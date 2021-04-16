Киев нарвался на настоящие санкции Москвы и Минска

На фоне увеличения санкционного давления США и Евросоюза на Белоруссию осмелели и украинские власти. Вот уже полгода, как белорусский не-президент Александр Лукашенко, каким его считают в Киеве, руководит соседней страной, но только сейчас в Киеве начали говорить о том, что торговые отношения двух стран – не что иное, как подпитка диктаторского режима.

Вашингтон готовится реанимировать замороженные санкции против 9 ключевых белорусских предприятий уже после 26 апреля, ЕС раздумывает над четвертым пакетом санкций, который может выйти за рамки персональных ограничений и санкций против отдельных предприятий, затронув целые секторы экономики. Обсуждаются различные способы давления вплоть до отключения государственных банков от системы SWIFT. И вот Украина запела в унисон.

Сначала глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предложил перенести заседания ТКГ из Минска в Варшаву. Мол, негоже украинцам приезжать на переговоры в страну, находящейся в орбите влияния в России. К тому же до Варшавы точно не доедут представители непризнанных ДНР и ЛНР. В Минске предложение Кравчука назвали глупостью, а после и сама украинская сторона назвала инициативу «размышлениями вслух» и тема затерлась.

Упавший было флаг антибелорусских выпадов поднял мэр Львова Андрей Садовый. На днях он сообщил о том, что город отказывается от покупки пассажирских автобусов производства «МАЗ» несмотря на то, что белорусы представили самое выгодное тендерное предложение. Что ж, Львов останется без автобусов, зато галичанская столица внесет свой вклад в борьбу с режимом. Впрочем, тот же Львов пока еще продолжает потреблять белорусские и российские нефтепродукты, а также белорусское электричество тогда, когда изношенная украинская энергосистема перестает справляться. Эта игра в одни ворота, кажется, надоела и Минску, и Москве.

Белоруссия готовится ввести контрсанкции. В начале апреля подготовлен соответствующий указ Лукашенко, который наделяет правительство полномочиями по запрету импортных товаров от производителей из страны, которые ввели санкции против Белоруссии. И, если точечные ограничения могут быть разве что немного неприятными для отдельных импортеров и компаний, работающих на белорусском рынке, то в отношении ближайших соседей, в том числе Украины, у Минска есть инструменты покрепче.

В первую очередь, это уже упомянутые нефтепродукты. Давление киевских властей на бизнес считающегося пророссийским политика Виктора Медведчука включали, в том числе, атаку на его топливные активы. Речь о нефтепродуктопроводе «ПрикарпатЗападТранс», которым Медведчук пользовался совместно с близким к Лукашенко белорусским бизнесменом Николаем Воробьем, а также о сети АЗС Glusco, торговавшей в основном белорусским дизелем.

Ответом на это давление стало то, что в марте этого года от поставок топлива на Украину отказался трейдер Proton Energy, обладавший эксклюзивным правом ввоза российского дизтоплива и автогаза на Украину. С 2019 года разрешения на импорт нефтепродуктов в соседнюю страну выдает Минэкономразвития, тем самым сохраняя монопольный канал доставки нефтепродуктов. И вот теперь этот рычаг могут задействовать на полную.

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Предполагалось, что новым трейдером, доставляющим ресурс «Роснефти» на Украину, должна стать компания Coral Energy. Однако разрешения от Минэкономразвития эта структура пока не получила. Российское топливо занимает до четверти украинского рынка. Потеря этого объема болезненна, но не смертельна. Между тем, критически сократились поставки дизеля и автогаза из Белоруссии. Пока что – по техническим причинам. В начале года на плановый ремонт встал крупнейших в стране Мозырский НПЗ, а недавно остановился и второй завод – «Нафтан». В совокупности с рынка ушла почти половина всего топлива, что уже представляет собой серьезную проблему.

В апреле накопленные ранее трейдерами запаса топлива исчерпаются, что будет дальше никто не знает. Быстро заместить белорусское и российское топливо не получится. При этом проблемы с дизелем и автогазом, а не, например, бензином могут быть вдвойне неприятны для Украины, поскольку затрагивают не только интересы автомобилистов, но также коммунальный транспорт, а главное – работу сельхозтехники прямо во время посевной кампании. Одной из причин продления локдауна в Киеве до 30 апреля вполне может быть дефицит топлива – остановка работы коммунального транспорта под предлогом карантинных ограничений вполне может прикрывать реальную причину. Но вот посевную на локдаун точно не спишешь.

Все это наводит на мысль о том, что действия Москвы и Минска могут быть скоординированы. Киев не только рискнул пойти на обострение на Донбассе, вынудив Москву поставить политические интересы выше коммерческих, но и умудрился одновременно поссориться с Минском, копируя действия западных партнеров.

Время было выбрано крайне неудачно, и если в России и Белоруссии действительно решили подержать Украину на голодном топливном пайке, эффект от таких контрсанкций превысит все то, что мы наблюдали до сих пор. Страна в буквальном смысле остановится.