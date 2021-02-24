Эта зима доказала бессмысленность зеленой энергетики

Не нам, людям, выросшим в глубоких снегах России, сейчас ахать по поводу того, что Европу завалило снегом и замерзли даже голландские каналы, которые мы такими видели только на картинах малых голландцев. Все эти прекрасные работы мастеров 16-го века, «Катание на коньках в Амстердаме» – можем только покачать головой и сказать: «Ну и что – мы так живем годами».

Если бы не другая картинка, уже вполне современная и фотографическая: вертолеты, поднятые по тревоге, поливают антиобледенительной смесью лопасти ветряных электрогенераторов. Да-да – авиационное топливо, проклятое, как все углеводороды, сейчас сжигают, чтобы «зеленая энергетика» смогла показать свое удобство, надежность и превосходство. Правда, не очень понятно, почему в электрических счетах каждого немецкого квартировладельца или арендатора стоит пункт «и еще 6 евро за зеленую энергетику», хотя владелец точно знает, что никакой такой зеленой энергетикой он и не пользуется. Но зеленые продавливают с напором танка наглые поборы на ту самую энергетику, которая, конечно, «дешевле и чище». А тут еще и оказывается, что в эпоху глобального потепления эта самая зеленая энергетика замерзает на ходу и без помощи «грязных машин на нефти» – их тут называют в пропагандистских материалах «горелками» – не работает. Парадокс?

А тут и так и так парадокс, граничащий с аферой века, но зеленые – мастера парадоксов, им каждый день приходится врать и выкручиваться по поводу своей глубоко антигуманной повестки.

Вот ровно надысь наблюдал я в течение часа в эфире у мсье Красовского некоего климатолога. Молодой, европейской внешности, в очочках, с мягким голосом. И буквально за час ознакомился с глобальным подходом, который активно навязывается и нам в том числе.

Там уже давно отработанные совершенно энэлпэшные формулировки: «Похолодание – это потому, что потепление», «потепление – океаны поднимаются и уже скоро зальют островные государства, потому что на море волны», «главные загрязнители среды – Китай и Россия, и немного Европа», «снизим выбросы СО2 до нуля», «если не хватает электричества, значит, надо просто меньше потреблять электричества». Потом парень прокалывается, рассказывая, что, когда он учился в Гамбурге – бла-бла-бла. Ах вот эта убежденность откуда, вот откуда эти бесстыжие оловянные глазки и чеканные формулировки прям по новой методичке – их там просто зомбируют, и довольно давно, расправляясь с несогласной профессурой прежних поколений.

Реальность, основанная на законах физики, не совпадает с новым коммунизмом? Тем хуже для реальности – мы ее отменим, а недовольным отключим «Твиттер».

И тут приходят техасские ковбои. То есть, конечно, не приходят – потому что двери завалило снегом, хайвеи превратились в каток, а для полноты картины отключили свет. Ковбои-хипстеры сходят с ума от того, что айфончик отключился. Кончились батарейки. Равно как и на модных автомобилях Илона Маска, которые без электричества и на морозе превращаются в хлам за сто тысяч. Ну, мы даже не будем банально шутить про могучий удар потепления – черт знает, может быть, оно так и выглядит – как замерзший в своих сэндвич-панелях американский средний класс. Но тут проблема-то поважнее: первыми рухнули электростанции.

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Сначала – икона зеленых, ветряки. Техасцы, не вдаваясь в подробности, говорят, что на их долю приходится 23% энергоснабжения штата. Уж как там, по каким часам и с какой стабильностью они дают эти 23% абсолютно непригодной для промышленного производства энергии – это секрет. И вообще не ваше дело. Но теперь они просто стали замерзать и вставать наглухо. Естественно, распределенная нагрузка начала вышибать электростанции на других видах топлива, которые год за годом подвергаются искоренению по причине «токсичности». Спрос на электроэнергию при этом рос – из-за холодов жители включали обогреватели. Спотовая цена на электроэнергию в штате за два дня выросла в 35 раз и превысила 9 тыс. долларов за МВт·ч. А разве кто-то ожидал чего-то иного? Нет.

В отличие от «зеленых климатологов», воспитанных в Гамбурге, инженеры представляют себе, что такое электричество, и даже точно знают, что оно не хранится в розетке. И что стабильность могут дать только проклятые топливные станции. И что совсем кошмар-кошмар – не побоюсь этого слова – атомные.

И именно инженеры знают, почему в Германии самая высокая цена на электричество в Европе: потому что канцлер Меркель своим единоличным решением в обход Бундестага отменила атомную энергетику в стране, испугавшись Фукусимы. А потом в угоду «зеленой» повестке начала убивать электростанции на твердом топливе. И вот результат – «в 2019 году два миллиона человек в Германии по финансовым причинам не могли поддерживать свои дома в должном тепле, о чем в понедельник объявило Федеральное статистическое управление в Висбадене. Это соответствует доле населения в 2,5%».

Но вы не думайте, вы голосуйте, ведь похолодание – это потепление, война – это мир, ветряки – ваше будущее, добьемся уровня вирусов ноль, а лучше, чтобы вы все сдохли и уже не мешали планете быть прекрасной.