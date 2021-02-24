Эта зима доказала бессмысленность зеленой энергетики

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24 февраля, среда  |  Последнее обновление — 10:25  |  vz.ru
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Когда заработает «Северный поток – 2»

Украина назвала дату окончания «Северного потока – 2» Stefan Sauer/Global Look Press
Чем ближе завершение «Северного потока – 2», тем активней становятся его противники. Польша и Украина предлагают президенту США Джо Байдену использовать любые средства, лишь бы остановить строительство российского газопровода. Какие этапы осталось преодолеть до завершения проекта и когда он наконец может быть введен в эксплуатацию? Подробности...
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Новая российская партия поставила амбициозную цель

Сергей Миронов, Геннадий Семигин и Захар Прилепин объединили свои партии ради успеха на выборах в Госдуму spravedlivo.ru
«Справедливая Россия» официально объединилась с партиями «Патриоты России» и «За правду». У альянса новое название и символика, а главная идея созданного союза – борьба с бедностью. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД разбиралась, о чем спорят между собой лидеры нового объединения и как они планируют работать с молодежью. Подробности...
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Как командование Красной армии выиграло «битву с велосипедами»

Широко известно использование велосипедов в Вермахте – но и Красная армия этим не гнушалась German Federal Archives/wikimedia.org
Архивы Минобороны раскрыли одну из забытых страниц Великой Отечественной. Вступление Красной армии на территорию Германии породило новое массовое явление – захваченные советскими военными трофейные велосипеды «растаскивались и варварски использовались отдельными военнослужащими». В чем было значение велосипедов для военного дела и почему возникли злоупотребления ими? Подробности...
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ЕС вынуждает Россию реализовать ультиматум Лаврова

Евросоюз «инстинктивно давит на санкционную «кнопку», заявили в МИД России YVES HERMAN/REUTERS
Евросоюз, вопреки предостережениям главы МИД Сергея Лаврова, объявил о планах ввести новые санкции против России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Кроме того, в ЕС намерены перейти к трехступенчатой модели отношений с Москвой. В чем заключается суть этой модели, кого именно могут затронуть новые санкции и чем это обернется для российско-европейских отношений? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Эта зима доказала бессмысленность зеленой энергетики

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вы не думайте, вы голосуйте, ведь похолодание – это потепление, война – это мир, ветряки – ваше будущее, добьемся уровня вирусов ноль, а лучше, чтобы вы все сдохли и уже не мешали планете быть прекрасной. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Путин предложил русский формат будущего

Дмитрий Юрьев
Дмитрий Юрьев, политолог
Именно Россия, её ценности, её вера, её формат – русский формат – это будущее планеты. И «закатывающаяся Европа» – это не сияющее и общеобязательное для всех будущее, а уходящая в прошлое, ветхая, рассыпающаяся в труху старина. Подробности...
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ЕС пытается балансировать на лезвии санкций

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европа понимает, что санкции против Российской Федерации не работают, но в то же время не может от них отказаться. Поэтому Брюсселю остается лишь ходить по краю – и надеяться на то, что его с этого края никто не столкнет. Подробности...
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Байден увеличит США на пару штатов

Москва и Минск наказали Литву

Острый кризис в Грузии

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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
  • Гендерным (мужской праздник)

  • Профессиональным (праздник военнослужащих)

  • В равной степени и тем и другим

  • Не считаю этот день праздником
Вы когда-либо брали ипотечный кредит?
  • Да, и он уже возвращен

  • Да, и сейчас выплачиваю

  • Нет, но планирую

  • Нет, и не планирую
Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше?
  • Александру Невскому

  • Ивану III

  • Феликсу Дзержинскому

  • Юрию Андропову

  • Восстановить фонтан

  • Оставить площадь свободной
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    Игорь Мальцев

    Эта зима доказала бессмысленность зеленой энергетики

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		24 февраля 2021, 09:10

    Не нам, людям, выросшим в глубоких снегах России, сейчас ахать по поводу того, что Европу завалило снегом и замерзли даже голландские каналы, которые мы такими видели только на картинах малых голландцев. Все эти прекрасные работы мастеров 16-го века, «Катание на коньках в Амстердаме» – можем только покачать головой и сказать: «Ну и что – мы так живем годами».

    Если бы не другая картинка, уже вполне современная и фотографическая: вертолеты, поднятые по тревоге, поливают антиобледенительной смесью лопасти ветряных электрогенераторов. Да-да – авиационное топливо, проклятое, как все углеводороды, сейчас сжигают, чтобы «зеленая энергетика» смогла показать свое удобство, надежность и превосходство. Правда, не очень понятно, почему в электрических счетах каждого немецкого квартировладельца или арендатора стоит пункт «и еще 6 евро за зеленую энергетику», хотя владелец точно знает, что никакой такой зеленой энергетикой он и не пользуется. Но зеленые продавливают с напором танка наглые поборы на ту самую энергетику, которая, конечно, «дешевле и чище». А тут еще и оказывается, что в эпоху глобального потепления эта самая зеленая энергетика замерзает на ходу и без помощи «грязных машин на нефти» – их тут называют в пропагандистских материалах «горелками» – не работает. Парадокс?

    А тут и так и так парадокс, граничащий с аферой века, но зеленые – мастера парадоксов, им каждый день приходится врать и выкручиваться по поводу своей глубоко антигуманной повестки.

    Вот ровно надысь наблюдал я в течение часа в эфире у мсье Красовского некоего климатолога. Молодой, европейской внешности, в очочках, с мягким голосом. И буквально за час ознакомился с глобальным подходом, который активно навязывается и нам в том числе. 

    Там уже давно отработанные совершенно энэлпэшные формулировки: «Похолодание – это потому, что потепление», «потепление – океаны поднимаются и уже скоро зальют островные государства, потому что на море волны», «главные загрязнители среды – Китай и Россия, и немного Европа», «снизим выбросы СО2 до нуля», «если не хватает электричества, значит, надо просто меньше потреблять электричества». Потом парень прокалывается, рассказывая, что, когда он учился в Гамбурге – бла-бла-бла. Ах вот эта убежденность откуда, вот откуда эти бесстыжие оловянные глазки и чеканные формулировки прям по новой методичке – их там просто зомбируют, и довольно давно, расправляясь с несогласной профессурой прежних поколений.

    Фото: Hans Blossey/Global Look Press

    Реальность, основанная на законах физики, не совпадает с новым коммунизмом? Тем хуже для реальности – мы ее отменим, а недовольным отключим «Твиттер».

    И тут приходят техасские ковбои. То есть, конечно, не приходят – потому что двери завалило снегом, хайвеи превратились в каток, а для полноты картины отключили свет. Ковбои-хипстеры сходят с ума от того, что айфончик отключился. Кончились батарейки. Равно как и на модных автомобилях Илона Маска, которые без электричества и на морозе превращаются в хлам за сто тысяч. Ну, мы даже не будем банально шутить про могучий удар потепления – черт знает, может быть, оно так и выглядит – как замерзший в своих сэндвич-панелях американский средний класс. Но тут проблема-то поважнее: первыми рухнули электростанции.

    Сначала – икона зеленых, ветряки. Техасцы, не вдаваясь в подробности, говорят, что на их долю приходится 23% энергоснабжения штата. Уж как там, по каким часам и с какой стабильностью они дают эти 23% абсолютно непригодной для промышленного производства энергии – это секрет. И вообще не ваше дело. Но теперь они просто стали замерзать и вставать наглухо. Естественно, распределенная нагрузка начала вышибать электростанции на других видах топлива, которые год за годом подвергаются искоренению по причине «токсичности». Спрос на электроэнергию при этом рос – из-за холодов жители включали обогреватели. Спотовая цена на электроэнергию в штате за два дня выросла в 35 раз и превысила 9 тыс. долларов за МВт·ч. А разве кто-то ожидал чего-то иного? Нет.

    В отличие от «зеленых климатологов», воспитанных в Гамбурге, инженеры представляют себе, что такое электричество, и даже точно знают, что оно не хранится в розетке. И что стабильность могут дать только проклятые топливные станции. И что совсем кошмар-кошмар – не побоюсь этого слова – атомные.

    И именно инженеры знают, почему в Германии самая высокая цена на электричество в Европе: потому что канцлер Меркель своим единоличным решением в обход Бундестага отменила атомную энергетику в стране, испугавшись Фукусимы. А потом в угоду «зеленой» повестке начала убивать электростанции на твердом топливе. И вот результат – «в 2019 году два миллиона человек в Германии по финансовым причинам не могли поддерживать свои дома в должном тепле, о чем в понедельник объявило Федеральное статистическое управление в Висбадене. Это соответствует доле населения в 2,5%».

    Но вы не думайте, вы голосуйте, ведь похолодание – это потепление, война – это мир, ветряки – ваше будущее, добьемся уровня вирусов ноль, а лучше, чтобы вы все сдохли и уже не мешали планете быть прекрасной. 

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