США будут управлять Украиной в ручном режиме

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Российскому газу не страшна зеленая энергетика

Запад рано списывает голубое топливо Сергей Гунеев/РИА Новости
Спрос на природный газ в ближайшие десятилетия будет расти, даже несмотря на развитие солнечной и ветряной энергии. Такой прогноз сделал российский вице-премьер Александр Новак. По его мнению, стоит ожидать рост потребления газа в мире в ближайшие десять и даже тридцать лет. Почему же зеленой энергетике не удастся одержать верх над ископаемым топливом? Подробности...
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Пашинян обвинил «Искандеры» в потере Карабаха

Никол Пашинян назвал российские ракеты одной из главных причин недавнего поражения в Карабахе Асатур Есаянц/РИА Новости
Премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. Зачем Никол Пашинян позволил себе грубый выпад в сторону Москвы именно сейчас? Подробности...
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Как командование Красной армии выиграло «битву с велосипедами»

Широко известно использование велосипедов в Вермахте – но и Красная армия этим не гнушалась German Federal Archives/wikimedia.org
Архивы Минобороны раскрыли одну из забытых страниц Великой Отечественной. Вступление Красной армии на территорию Германии породило новое массовое явление – захваченные советскими военными трофейные велосипеды «растаскивались и варварски использовались отдельными военнослужащими». В чем было значение велосипедов для военного дела и почему возникли злоупотребления ими? Подробности...
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Как спасти советские монументы в Прибалтике

Монумент советским солдатам – как бельмо в глазу для латвийских националистов TOMS KALNINS/ЕРА/ТАСС
Новый акт вандализма против монумента советским воинам произошел в Латвии – уничтожен надгробный памятник-пушка, стоявший на братской могиле. Угроза нависла и над главным подобным памятником в Латвии, монументом Освободителям Риги. Руководство Латвии ищет законный способ снести этот монумент. Может ли Россия защитить захоронения и памятники советского времени? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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США будут управлять Украиной в ручном режиме

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Зеленский, который начинал, как кукла Игоря Коломойского, сделав пару неудачных попыток выстроить новые отношения с олигархами, понял, что ни компетентности, ни ресурсов его команды не хватит. А если уж и ложиться, то под самого главного, глобального олигарха, то есть США. Подробности...

С беззаконием нельзя бороться беззаконием

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Обливать человека мочой – крайне позорно и унизительно для того, кто обливает. У человека, который так поступает, нет представления о своем – не только о чужом – достоинстве. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Варшава и Киев берут Джо Байдена «на слабо»

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Главы МИД Польши и Украины призвали Джо Байдена помешать завершению строительства «Северного потока – 2». В обращении Варшава и Киев доказывают свою нужность США, но на самом деле преследуют свои интересы. Подробности...
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Зеленский стал диктатором

Обсуждение: 5 комментариев

Байден увеличит США на пару штатов

Москва и Минск наказали Литву

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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Обсуждение: 80 комментариев

Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
  • Гендерным (мужской праздник)

  • Профессиональным (праздник военнослужащих)

  • В равной степени и тем и другим

  • Не считаю этот день праздником
Вы когда-либо брали ипотечный кредит?
  • Да, и он уже возвращен

  • Да, и сейчас выплачиваю

  • Нет, но планирую

  • Нет, и не планирую
Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше?
  • Александру Невскому

  • Ивану III

  • Феликсу Дзержинскому

  • Юрию Андропову

  • Восстановить фонтан

  • Оставить площадь свободной
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    Глеб Простаков

    США будут управлять Украиной в ручном режиме

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		25 февраля 2021, 12:18

    Игры кончились. Таков посыл президента Зеленского, который на днях ввел санкции против Виктора Медведчука, его соратников по партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и их родственников. Санкции, среди которых блокировка активов, запрет на транзакции, приостановка действия лицензий на пользование недрами, призваны лишить ныне самую популярную на Украине партию экономической основы. Основной удар пришелся по поставкам дизельного топлива из России и бизнесу по добыче полезных ископаемых, которые, как утверждают украинские власти, контролирует Медведчук.

    Как и ожидалось, закрытием трех оппозиционных телеканалов дело не ограничится. Персональные санкции Украины против собственных граждан, безусловно, незаконны. Их введение противоречит самой природе санкций, которые являются мерой воздействия на нерезидентов, до которых не дотягивается рука закона. Тем не менее именно санкции становятся новым инструментом политической борьбы на Украине, лишив ее остатков легитимности. Источником самой легитимности уже не являются ни конституция, ни законы, ни народ, этот золотой ключик теперь находится в американском посольстве в Киеве, которое через свою страницу в Facebook одобряет или не одобряет те или иные действия украинских властей. Как правило, конечно, одобряет, поскольку сами действия предварительно согласованы.

    Почему Зеленский пошел на этот шаг? Сразу по нескольким причинам. Во-первых, потому что может. Несмотря на растущий рейтинг ОПЗЖ, эта партия показала свою абсолютную несостоятельность «в полевых условиях». Имея солидную электоральную поддержку, она не смогла ни вывести своих сторонников на улицы, ни иным образом продемонстрировать значимость происходящих событий. Вялые выступления в Раде и заявления об импичменте Зеленскому ни напугали власти, ни даже не заставили усомниться в последствиях ее действий.

    Партия телевизора без телевизора бессильна – это и показал Зеленский, закрыв каналы одним росчерком пера. А присутствие в самой ОПЗЖ разных центров влияния, одним из которых является экс-глава администрации президента Януковича Сергей Левочкин, обвиненный тем в организации Майдана, а также сомнительных личностей вроде одного из бывших лидеров «Правого сектора*» (организация запрещена в России) Ильи Кивы не укрепляет доверие к ней со стороны даже оппозиционно настроенных граждан.

    Во-вторых, прессинг оппозиции, безусловно, инспирирован из Вашингтона, как подтверждение слов администрации Байдена о более жестком подходе в отношении к России. Во многом это и своеобразная «ответка» за тактическое отступление американцев в вопросе блокирования «Северного потока – 2». Но в данном случае интересы американских нефтяников для финансистов из Демпартии не столь важны, как важны они были для республиканцев Трампа. И все же моральная компенсация нужна, и реализуется она в том числе руками Украины. Вероятно, в самое ближайшее время состоится звонок Байдена Зеленскому, в котором прозвучит одобрение новых методов борьбы с внутренней оппозицией, где цель оправдывает средства.

    Фото: JONATHAN ERNST/Reuters

    И, наконец, Зеленский, который начинал, как кукла Игоря Коломойского, сделав пару неудачных попыток выстроить отношения с другими олигархами, но уже на партнерской основе, понял, что ни компетентности, ни ресурсов его команды не хватит на то, чтобы вести сколько-нибудь самостоятельную политическую игру. А если уж и ложиться, то под самого главного, глобального олигарха, то есть США. Этот поворот, кстати, повышает риски для всего олигархического уклада Украины. Интеграция Штатов в украинские властные институты за шесть лет дошла до такого уровня, когда посредники в управлении больше не нужны – американские граждане и их ставленники сидят в правительстве, госкомпаниях, СБУ, министерстве обороны, их представители активно работают в регионах, а многочисленные НКО являются поставщиками аналитики (можем называть их также «доносами») по любым интересующим глобальный центр вопросам.

    Понятно, что содержание глубокого укоренного административного колониального аппарата затратно и нуждается в компенсации – конечно, за счет самой колонии и ее населения. Американский бизнес будет активно заходить на Украину, встречая слабое или вообще не встречая никакого сопротивления, в том числе в ресурсных отраслях, которые традиционно считались вотчиной украинских олигархов – в энергетику (в первую очередь зеленую), металлургию, машиностроение. За отжатым у Китая «Мотор-Сич», который не был государственной компанией, последуют и другие предприятия, принадлежащие на правах собственно былым хозяевам Украины.

    Механизм воздействия тот же – санкции. Украинская судебная система не приспособлена для масштабной реприватизации. Она справляется с задачей только в единичных случаях и при наличии сильнейшей политической воли, как было в 2005 году с отобранной у Ахметова и Пинчука «Криворожсталью». Но для массового передела собственности суды не годятся. Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал очередное заседание, на котором введут новые санкции. «Далее будут офшоры, собственность, все, что украдено с 1991 года у украинского народа, будет возвращено украинскому народу», – заявил Данилов. Заявка нешуточная – и, конечно, это тревожный звоночек не для одного только Медведчука. Украина поглощается целиком и полностью, превращаясь уже не в инструмент дистанционной борьбы с Россией, но в инструмент, крепко сжимаемый в руках.

    Вряд ли нынешняя ситуация способствует обострению в Донбассе, о чем заявляют некоторые наблюдатели. Военный разгром – последнее, что нужно Киеву и Вашингтону здесь и сейчас. Сначала на Украине полностью ликвидируют внутреннее сопротивление, зачистив любые очаги недовольства. Не будет ни девочек из «Тик-Тока», недовольных засильем украинского языка там, где его сроду не было, ни разглагольствующих в социальных сетях блогеров – закон о медиа подведет черту и под этим неприятным для администрации Зеленского явлением. Американское военное и бизнес-присутствие в ближайшие месяцы и годы на Украине кратно усилятся. А быть ли большой войне, решат уже позже, по обстоятельствам.

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    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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