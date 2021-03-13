Россия как единственная оставшаяся еще Европа

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Экс-президента Боливии Аньес задержали по подозрению в госизмене

13 марта, суббота  |  Последнее обновление — 12:32  |  vz.ru
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Россия снова начала зарабатывать на нефти и газе Алексей Куденко/РИА «Новости»
Россия может получить в этом году сверхдоходы благодаря подросшей в цене нефти. Речь может идти о 2–2,5 трлн рублей, которые пополнят Фонд национального благосостояния. В прошлом году резервы приходилось тратить из-за дефицита бюджета, но теперь ситуация резко меняется. Подробности...
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Крымская весна продолжает объединять россиян

Для большинства россиян возвращение Крыма стало поводом для гордости Максим Блинов/РИА Новости
Через семь лет после возвращения Крыма в Россию более 80% россиян положительно оценивает это событие и считает его исторически справедливым. Западные санкции большинство жителей страны также не связывает с воссоединением полуострова – это был лишь повод для их введения, считают опрошенные социологами люди. А как в самом Крыму оценивают прошедшую семилетку по сравнению с украинскими временами? Подробности...
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Как царская Россия заложила триумф советской науки и техники

Александр Попов стал героем одноименного советского фильма «‎Александр Попов»‎/Ленфильм
Расцветом науки в России стала советская эпоха – однако мало кто вспоминает, на сколь высоком уровне научно-технических достижений находилась наша страна до революции. На передовой край науки и техники Россия вышла именно в XIX веке. Каким образом ученые становились государственной элитой Российской империи? Подробности...
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Аномалии AstraZeneca срывают европейскую вакцинацию

Вакцина компании AstraZeneca вызывает все большие сомнения и даже опасения Fucarini/Fotogramma/Global Look Press
Грандиозные планы вакцинации жителей Европы от коронавируса сорваны из-за проблем с вакциной компании AstraZeneca. Какими аргументами защитники этой вакцины объясняют серию осложнений и даже смертей, последовавших после ее применения, и как на фоне этого колоссального кризиса выглядит российская разработка «Спутник V»? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Россия как единственная оставшаяся еще Европа

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Российскую позицию можно понять так: мы готовы говорить и сотрудничать с европейскими странами, как субъектами, но не с Евросоюзом, который является сегодня де-факто инструментом уничтожения Европы. И потому не может являться легитимным голосом Европы. Подробности...

Москва не предназначена для жизни

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Мегаполис питается теми, кто приехал в него за возможностями. Он циничен и бесстрастен. Тут нет места ни ностальгии, ни романтике. Все, что мешает улучшить его функционирование, будет уничтожено. Он оптимизирует сам себя. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Как закручивают гайки в США

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В арсенале Демпартии есть средства даже физического давления на непокорных граждан. Уличные бойцы BLM и антифа уже доказали свою эффективность. Как и хунвейбины, американские ультрас способны отбить охоту сопротивляться у добропорядочных обывателей. Подробности...
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Националисты против Манижи

Обсуждение: 37 комментариев

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Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
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Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
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    Россия как единственная оставшаяся еще Европа

    Владимир Можегов
    публицист
    		13 марта 2021, 12:00

    После победы левацкой революции в США (трудно назвать иначе приход к власти администрации Байдена) и широкой компании по дискредитации Республиканской партии, стало понятно, что следующий удар молота демократии должен обрушиться на право-популистские движения Европы. Судя же по тому, насколько энергично глобальная власть принялась завязывать удавку на шее свободного (уже в прошлом) мира, было понятно, что ждать придется недолго.

    И действительно, лишь только прошла инаугурация Байдена, события начали развиваться стремительно.

    Первыми по сценарию выступили Франция и Германия. Еще 13 февраля французские власти начали процедуру по формальному запрету движения «Génération Identitaire» («Поколение идентичности»), правого политического объединения, выступающего против неконтролируемой миграции. К сегодняшнему дню движение официально признано расистским и экстремистским («вооруженным крылом экстремизма и ксенофобии») и фактически находится вне закона.

    Возмущения правых, прежде всего Марин Ле Пен, в расчет не принимаются. История с выборами в США ясно показала, что отныне вводятся новые правила игры в демократию, которая перестает быть выборной (ведь неизвестно, кого может выбрать плохо управляемой большинство - не дай бог какого-нибудь Трампа или Орбана), и становится «условно выборной». Выборы превратятся в чистый фарс, а чтобы избежать даже незначительных неожиданностей, все нежелательные элементы будут устраняться посредством «закона». Очевидно, за идентаристами должна последовать и партия самой Ле Пен.

    Теперь Германия. Здесь Федеральное управление по защите конституции объявило партию «Альтернатива для Германии» «подозреваемой в правым экстремизме», что позволяет властям осуществлять полный контроль и надзор за ней с помощью разведслужб. 

    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

    В некоторых федеральных землях бывшей ГДР, в частности - в Бранденбурге, Тюрингии, Саксонии-Ангальт и Саксонии, - такая мера против партии уже применялась. Теперь слежка за ней (как потенциально несущей «угрозу демократии») официально становится тотальной. Тревога глобального центра понятна. «Альтернатива» уже заявляет себя второй по величине силой в Германии (на региональных выборах 2019 года в Саксонии, например, АдГ получила 27,5% голосов, придя второй после ХДС). И понятно, почему это делается сейчас. В середине марта должны пройти очередные региональные выборы в Северной Рейн-Вестфалии и Баден-Вюртенберге, притом, что опросы в этих землях ясно показывают поражение партийцев Меркель. Как это обычно и происходит в кризисные периоды в Германии, основные голоса разделяются между левыми и правыми. Сегодня это «Зеленые» и «Альтернатива».

    Не случайно и то, что новая атака демократии на свободу начинается с Франции и Германии. Похоже, глобальным центром принято решение о переформатировании Евросоюза в сторону укрепления его центра перед лицом «правой угрозы». Евросоюз и начинался, как мы помним, с создания франко-германского союза в рамках ЕОУС (Европейской организации угля и стали), которая мутировала сперва в Общий рынок ЕЭС, а затем - в Маастрихтские соглашения 1992 года. 

    В 1963 году Германия Аденауэра и Франция де Голля заключили Елисейский договор, ведущий к более тесному взаимодействию двух стран в сфере внешней политики и обороны. Два года назад (в январе 2019) года Меркель и Макрон пошли на своего рода его реставрацию, заключив новый Аахенский договор. Причем, ни Меркель, ни Макрон и не скрывали тогда, что речь идет об объединении усилий в искоренении популизма – в рамках всеевропейской борьбы с собственной идентичностью. О том же говорили и правые.  

    Лидер АдГ Александр Гауланд прямо обвинял Макрона и Меркель в желании создать «супер ЕС» с понятной целью. Уничтожив собственную идентичность, единая Франко-Германия должна, по мысли архитекторов нового порядка мира, стать боевым центром по искоренению национального самосознания и других стран Европы. Что ж, именно этой «перестройке», по замыслу архитекторов, и должен быть посвящен 2021-й. Для того весь прошлый год (дабы избежать ненужных возмущений и демонстраций протеста) население европейских стран и загонялось в локдауны. Теперь же, как видим, наступает время показательных процессов.

    Тем временем, в той же Германии правящая коалиция договорилась убрать из Конститутции слово «раса», которое там по недосмотру еще оставалось. В сегодняшнем виде Конституция ФРГ запрещает дискриминацию «на основании пола, происхождения, расы». Теперь слово «раса» будет заменено на сочетание «по расистским основаниям». Таким образом, в новом чудном мире само слово «раса» будет признано расистским, да и само понятие «расы» видимо будет запрещено

    В эти же дни в шведском парламенте рассматривается законодательная инициатива, согласно которой участие в антииммигрантских общественных организациях может быть признано уголовным преступлением. Понятно, куда дует ветер. И понятно, что сколько-нибудь серьезное сопротивление шествию леволиберального тоталитаризма по Европе могут оказать очень немногие. Сегодня это Орбан в Венгрии, Дуда в Польше, правые Испании и Италии, которые тоже пока еще пытаются держать оборону. Не случайно, именно Италия была подвегнута наиболее жестким локдаунам в прошлом году. Но, очевидно, что без серьезного полюса силы все попытки европейцев остаться европейцами и не стать постчеловеками без рода, нации, истории и определенного пола – обречены.

    И очевидно, что таким иным полюсом силы способна стать сегодня  только одна страна, не являющаяся притом ни целиком европейской, и не членом Евросоюза. Да, речь, конечно, идет о России. Понятно, что и Россия не осталась вне общего глобального тренда. Уже в феврале на восточном фронте глобалистского блицкрига последовала резкая активация «проекта Навальный», а за его неудачей – резкое охлаждение дипломатических отношений, что также нетрудно было предвидеть.

    Поездку зампредседателя Еврокомиссии и верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля в Москву с параллельной высылкой дипломатов (в то время как Боррель находился в Доме приемов МИД РФ) в Европе назвали «обескураживающей и настоящей катастрофой», жалуясь, что «Президент Путин ни на миллиметр не готов пойти навстречу ЕС». Именно это и внушает надежду. Действительно, туда, куда стремительно катиться сегодня ЕС, Россия идти не хочет. И в целом удачно находит оптимальную формулу отношений и с «революционным штабом» Байдена и с новой тоталитарной Европой. Их эмиссары с места отправляются ровно туда же, откуда подъезжают.

    Российскую позицию можно понять так: мы готовы говорить и сотрудничать с европейскими странами, как субъектами, но не с Евросоюзом, который является сегодня де-факто инструментом уничтожения Европы. И потому не может являться легитимным голосом Европы. ЕС - инструмент глобального центра, который является врагом всякой государственности и национальной идентичности. Какой же у России может быть разговор с врагом?

    Насколько продуктивным окажется такой метод, покажет будущее. (С нетерпением ожидаем приезда председателя парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрика Дамса, который посетит с Москву 15-16 марта). Но понятно, что только России под силу еще сохранить сегодня дух старой традиционной Европы. Возможно, ей и суждено завтра остаться единственной на планете Европой и последним прибежищем тех, кто не желает расставаться со своей европейской идентичностью.

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