея Куприянова