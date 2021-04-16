Киев нарвался на настоящие санкции Москвы и Минска

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НОВОСТЬ ЧАСА

Стала известна причина сбоя при стыковке «Прогресса» с МКС

16 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 09:31  |  vz.ru
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Почему «адские» санкции США слабо ударили по России

Российский рубль не испугался новых экономических санкций США Артем Геодакян/ТАСС
Американские законодатели окрестили новые санкции против России «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль резко уходил вниз и провоцировал валютную панику, то в этот раз он даже укрепился. Что будет дальше? Подробности...
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Москва готовит чувствительные для США контрсанкции

Правящие круги США надеются вызвать внутри России смуту с помощью новых финансовых санкций Юрий Смитюк/ТАСС
Американская политика в очередной раз продемонстрировала свою непоследовательность. После, казалось бы, рассудительного звонка в Кремль, Байден ввел серию новых антироссийских санкций. Он запретил продавать в США российские долговые облигации, выслал десять наших дипломатов и внес в черный список десятки предприятий и отдельных россиян. Москва уже пообещала ответ. Каким он должен быть? Подробности...
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«Северный поток – 2» требует защиты военными методами

Укладка «Северного потока – 2» очень нервирует наших западных партнеров Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Запад продолжает оказывать давление на Россию с целью прекратить строительство газопровода «Северный поток – 2» – и важнейшим событием в этой цепи стали польские военные провокации. Могут ли противники газопровода прибегнуть к реальным военным операциям против «Северного потока – 2» – и если да, то что Россия должна этому противопоставить?  Подробности...
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США уничтожают важнейшие правила и традиции дипломатии

Российское посольство в США без всякого повода должны покинуть десять дипломатов imago stock&people/ТАСС
Новый пакет антироссийских санкций, подписанный президентом США Байденом, предусматривает в том числе высылку десяти российских дипломатов из Вашингтона. Этот шаг только на первый взгляд выглядит продолжением длинной цепочки высылок, которые вот уже годами практикует Вашингтон. Происходящее способно повлечь за собой далеко идущие последствия для всей мировой дипломатической системы. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Киев нарвался на настоящие санкции Москвы и Минска

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если в России и Белоруссии действительно решили подержать Украину на голодном топливном пайке, эффект от таких контрсанкций превысит все то, что мы наблюдали до сих пор. Страна в буквальном смысле остановится. Подробности...

Как нам реорганизовать историю

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Строевое инакомыслие не кажется мне хорошей перспективой. Чтобы идти вперед, свободный человек должен сам разобраться со своей историей и с историей собственной страны. Подробности...
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Космос не исключает водопровода

Александр Баунов
Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru
Хуже всего, когда замечают то одно, то другое по мере мелкой личной надобности – ни Марфа, ни Мария, ни лебедь, ни щука, ни дядька, ни бузина. А можно видеть и то, и другое и радоваться вертикали, помноженной на горизонталь. Подробности...
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Байден ввел против России «суперсанкции»

Путин и Байден: Историческая встреча

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У Азербайджана претензии к России

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Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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Скончался супруг английской королевы принц Филип

Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
  • Россия

  • США

  • Обе в равной степени
На какое черноморское побережье вы предпочли бы отправиться на отдых этим летом?
  • В Крым

  • В Сочи
Кто должен заниматься сексуальным просвещением детей?
  • Родители

  • Школа

  • Узнают сами (улица, интернет и т.д.)
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Стала известна причина сбоя при стыковке «Прогресса» с МКС
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    на ваш взгляд


    Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
    Глеб Простаков

    Киев нарвался на настоящие санкции Москвы и Минска

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		16 апреля 2021, 09:14

    На фоне увеличения санкционного давления США и Евросоюза на Белоруссию осмелели и украинские власти. Вот уже полгода, как белорусский не-президент Александр Лукашенко, каким его считают в Киеве, руководит соседней страной, но только сейчас в Киеве начали говорить о том, что торговые отношения двух стран – не что иное, как подпитка диктаторского режима.

    Вашингтон готовится реанимировать замороженные санкции против 9 ключевых белорусских предприятий уже после 26 апреля, ЕС раздумывает над четвертым пакетом санкций, который может выйти за рамки персональных ограничений и санкций против отдельных предприятий, затронув целые секторы экономики. Обсуждаются различные способы давления вплоть до отключения государственных банков от системы SWIFT. И вот Украина запела в унисон.

    Сначала глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предложил перенести заседания ТКГ из Минска в Варшаву. Мол, негоже украинцам приезжать на переговоры в страну, находящейся в орбите влияния в России. К тому же до Варшавы точно не доедут представители непризнанных ДНР и ЛНР. В Минске предложение Кравчука назвали глупостью, а после и сама украинская сторона назвала инициативу «размышлениями вслух» и тема затерлась.

    Упавший было флаг антибелорусских выпадов поднял мэр Львова Андрей Садовый. На днях он сообщил о том, что город отказывается от покупки пассажирских автобусов производства «МАЗ» несмотря на то, что белорусы представили самое выгодное тендерное предложение. Что ж, Львов останется без автобусов, зато галичанская столица внесет свой вклад в борьбу с режимом. Впрочем, тот же Львов пока еще продолжает потреблять белорусские и российские нефтепродукты, а также белорусское электричество тогда, когда изношенная украинская энергосистема перестает справляться. Эта игра в одни ворота, кажется, надоела и Минску, и Москве.

    Белоруссия готовится ввести контрсанкции. В начале апреля подготовлен соответствующий указ Лукашенко, который наделяет правительство полномочиями по запрету импортных товаров от производителей из страны, которые ввели санкции против Белоруссии. И, если точечные ограничения могут быть разве что немного неприятными для отдельных импортеров и компаний, работающих на белорусском рынке, то в отношении ближайших соседей, в том числе Украины, у Минска есть инструменты покрепче.

    Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

    В первую очередь, это уже упомянутые нефтепродукты. Давление киевских властей на бизнес считающегося пророссийским политика Виктора Медведчука включали, в том числе, атаку на его топливные активы. Речь о нефтепродуктопроводе «ПрикарпатЗападТранс», которым Медведчук пользовался совместно с близким к Лукашенко белорусским бизнесменом Николаем Воробьем, а также о сети АЗС Glusco, торговавшей в основном белорусским дизелем.

    Ответом на это давление стало то, что в марте этого года от поставок топлива на Украину отказался трейдер Proton Energy, обладавший эксклюзивным правом ввоза российского дизтоплива и автогаза на Украину. С 2019 года разрешения на импорт нефтепродуктов в соседнюю страну выдает Минэкономразвития, тем самым сохраняя монопольный канал доставки нефтепродуктов. И вот теперь этот рычаг могут задействовать на полную.

    Предполагалось, что новым трейдером, доставляющим ресурс «Роснефти» на Украину, должна стать компания Coral Energy. Однако разрешения от Минэкономразвития эта структура пока не получила. Российское топливо занимает до четверти украинского рынка. Потеря этого объема болезненна, но не смертельна. Между тем, критически сократились поставки дизеля и автогаза из Белоруссии. Пока что – по техническим причинам. В начале года на плановый ремонт встал крупнейших в стране Мозырский НПЗ, а недавно остановился и второй завод – «Нафтан». В совокупности с рынка ушла почти половина всего топлива, что уже представляет собой серьезную проблему.

    В апреле накопленные ранее трейдерами запаса топлива исчерпаются, что будет дальше никто не знает. Быстро заместить белорусское и российское топливо не получится. При этом проблемы с дизелем и автогазом, а не, например, бензином могут быть вдвойне неприятны для Украины, поскольку затрагивают не только интересы автомобилистов, но также коммунальный транспорт, а главное – работу сельхозтехники прямо во время посевной кампании. Одной из причин продления локдауна в Киеве до 30 апреля вполне может быть дефицит топлива – остановка работы коммунального транспорта под предлогом карантинных ограничений вполне может прикрывать реальную причину. Но вот посевную на локдаун точно не спишешь.

    Все это наводит на мысль о том, что действия Москвы и Минска могут быть скоординированы. Киев не только рискнул пойти на обострение на Донбассе, вынудив Москву поставить политические интересы выше коммерческих, но и умудрился одновременно поссориться с Минском, копируя действия западных партнеров.

    Время было выбрано крайне неудачно, и если в России и Белоруссии действительно решили подержать Украину на голодном топливном пайке, эффект от таких контрсанкций превысит все то, что мы наблюдали до сих пор. Страна в буквальном смысле остановится.

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